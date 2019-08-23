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Справиться без Тутберидзе: произвольная программа девушек. LIVE

Гран-при юниоров. Куршевель. Девушки. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Во французском Куршевеле проходит 1-й этап Гран-при среди юниоров. За медали борются ученицы Этери Тутберидзе Майя Хромых и Камила Валиева, которая владеет четверным прыжком. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы одиночниц.
Трансляция
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19:10

70,33 балла. Первое наиболее цельное выступление: хороший артистизм, более-менее прыжковая часть. Но аксель не пошел.

19:04

Филкова на льду. Связываем с ней большие надежды.

19:03

65,06 балла и первое промежуточное место. Разумеется, никак это не отменяет плохого выступления.

19:00

Ох, тут даже сказать толком нечего. Падение и полностью заваленная программа, несмотря на хороший контент по заявке.

18:56

Питерсен на льду. Смотрим.

18:53

Вторая группа участниц разминается: Катерина Петерсон (Дания), Александра Филкова (Словакия), Никола Ритчарикова (Чехия), Джулия Кирул (Польша), Ксения Клименко (Украина) и Наргиз Сулейманова (Азербайджан).

18:50

59,82 балла — первое место по итогу выступления дебютной разминки. Опять же, могла и лучше Анна-Мария, видели мы ее уже на соревнованиях крупных.

18:49

Не впечатлила представительница Люксембурга, хотя от нее мы были вправе ожидать более солидного контента. На деле же завалила практически все, включая простейший двойной аксель.

18:45

Жордан под заезженную программу Queen закрывает первую разминку. Поехали.

18:44

55,95 балла. Улыбается Рут, довольна она собой.

18:41

А вот это уже получше. Была у новозеландки даже попытка тройного тулупа — без плюса, но хотя бы докрутила.

18:37

Рут Ксу на льду. Смотрим.

18:36

30,41 балла — пока худшая из всех. Но удивляться нечему — первая разминка.

18:35

Только одинарный риттбергер на плюс прыгнула киприотка, в остальном, чего и следовало ожидать, плохо. Но аплодисменты заслужила.

18:31

Джорджиа Сечи — известная девушка. В первую очередь, благодаря своему весу. Смотрим.

18:30

45,12 балла только. Чуть лучше, чем Перейра, но тоже не впечатлила. Как и своего тренера.

18:29

Сорвала двойной лутц и сальхов, из-за чего завалила все выступление. Видно, что это все-таки не профессионалы, а любители.

18:25

Морган Краузац на льду. Верим в лучшее.

18:24

39,61 — слабо и плохо.

18:20

Еще и Лану Дель Рей умудрилась в свой контент Паула втиснуть. Cтранно и неинтересно. В плане прыжков тоже ничего не получилось. Сразу видно, что у девушки есть лишний вес, поэтому все объяснимо.

18:16

Девушка из Андорры открывает сегодняшнюю программу под танцевальную музыку. Поехали!

18:15

Напомним, что разминки идут в соотвествии с рейтингом спортсменок — от слабейших до сильнейших.

18:10

Первая разминка на льду. Паула Перейра (Андорра), Морган Краузац (Марокко), Джорджия Сечи (Кипр), Рут Ксу (Новая Зеландия), Анна-Мария Жордан (Люксембург).

18:05

От России в этой дисциплине выступают только ученицы Этери Тутберидзе — 13-летние Камила Валиева и Майя Хромых. Сегодня они будут завершать программу выступлений.

18:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! Вашему вниманию представляется текстовая онлайн-трансляция произвольной программы девушек-одиночниц в рамках 1-го этапа Гран-при среди юниоров, который проходит во французском Куршевеле.