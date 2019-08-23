Проклятый кокаин: лидера сборной России отстранили на 4 года. LIVE

«Вашингтон» поддержит Кузнецова после дисквалификации за кокаин. В заявлении отмечается, что клуб со всей серьезностью отнесется к ситуации.
«Мы обеспечим ему поддержку, необходимую для преодоления этой ситуации. Мы будем оставаться в контакте с НХЛ, поскольку именно лига определит следующие шаги. Так как тема чувствительная, в ближайшее время клуб не будет делать заявлений относительно ситуации», — сказано в сообщении.
Президент ИИХФ Рене Фазель заверил, что Кузнецов сможет пройти антинаркотическую программу. «У НХЛ и IIHF нет единого антидопингового кодекса или правил. Поэтому, я не знаю, будет ли там наказан Кузнецов. Но в НХЛ сильные социальные программы, программы реабилитации от наркотиков и прочее. В НХЛ также серьезно относятся к этой проблеме», — отметил Фазель.
А вот и реакция самого Кузнецова. Со своей дисквалификацией хоккеист согласился, а также подчеркнул, что гордился быть частью сборной России.
«Недавно IIHF уведомила меня, что из-за положительного теста на запрещенное вещество я буду отстранен от международных соревнований на четыре года. Я принял это наказание. Я всегда гордился выступлением за сборную, представлять свою страну всегда было близко моему сердцу, не участвовать в играх за национальную команду четыре года — это очень тяжело. Я разочаровал многих близких мне людей, включая мою семью, товарищей по команде и друзей», — приводит слова Кузнецова пресс-служба «Кэпиталз».
Официальная позиция НХЛ — кокаин не является веществом, влияющим на улучшение результатов. Об этом заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.
«В отличие от IIHF, НХЛ не считает кокаин препаратом, улучшающим работоспособность, следовательно, он не входит в список запрещенных веществ в рамках программы НХЛ о препаратах, повышающих эффективность», — сказал Дэйли.
Официального заявления Кузнецова пока нет, однако хоккеист закрыл свой аккаунт в инстаграме и удалил все фотографии.
Напомним, что после возвращения сборной России по хоккею с чемпионата мира с бронзовыми медалями в сети был распространен видеоролик, на котором Евгений находится в гостиничном номере и разговаривает по телефону, а на столе рядом находятся свернутые в трубочку банкноты и белый порошок неизвестного происхождения.
Опубликованное в твиттере видео быстро разошлось по сети во многом благодаря реакции журналиста Василия Конова, и многие предположили, что события происходили во время чемпионата мира в Словакии.
«Да, я видел, что в сети появилось это видео. Я не всегда имею отношение к тому, что происходит рядом со мной. Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь увлекаться этим. Если ко мне есть вопросы — я в любой момент готов пройти медицинскую экспертизу», — говорил тогда Кузнецов.
С официальным пресс-релизом выступила Федерация хоккея России (ФХР) — там исключают факт употребления Кузнецовым допинга во время пребывания в сборной России.
В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сообщили, что Кузнецов согласился на регулярное тестирование на наличие наркотических веществ. Кроме того, известно, что россиянин сможет выступать за свой клуб, санкций применено к нему не будет. НХЛ не подчиняется WADA и ИИХФ.
На дисквалификацию Кузнецова отреагировали в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). По мнению организации, четыре года — стандартное наказание.
«Хоккеист понес стандартное наказание, за нарушение пункта 2.1. Всемирного антидопингового кодекса дисквалификация составляет четыре года. Если вы вспомните про волейболиста Павла Мороза, который за подобное нарушение был наказан на вдвое меньший срок, то у этого спортсмена была обнаружена небольшая концентрация запрещенного вещества. Юристы спортсмена сумели доказать, что употребление было во внесоревновательный период», — приводит ТАСС слова заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариты Пахноцкой.
Примечательно, что от вскрытия второй пробы Кузнецов отказался. Фактически это означает признание вины.
Информация о дисквалификации Кузнецова появилась сегодня на официальном сайте Международной федерации хоккея (ИИХФ). В заявлении уточняется, что в организме российского хоккеиста обнаружен кокаин.
Запрещенный препарат обнаружен в пробе спортсмена, которая была взята 26 мая 2019 года. Кузнецов не стал запрашивать вскрытие пробы B. Срок отстранения отсчитывается с 13 июня 2019 года и может составить четыре года — до 12 июня 2023 года.
Добрый день. В мире спорта — тревожные новости. Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отстранен Международной федерацией хоккея (ИИХФ) за обнаруженный в его допинг-пробе кокаин. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира получил четырехлетнюю дисквалификацию.