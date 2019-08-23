Справиться без Тутберидзе: произвольная программа девушек. LIVE

70,33 балла. Первое наиболее цельное выступление: хороший артистизм, более-менее прыжковая часть. Но аксель не пошел.
Филкова на льду. Связываем с ней большие надежды.
65,06 балла и первое промежуточное место. Разумеется, никак это не отменяет плохого выступления.
Ох, тут даже сказать толком нечего. Падение и полностью заваленная программа, несмотря на хороший контент по заявке.
Питерсен на льду. Смотрим.
Вторая группа участниц разминается: Катерина Петерсон (Дания), Александра Филкова (Словакия), Никола Ритчарикова (Чехия), Джулия Кирул (Польша), Ксения Клименко (Украина) и Наргиз Сулейманова (Азербайджан).
59,82 балла — первое место по итогу выступления дебютной разминки. Опять же, могла и лучше Анна-Мария, видели мы ее уже на соревнованиях крупных.
Не впечатлила представительница Люксембурга, хотя от нее мы были вправе ожидать более солидного контента. На деле же завалила практически все, включая простейший двойной аксель.
Жордан под заезженную программу Queen закрывает первую разминку. Поехали.
55,95 балла. Улыбается Рут, довольна она собой.
А вот это уже получше. Была у новозеландки даже попытка тройного тулупа — без плюса, но хотя бы докрутила.
Рут Ксу на льду. Смотрим.
30,41 балла — пока худшая из всех. Но удивляться нечему — первая разминка.
Только одинарный риттбергер на плюс прыгнула киприотка, в остальном, чего и следовало ожидать, плохо. Но аплодисменты заслужила.
Джорджиа Сечи — известная девушка. В первую очередь, благодаря своему весу. Смотрим.
45,12 балла только. Чуть лучше, чем Перейра, но тоже не впечатлила. Как и своего тренера.
Сорвала двойной лутц и сальхов, из-за чего завалила все выступление. Видно, что это все-таки не профессионалы, а любители.
Морган Краузац на льду. Верим в лучшее.
39,61 — слабо и плохо.
Еще и Лану Дель Рей умудрилась в свой контент Паула втиснуть. Cтранно и неинтересно. В плане прыжков тоже ничего не получилось. Сразу видно, что у девушки есть лишний вес, поэтому все объяснимо.
Девушка из Андорры открывает сегодняшнюю программу под танцевальную музыку. Поехали!
Напомним, что разминки идут в соотвествии с рейтингом спортсменок — от слабейших до сильнейших.
Первая разминка на льду. Паула Перейра (Андорра), Морган Краузац (Марокко), Джорджия Сечи (Кипр), Рут Ксу (Новая Зеландия), Анна-Мария Жордан (Люксембург).
От России в этой дисциплине выступают только ученицы Этери Тутберидзе — 13-летние Камила Валиева и Майя Хромых. Сегодня они будут завершать программу выступлений.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы девушек-одиночниц в рамках 1-го этапа Гран-при среди юниоров, который проходит во французском Куршевеле.