Титул на кону: Ковалев бьется с Ярдом. LIVE

Россиянин защищает титул чемпиона WBO в полутяжелом весе. Очень трудная победа Ковалева, в которой Ярд едва не сотворил один из самых громких апсетов года. Но опыт все решил в этом поединке, ставшим для Сергея первым в родном Челябинске. Увидели мы того Ковалева, который был во втором бою с Элейдером Альваресом, однако и Энтони нанес ему хороший ущерб. Будем ждать ноября, когда, быть может, Крашер наконец встретится с Саулем Альваресом.
Все, нокаут! Ковалев дожал-таки Энтони Ярда в 11-м раунде!
Есть нокдаун! Уже не держится на ногах Ярд. Надо это заканчивать.
Очень близко Ковалеву был к нокаут в 11-м раунде, но времени не хватило. Попали в объектив телекамер окровавленные перчатки россиянина — сечка на лице Ярда есть. Еще бы ее не было после стольких пропущенных ударов.
Настоящее избиение пошло! Ковалев сдвоенными джебами зажал Ярда у канатов, а как только вышел британец, то отхватил в челюсть и пошатнулся.
Восстановился Ковалев! Ярд продолжал давить, но в какой-то момент просто остановился. Россиянин на опыте воспользовался этим, включил ноги и попал в челюсть британцу. Тяжело Энтони дышит.
Вот это бой! Ковалев на волоске от проигрыша буквально находился, принял открытый бой, но не захотел вставать на колено после мощнейшего попадания Энтони с правой. Будь на месте Ярда более опытный соперник, то Крашер бы уже лежал. Очень тревожно за Сергея.
Ковалев устал заметно — все чаще отходит к канатам и клинчует. Ярд неплохо стал обороняться, пошел вперед и бьет много.
Взял передышку небольшую уже Ковалев, хотя выглядит для седьмого раунда хорошо. Но Ярд работает одиночными ударами, которыми вряд ли можно россиянина перебить. Тем не менее, но во второй части раунда Ковалев сдал — возможно, пропустил в корпус.
Постепенно наращивает свое преимущество Ковалев, нашел он нить своего бокса — сухие джебы. Ярд в одном из моментов потерял капу, и даже после передышки не смог войти в поединок, все чаще отходя назад. Россиянину необходимо держать дистанцию.
Пошла рубка от Ярда! Ковалев включил работу по разным этажам, раскачал соперника, из-за чего британец не слишком понимает, что ему делать дальше. Так или иначе, но отпор дает отличный — это к вопросу о том, кто считал Энтони простым соперником. Он ждет момент для лаки-панча.
Левый боковой нащупал Ярд, старается его использовать как можно чаще. Но Ковалев, помимо джеба, включает и свою правую, и по корпусу удары, и серии. Не готов к многому Энтони из-за отсутствия опыта. Прочувствовал уже солидно британец, но пока стоит!
А вот и Ярд начал попадать — неуклюже слегка, левым боковым, но принял это Ковалев. Основная острота, однако, исходит от россиянина, который слегка торопится. По итогом трех раундов Ковалев ведет по очкам, намного больше он уже выбросил и попал.
Первым номером работает Крашер, раскачивает соперника, но включает в основном только переднюю руку. Несколько раз он уже отлично прощупал Ярда — джебом, разумеется. Британец пытается отвечать в корпус, в частности — по печени. Пока у него можно отметить лишь скорость.
Присматриваются пока соперники друг к другу, но Ярд с первых минут показывает очень хорошую скорость, а также дает понять, что сегодня он будет конкурентным. Ковалев фирменными джебами работает по корпусу — это мы уже видели во втором бою с Альваресом.
Рефери дает сигнал о начале боя! Поехали!
Слушаем гимны и стартуем. Ковалев выглядит уверенно и, в хорошем смысле, по-хозяйски.
Ковалева сегодня сопровождает его тренер Бадди Макгирт, у которого месяц назад скончался другой подопечный — Максим Дадашев. Несмотря на всю критику в адрес специалиста, именно он вложил огромный вклад в возвращение Ковалева на высокий уровень и наилучшим образом подготовил его к реваншу с Альваресом.
А вот и Крашер! Надо сказать, что организаторы не поскупились на визуальные эффекты и декорации — фантастическое по яркости шоу. Редко такое можно увидеть даже на лучших боксерских аренах мира.
Если кто-то забыл, как выглядит Энтони Ярд. В Европе и Штатах церемония выхода спортсмена на ринг слегка отличается от того, как это делают в России. Немного непривычно ему.
Очень душевный промо-ролик перед боем — показывают историю Ковалеву и его путь к славе. Закончилось видео словами Ковалева «Я дома».
Начинаем! Ярд первым выходит на ринг.
Еще несколько слов про Ярда, которого многие недооценивают. Помимо того, что он на восемь лет моложе Ковалева и имеет идеальный рекорд, он провел три защиты титула чемпиона Европы по версии WBO и пять защит интерконтинентального титула. Это не сопоставимо с достижениями россиянина, но Ярд, тем не менее, может доставить хлопот Ковалеву.
К слову, именно из-за того, что бой проходит в Челябинске, Ковалев ранее отказался от боя, возможно, с сильнейшим боксером мира в своей весовой категории — Саулем Альваресом. Если сегодня россиянин сможет сохранить пояс, то существует вероятность, что с Канело он встретится уже в ноябре.
Немаловажен и тот факт, что поединок проходит на родине Ковалева — в Челябинске. Но сегодня ему противостоит сложный соперник, занимающий первую строчку в рейтинге полутяжеловесов WBO. У Энтони Ярда за спиной 18 побед (17 — нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге.
Вспомним, что Сергей Ковалев вернул титул, который сегодня стоит на кону, в тяжелом реванше против колумбийца Элейдера Альвареса, который состоялся в начале года. Эта победа далась россиянину труднейшим образом — его фактически «списали» после ряда скандалов в прессе, включая обвинения в изнасиловании, однако Крашер (прозвище Ковалева) сменил тренера и вновь вернулся на вершину.
Бой начнется примерно в 21.30 по московскому времени.
Приветствуем любителей бокса на текстовой онлайн-трансляции поединка между Сергеем Ковалевым и Энтони Ярдом, который проходит в Челябинске. Россиянин проводит обязательную защиту своего титула WBO в полутяжелом весе.