Сердце не выдерживает: как спорт доводит до смерти

Занятие спортом как правило ассоциируется со здоровым образом жизни и несет в себе цель укрепления организма, однако вместе со своими полезными качествами он в той же мере является чрезвычайно опасным для состояния здоровья человека. Трагическая гибель российского боксера Максима Дадашева стала лишь очередным из множества примеров того, как профессиональный спорт может довести до смерти.

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Наибольшую опасность собой несут те виды спорта, в которых человек подвергается тяжелым физическим нагрузкам. Это касается как легкой атлетики, так и футбола, хоккея и бокса с единоборствами. Всего можно выделить две причины смерти во время занятия спортом: полученные несовместимые с жизнью травмы и нарушение работы организма, которое приводит к остановке сердца.

И хотя первая причина кажется наиболее очевидной, зачастую спортсмены уходят из жизни именно из-за того, что их организм не справляется с нагрузкой.

Ведущие врачи уже давно выступают с резким мнением о том, что интенсивные нагрузки не несут никакой пользы для здоровья. Напротив, медики отмечают, что средняя продолжительность жизни спортсменов ниже обычных людей, которые посвятили себя другому роду деятельности. Более того, состояние здоровья у профессиональных атлетов также чаще всего оставляет желать лучшего. В данном случае спортсмен в прямом смысле слова калечит сам себя, ведь токсины во время интенсивных тренировок накапливаются гораздо быстрее, но выводиться из организма из-за повышенного количества попросту не успевают, что в свою очередь приводит к перенапряжению человека, истощению его организма, а также к телесным повреждениям.

С серьезными физическими нагрузками возрастает и риск сбоя в работе сердечно-сосудистой системы, итогом которого может стать внезапная смерть.

К сожалению, история знает множество эпизодов, когда спортсмены умирали из-за остановки сердца прямо во время соревнований. Одним из самых известных трагических случаев является кончина бывшего венгерского полузащитника «Бенфики» Миклоша Фехера, который в январе 2004 года во время матча с «Гимарайншом» в чемпионате Португалии по футболу неожиданно упал на газон. Врачи провели реанимационные действия прямо на поле, однако завести сердце им не удалось.

В российской истории одним из самых нашумевших случаев стала смерть хоккеиста омского «Авангарда» Алексея Черепанова. За три минуты до финальной сирены матча КХЛ с «Витязем» 19-летний россиянин почувствовал себя плохо и, отправившись на скамейку запасных, упал. Бригада скорой помощи, не сумев реанимировать игрока, отвезла его в больницу, где он и скончался от сердечного приступа.

Примечательно то, что позднее руководство «Авангарда» вместе с медицинскими работниками клуба подчеркивали отсутствие каких-либо жалоб со стороны Черепанова на состояние своего здоровья и сердца. Однако, как выяснили затем судмедэксперты, у хоккеиста была ишемическая болезнь сердца, которая представляет собой поражение миокарда, обусловленное нарушением кровообращения, что в свою очередь вызвано недостаточным развитием сердечной мышцы и нехваткой кислорода.

Зачастую спортсмены, желая достичь успеха в своем поприще, закрывают глаза на неудовлетворительные медицинские показания и нередко даже скрывают их от своих тренеров.

Данный подход несет собой особую опасность, ведь тренеры, не зная истинных физических способностей своих подопечных, дают им ту нагрузку, которую организм спортсмена может не выдержать.

Признавался в подобном и бывший полузащитник столичных «Локомотива» и «Динамо», сборной России и ныне главный тренер бело-голубых Дмитрий Хохлов, которому врачи еще в подростковом возрасте указали на сердечную недостаточность и запретили играть в футбол. Сам же Хохлов от рекомендаций медиков намеренно отказался, предпочтя связать свою жизнь с футбольной карьерой, в чем в итоге и преуспел, а организм спортсмена, к счастью, сбоя не дал. Но данный подход является крайне опасным, ведь остановка сердца может наступить внезапно, как в случае с Фехером. Знать о проблемах с сердцем и при этом заниматься профессиональным спортом — огромный риск со стороны атлета, где от него не зависит ровным счетом ничего.

Проблема же заключается, к слову, не только в самих спортсменах. Они в данном случае являются лишь заложниками ситуации, ведь для того, чтобы добиться высот в современном профессиональном спорте, необходимо справляться с чрезвычайно повышенными физическими нагрузками. Прогресс с каждым разом ставит перед атлетами новые планки, не взяв которые обеспечить себя медалями, титулами и, главное, деньгами не считается возможным. В связи с этим спортсмены вынуждены перегружать свой организм.

Здесь же есть и еще одна особенность: для того, чтобы обеспечить организм и мышцы питательными веществами и витаминами, которые необходимы для полного их восстановления после интенсивных тренировок, спортсмены принимают различные добавки и препараты. Многие из них, которые могли бы избавить атлета от истощения и перенапряжения, входят в категорию запрещенных. Иными словами, являются допингом, дающим атлету физическое преимущество над другими. В связи с этим спортсмены и их тренеры используют множество возможных ходов в поиске тех средств, которые могут являться аналогом запрещенных, но при этом не иметь в своем составе веществ, приравниваемых к допингу.