Титул на кону: Ковалев бьется с Ярдом. LIVE

Россиянин защищает титул чемпиона WBO в полутяжелом весе. Очень трудная победа Ковалева, в которой Ярд едва не сотворил один из самых громких апсетов года. Но опыт все решил в этом поединке, ставшим для Сергея первым в родном Челябинске. Увидели мы того Ковалева, который был во втором бою с Элейдером Альваресом, однако и Энтони нанес ему хороший ущерб. Будем ждать ноября, когда, быть может, Крашер наконец встретится с Саулем Альваресом.