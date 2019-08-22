Подарок за победы в Сочи: Виктор Ан продает элитную квартиру

Герой сочинских Игр, шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан продает трехкомнатную квартиру в Санкт-Петербурге.

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Спортсмен оценил жилплощадь в 12 млн руб. В объявлении указывается, что в спальне есть небольшая гардеробная, квартира оборудована двумя лоджиями, на кухне встроена техника, а также есть три санузла.

«Рядом река Нева и живописный вид: есть где прогуляться и подышать свежим воздухом. Прямая продажа. Один собственник более пяти лет», — указывается под фотографиями квартиры.

Находящаяся на 11-м этаже элитного дома недвижимость площадью в 110 кв. м была подарена Ану в 2014 году. Однако спортсмен в ней не жил и лишь год назад решил как-то монетизировать актив: Ан сдал ее в аренду через агентство, которое принадлежит экс-голкиперу сборной России Вячеславу Малафееву.

Проживание в этой квартире стоило 50 тыс. рублей в месяц.

Возможно, что и продажей недвижимости прославленного спортсмена занимается компания Малафеева, ведь самому шорт-трекисту сейчас не до этого. По словам президента Союза конькобежцев России (СКР) Алексея Кравцова, Ан вовсю готовится к участию в квалификационных турнирах, чтобы вернуться в сборную России.

«Первые отборочные соревнования в национальную команду пройдут спустя две недели после открытого международного Кубка СКР. В них примет участие и Виктор Ан: он приедет уже на Кубок СКР. В какой он форме — увидим в сентябре», — цитирует Кравцова ТАСС.

Стоит отметить, что в сентябре прошлого года Виктор принял решение о завершении спортивной карьеры. Это произошло спустя полгода после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) без объяснения конкретных причин не допустил его до Игр в Пхенчхане — 2018.

Ан даже отказался оставаться в отечественной сборной в качестве тренера, несмотря на приглашение Союза конькобежцев России, и вернулся на родину — в Южную Корею.

«Виктор Ан решил завершить карьеру. К сожалению, после всех переговоров он решил, что не будет работать у нас в качестве тренера. Мы очень благодарны ему за весь вклад, который он сделал в развитие шорт-трека в России», — рассказывал Кравцов РИА «Новости».

Вероятно, в таком жестком решении сыграла роль накопившаяся усталость Ана и отсутствие мотивации. Еще в 2010 году из-за серьезной травмы колена Конькобежная ассоциация Южной Кореи перестала вызывать его в сборную — карьера пошла на спад, и спортсмен пропустил Игры-2010 в Ванкувере.

Однако даже в такой ситуации Ан не сдался и в преддверии нового олимпийского цикла сменил гражданство, пополнив ряды сборной России. Это решение стало одним из самых дальновидных в спортивном пути шорт-трекиста: он завоевал три золотых медали Олимпиады в Сочи, одержал две победы на чемпионате мира и восемь — на чемпионате Европы.

Празднуя эти триумфы, Виктор поднимал над головой российский триколор. После стольких побед завершение карьеры и уход на покой выглядели логичным шагом, однако не прошло и полугода, как в спортивных СМИ вновь замелькало имя чемпиона.

Сам спортсмен подтвердил, что рассматриваются сразу три варианта его возвращения, — в качестве атлета, играющего тренера и наставника в чистом виде (первой или юниорской сборной России). При этом Ан подчеркнул, что больше всего склоняется к варианту продолжения карьеры шорт-трекиста, пообещав «усердно тренироваться» ради этого.

В феврале 2019 года Ан окончательно объявил, что решил возобновить тренировки и начать подготовку к Олимпийским играм — 2022.

«Последние два года у меня не получалось показать хороший результат — на льду чувствовал себя некомфортно, неспокойно, но осознаю, что я хочу продолжить. Прямо сейчас просто хочу попробовать — смогу ли. Я собираюсь тренироваться по своему плану, а потом посмотрю, что из этого выйдет.

Я хочу выступать, буду усердно тренироваться, чтобы принять участие в отборочном турнире и пробиться в сборную России в августе 2019 года. Также я хочу принять участие в Олимпиаде в Пекине.

За какую страну? Моя страна — Россия, за Южную Корею я выступать не могу», — аргументировал свое решение 33-летний спортсмен.

Атлет также продумал возможное развитие событий, если он проиграет конкуренцию более молодым шорт-трекистам на отборочных стартах. В таком случае Ан собирается попробовать себя в качестве тренера национальной команды.