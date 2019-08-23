«Разовая слабость»: за что дисквалифицировали Кузнецова

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на информацию о том, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов отстранен Международной федерацией хоккея (ИИХФ) за обнаруженный в его допинг-пробе кокаин. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира получил четырехлетнюю дисквалификацию.

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Напомним, запрещенный препарат обнаружен в пробе спортсмена, которая была взята 26 мая 2019 года. Кузнецов не стал запрашивать вскрытие пробы B, что фактически означает признание вины. Срок отстранения отсчитывается с 13 июня 2019 года и может составить четыре года — до 12 июня 2023 года.

«Что произошло, то произошло. И то, что объявила ИИХФ, — это не детские шутки. Наверное, это все-таки был достаточно глубокий анализ, потому что я уверен, что ИИХФ не будет будоражить общественное мнение мирового хоккейного сообщества такими глупостями. Тем более, не стоит называть это провокацией. Вопрос совершенно другой: я думаю, что это были остаточные явления у Евгения.

Где-то когда-то находился в компании, дал себе слабину. Иногда молодым хоккеистам, да и вообще спортсменам, хочется почувствовать новые эмоции.

Может, это стадное чувство, когда кто-то что-то попробовал — «а ты че, не можешь? Давай с нами». Такое, к сожалению, бывает», — заявил Плющев.

«Но еще раз скажу: я уверен, что у Евгения были остаточные явления, которые достаточно долго держатся в организме. Сколько я с этим парнем работал — и в юниорской, и в молодежной сборных — я никогда не замечал, что у него была какая-либо тяга к табаку, алкоголю и прочим веществам. И даже после серьезных выигранных турниров он никогда себе не позволял расслабления до такой степени, что все окружающие это видели. Мне кажется, что это была разовая слабость, люди иногда могут себе позволить такое, но не всегда понимают, чем это дело закончится. Сейчас закончилось тем, что об этом объявила ИИХФ.

Я уверен, что Женя и в быту, и на площадке докажет, что это было разово и в организме у него больше не найдут ни остаточных явлений, ни препаратов.

Это позволит и ему лично, и ФХР скооперироваться и обратиться к ИИХФ с просьбой о досрочном снятии дисквалификации. Другого выхода я, в принципе, не вижу. Тем более, что, как я понимаю, НХЛ ему не запрещает играть», — подчеркнул он.

Согласно заявлению НХЛ и «Вашингтон Кэпиталз», Кузнецов не будет наказан лигой, что позволит ему продолжить выступления за клуб. Однако россиянину придется пройти антинаркотическую программу.

«Я не ставлю, потому что, повторюсь, я убежден, что это не систематическое употребление. Евгению самому захочется сохранить свое имя. Федерация тоже ему поможет, потому что он ее никогда не подводил, всегда, по возможности, приезжал в сборную. Он должен доказать, что у него нет ни потребности, ни патологии в этом плане. А то, что это был разовый прием, позволит апеллировать о досрочном прекращении запрета на участие. Уверен, что по-другому и быть не может. Доказать его честность поможет еще и время, и я уверен, что Женя это сделает», — сказал Плющев.

Не остался в стороне от ситуации и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников. Он считает, что потеря Кузнецова будет ощутимой для национальной команды.

«Это очень плохая новость. Каждый сам думает и принимает решение. Женя же прекрасно знал, что он делает. Он – взрослый человек. Хотел играть в хоккей, но иногда нужно думать. Жалко человека, карьера может пойти под откос. В НХЛ, правда, не особо обращают на такое внимание, насколько мне известно»,

— заявил он.

Сам Кузнецов утверждает, что полностью согласен со своим наказанием. Напомним, что, согласно регламенту, он мог получить и двухгодовое отстранение, однако Кузнецов не смог доказать, что употребление запрещенных веществ было во внесоревновательный период.

«Недавно ИИХФ уведомила меня, что из-за положительного теста на запрещенное вещество я буду отстранен от участия в международных соревнованиях на четыре года. Я решил принять это наказание. Представлять свою страну всегда было очень близко моему сердцу и предметом гордости для меня. Невероятно тяжело принять тот факт, что я не смогу надеть этот свитер в течение четырех лет. Я разочаровал очень многих людей, имеющих для меня важное значение, включая мою семью, товарищей по команде и друзей», — цитирует игрока пресс-служба «Вашингтона».

Чуть позже стало известно о том, что Кузнецов лишен бронзовой медали чемпионата мира 2019 года. Об этом сообщил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Он также сказал, что российский спортсмен имеет право подать апелляцию в спортивный арбитраж.