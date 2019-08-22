«Насиловал фигуристов»: тренер из США получил наказание

Известный американский тренер по фигурному катанию Ричард Кэллахан пожизненно отстранен от профессиональной деятельности за сексуальные домогательства.

По информации New York Times, на специалиста подал в суд американский фигурист Алан Шмидт. Спортсмен заявил, что подвергся насилию с его стороны.

Позже USA Today стало известно, что 73-летний специалист регулярно домогался до фигуриста. Впервые юноша подвергся насилию в возрасте 14 лет во время занятий в школе Onyx Ice в Детройте.

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Это уже не первый случай, когда тренера подозревают в сексуальном насилии. В 1999 году против Кэллахана выдвигал обвинения его бывший подопечный Крэйг Маурици. Однако Федерация фигурного катания США отвергла их, так как фигурист не успел подать иск в течение 60 дней после предполагаемого контакта.

«Как такое можно было допустить? Вы ведь все знали, но при этом ничего не сделали! Это продолжалось почти 20 лет, но никто ничего не предпринял. Если бы вы не бездействовали, то я бы не подвергся насилию»,

— обвиняет федерацию в бездействии Шмидт.

Вновь ситуация была предана огласке уже в 2018 году. Новое руководство Американской ассоциации фигурного катания (USFS) тогда отнеслось к делу куда серьезнее, встретившись с бывшим фигуристом во время Олимпиады в Пхенчхане и пообещав усилить работу в направлении борьбы с сексуальным насилием в фигурном катании. Также самому Маурици была предложена должность руководителя данного направления.

«USFS сейчас выступает с поддержкой в отношении всех жертв сексуальных домогательств и неправомерных действий и призывает всех, кто подвергся насилию или жестокому обращению, немедленно сообщать об этом местным правоохранительным органам, волонтерской компании SafeSport и руководству Ассоциации фигурного катания США», — заявил Маурици.

Особого резонанса этому делу предает тот факт, что Кэллахан тренировал чемпионку Олимпийских игр — 1998 Тару Липински.

В Нагано 15-летняя девочка прилетела уже в ранге чемпионки мира, золотой медалистки первенства США и двукратной победительницы финалов серии Гран-при, а на самих Играх взяла верх над более матерыми соперницами, среди которых соотечественница Мишель Кван и россиянки Ирина Слуцкая и Мария Бутырская.

Стоит отметить, что сама олимпийская чемпионка пока никак не комментирует скандал со своим наставником.

К сожалению, история с домогательствами в мире профессионального спорта далеко не редкость. Чего стоит лишь страшное заявление американской фигуристки Эшли Вагнер: бронзовую призерку Олимпийских игр — 2014 в Сочи якобы насиловал коллега Джон Кафлин, в начале 2019 года покончивший с собой.

В своем иске она указывала, что в июне 2008 года после вечеринки в честь окончания тренировочных сборов 22-летний Кафлин домогался до несовершеннолетней Вагнер, пробравшись к ней в номер.

О непристойных действиях со стороны американца сообщала и его бывшая партнерша Бриджит Намиотка. 29-летняя спортсменка заявила, что помимо нее от рук Кафлина пострадали минимум десять спортсменок.

Также на днях лидеру сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду пришлось комментировать скандальный иск американской модели Кэтрин Майорги, поразившей мир признанием, что она стала жертвой сексуальных домогательств со стороны пятикратного обладателя «Золотого мяча».

По словам американки, инцидент произошел еще в 2009 году, когда у пары была совместная ночь — во время нее португалец якобы и изнасиловал ее. В интервью изданию Spiegel свое решение объявить о произошедшем спустя практически десять лет она объяснила тем, что Роналду заплатил ей $375 тыс. за молчание. Однако спустя несколько лет Майорга поведала об инциденте исключительно из-за посттравматического синдрома.

Сам же Роналду отверг обвинения в свой адрес. Он лишь признался в том, что заплатил девушке за молчание во избежание огласки в СМИ.

«Это был тяжелый год, возможно, самый тяжелый для меня, но не в профессиональном плане. Когда люди сомневаются в вашей чести, это больно, а особенно если у вас есть семья, девушка, четверо детей. Мой девятилетний ребенок умный, он уже все понимает, ему пришлось пройти через это из-за газеты.

Очень тяжело, что вся моя семья прошла через эту историю. Это та тема, о которой мне неудобно говорит, но, к счастью, моя невиновность доказана. Мои друзья, мои близкие, все, кто любит меня, знали, что я невиновен. Горжусь тем, как они отреагировали на все это», — заключил Роналду.