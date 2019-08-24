Обойти французов: россияне бьются за медали в танцах. LIVE

Столь мелодичные (и даже трагичные) мелодии в исполнении молодых людей редко получаются интересными. Выбирали музыку себе под темп, но до конца выступления обоих не хватило. Вращения низкого уровня, твизлы в разном ритме. Не сложилось у поляков. 59,16 балла всего лишь.