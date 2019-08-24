онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Бонус
Развернуть
Обойти французов: россияне бьются за медали в танцах. LIVE

Гран-при юниоров. Куршевель. Танцы на льду. Произвольный танец. ОНЛАЙН

Во французском Куршевеле проходит 1-й этап Гран-при среди юниоров. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у танцоров на льду. Россию представляют пары Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный и Екатерина Каташинская / Александр Васькович.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
16:30

Украинский дуэт на льду! Удачи!

16:29

Столь мелодичные (и даже трагичные) мелодии в исполнении молодых людей редко получаются интересными. Выбирали музыку себе под темп, но до конца выступления обоих не хватило. Вращения низкого уровня, твизлы в разном ритме. Не сложилось у поляков. 59,16 балла всего лишь.

16:22

Для выступления приглашаются первые участники. Поехали!

16:15

Появляется на льду первая разминка: Оливия Оливер / Джошуа Андари (Польша), София Лизогуб / Данила Ефременко (Украина), Карина Сидоренко / Максим Еленич (Белоруссия), София Вал / Линус Джеспен (Испания).

16:10

Напомним, что по итогом короткой программы первое место досталось французскому дуэту Лоика Демужо / Тео ле Мерсье (63,78 балла). Российская пара Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный (63,76) стала второй, а замкнули тройку лидеров еще одни наши соотечественники — Екатерина Каташинская / Александр Васькович (60,89).

16:05

Начало прокатов — в 16.15 по московскому времени.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольного танца в рамках 1-го этапа Гран-при среди юниоров, который проходит во французском Куршевеле.