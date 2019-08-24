Обойти французов: россияне бьются за медали в танцах. LIVE

Украинский дуэт на льду! Удачи!
Столь мелодичные (и даже трагичные) мелодии в исполнении молодых людей редко получаются интересными. Выбирали музыку себе под темп, но до конца выступления обоих не хватило. Вращения низкого уровня, твизлы в разном ритме. Не сложилось у поляков. 59,16 балла всего лишь.
Для выступления приглашаются первые участники. Поехали!
Появляется на льду первая разминка: Оливия Оливер / Джошуа Андари (Польша), София Лизогуб / Данила Ефременко (Украина), Карина Сидоренко / Максим Еленич (Белоруссия), София Вал / Линус Джеспен (Испания).
Напомним, что по итогом короткой программы первое место досталось французскому дуэту Лоика Демужо / Тео ле Мерсье (63,78 балла). Российская пара Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный (63,76) стала второй, а замкнули тройку лидеров еще одни наши соотечественники — Екатерина Каташинская / Александр Васькович (60,89).
Начало прокатов — в 16.15 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольного танца в рамках 1-го этапа Гран-при среди юниоров, который проходит во французском Куршевеле.