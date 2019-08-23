«Не каждая бы вышла за меня замуж после Бузовой»: Тарасов о браке

Личная жизнь бывшего полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Тарасова давно стала достоянием и темой обсуждения для всей страны. Это неудивительно, учитывая то, что футболист был женат на популярной телеведущей и певице Ольге Бузовой.

Реклама

Сейчас Тарасов женат в третий раз. Впервые Дмитрий связал себя узами брака в 21 год. Первой женой футболиста стала мастер спорта по художественной гимнастике, призер чемпионата России Оксана Пономаренко. Брак просуществовал всего два года, однако даже за такой недолгий период игрок ныне несуществующего клуба «Москва» успел стать отцом. В 2009 году у пары родилась Ангелина Тарасова.

Чуть позже в жизнь спортсмена ворвалась теледива Бузова. Затем последовал развод с Оксаной и единовременная выплата в 1,8 млн рублей, а также ежемесячные 50 тысяч в качестве алиментов.

Совместная жизнь Тарасова и Бузовой являлась как бы отражением работы супруги. Все было напоказ: бесконечные селфи в Instagram, светские рауты, хэштег «тарабузики» — все это пришло в жизнь игрока уже московского «Локомотива». К слову, фанаты «Локо» вместо фамилии Тарасов выкрикивали именно «Бузов».

Соединив свои судьбы 26 июня 2012 года, пара развелась за день до наступления 2017-го. Бузова, в отличие от Пономаренко, денег с футболиста требовать не стала. Напротив, бракоразводный процесс принес Ольге еще большую популярность и огромное количество подписчиков. На данный момент певица, актриса, телеведущая – самый популярный человек в Instagram с российским паспортом.

«Когда была ситуация с разводом, я очень долго это скрывала. Свой первый комментарий по поводу того, что произошло в моей личной жизни, я дала спустя полгода», — признавалась Бузова.

Одной из возможных причин развода Тарасова и Бузовой называли измену футболиста с моделью Анастасией Костенко.

Сам же Тарасов не исключил, что во время знакомства видел в Костенко не только часть семьи, но и способ развлечься.

«Она соврала, что не знала, кто я. Подумала, что я просто хотел… Ну чего мужчины обычно хотят? Попользоваться, погулять, насладиться. И, если честно, я так и думал поступить, не отрицаю», — заявил уже экс-игрок «Локомотива».

Тарасов признался, что он обманул Настю, журналиста по профессии, рассказами о связях на спортивном канале. Попросил ее телефон и предложил выслать ему резюме, дать ссылки на все аккаунты в социальных сетях. Широкая свадьба Костенко и Тарасова состоялась в январе 2018-го, а через полгода у них родилась дочь Милана.

«Внимательно изучил ее Instagram, убедился, что там нет откровенных фотографий. Понял, что она милая и домашняя девочка — о такой жене я мечтал», — добавил Дмитрий.

Тарасов, по его словам, прекрасно понимал, с чем может столкнуться его третья жена.

«Не каждая бы вышла за меня замуж после развода с Бузовой. Настя знала, на что шла. Жене постоянно пишут незнакомые люди, которые уверяют ее в том, что я гуляю с другими девушками. Но это не так. У меня все хорошо, рядом прекрасная семья — моя опора. Я счастлив. У меня давно выработался иммунитет на негатив, хотя репутация страдает: многие считают меня плохим», — заявил Дмитрий.

На данный момент Тарасов проходит курс реабилитации после полученной в последнем матче прошлого сезона против «Уфы» травмы и пытается судиться с «Локомотивом», требуя взыскать с клуба порядка €12 тысяч. Контракт футболиста с клубом истек 30 июня, по словам генерального директора клуба Василия Кикнадзе, Тарасов попросил клуб оплатить ему визит в зарубежную клинику для осмотра и лечения. Затем он решил сделать операцию, хотя, как заявлял Кикнадзе, врачи клуба говорили, что подобная травма «предполагает консервативное лечение и операция будет риском».

«Недавно жена с дочкой уезжала к родителям, пока я был на реабилитации. Люди как-то про это узнали, и ей пошли сообщения с посылом, что я гуляю. Моя молодая жена начинает задавать мне ненужные вопросы. Я ей говорю, что это полный бред, не надо такое слушать», — рассказал он.