Проклятый кокаин: лидера сборной России отстранили на 4 года. LIVE

Напомним, что после возвращения сборной России по хоккею с чемпионата мира с бронзовыми медалями в сети был распространен видеоролик, на котором Евгений находится в гостиничном номере и разговаривает по телефону, а на столе рядом находятся свернутые в трубочку банкноты и белый порошок неизвестного происхождения.

Опубликованное в твиттере видео быстро разошлось по сети во многом благодаря реакции журналиста Василия Конова, и многие предположили, что события происходили во время чемпионата мира в Словакии.

«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — говорил тогда Кузнецов.