Прощай, Лига чемпионов? «Краснодар» провалился в Греции

Своеобразный дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов выдался весьма огненным. После домашнего поражения на краснодарскую команду уже по сути никто не ставил, однако подопечные Мурада Мусаева на выезде устроили настоящую феерию: три безответных гола уже в первом тайме, два пропущенных мяча во втором и валидольная концовка с добытой в Португалии победой. Как итог — 3:3 по сумме двух встреч, но из-за большего количества забитых на выезде мячей в квалификационный раунд плей-офф прошел российский клуб.

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Соперником «Краснодара» стал греческий «Олимпиакос», который во втором раунде квалификации разобрался чешской «Викторией Пльзень», а затем всухую переиграл турецкий «Истанбул Башакшехир».

Тренер «быков» Сергей Матвеев, который по протоколу числится именно как главный (Мусаев не имеет нужной лицензии), перед матчем косвенно подчеркнул, что его команда будет отталкиваться от соперника.

«Сложно сказать, какую тактику выберет тренер «Олимпиакоса». Мы постараемся быть готовыми к любой тактике. То, что «Олимпиакос» не пропустил ни одного гола в четырех матчах, — это хороший показатель игры в обороне. Мы постараемся завтра всё-таки забить. Мяч, забитый в гостях, довольно-таки весомый. Будем прикладывать усилия, а игра покажет, удастся ли это сделать. Мы понимаем, что это будет очень трудно», — цитирует Матвеева «Чемпионат».

Также специалист отметил в составе греков французского полузащитника Матье Вальбуэна. В России он известен по своему недолгому выступлению за московское «Динамо». В «Краснодаре» же француза знают еще лучше: именно в ворота «быков» Матье забил свой первый мяч в футболке бело-голубых.

«Он ведет игру «Олимпиакоса». Матье исполняет множество стандартных положений, которые принесли много пользы в предыдущих раунда», — заявил Матвеев.

Вальбуэна в итоге ожидаемо вышел в стартовом составе клуба из Пирея. Мусаев же произвел несколько изменений после победного матча с «Порту», выпустив с первых минут защитника Йона Гудни Фьолусона и Юнеса Намли и оставив при этом героя встречи в Португалии Магомеда-Шапи Сулейманова в запасе. Лидер обороны и капитан «быков» Александр Мартынович и вовсе в Грецию не поехал — защитник остался в Краснодаре, где восстанавливается от травмы. Капитанскую повязку же забрал Спаич.

Сербскому защитнику в итоге пришлось напрячься уже на пятой минуте встречи.

«Краснодар» провалился на левом фланге, куда ворвался Даниэл Каштелу. Португалец выполнил опасный прострел во вратарскую в направлении Мигеля Герреро, но Спаич в подкате мяч выбил. Мгновение спустя серб вновь был вынужден защищать свои ворота, заблокировав мощный дальний удар Георгиоса Масураса.

Впрочем, «Краснодар» давления трибун пугаться не стал и попытался взять игру под свой контроль. На 11-й минуте гости могли даже рассчитывать на пенальти.

Маркус Берг сделал скидку на Вандерсона, и тот незамедлительно нанес удар примерно с 11-метровой отметки. Мяч по пути попал в руку защитнику «Олимпиакоса», но пенальти главный арбитр матча Карлос Дель Серро Гранде назначать не стал даже после совета с видеоассистентами. Через две минуты Вандерсон уже выстрелил издали, но с ударом бразильца легко справился Жозе де Са.

Поистине опасный момент создали игроки «Олимпиакоса».

Бухалакис оторвался от Камболова и пробил головой с угла вратарской. Мяч чудом задел российского защитника «Краснодара» и улетел за лицевую.

На 20-й минуте Кабелла пошел в стык с капитаном «Олимпиакоса» Омаром Элабделлауи и неудачно оступился, серьезно повредив колено. В итоге французский хавбек в слезах был вынужден попросить замену, и вместо него на поле вышел Кристофер Ольссон.

Характер травмы очень похож на повреждение крестообразных связок, но все решит медицинское обследование, которое Кабелла пройдет по прибытии в Краснодар.

«Олимпиакос» в свою очередь мигом воспользовался проблемами соперника и счет открыл.

Герреро на линии штрафной получил пас от Масураса, откинул мяч немного в сторону и мощно пробил из-под Спаича в дальний нижний угол, не оставив Матвею Сафонову никаких шансов.

Под конец тайма греки могли по сути приговорить «Краснодар». Каштелу, оставив Кристиана Рамиреса в дураках, классно сместился с левого фланга чуть в центр и технично пробил с угла штрафной в дальний угол. Мяч пролетел в метре от штанги. Чуть правее — быть бы голу, Сафонов бы попросту не дотянулся. Едва гол в раздевалку не оформил и Вальбуэна.

Француз каким-то образом оказался один у вратарской и, выиграв подбор, хлестко пробил низом. Ворота «Краснодара» от второго пропущенного мяча спас Рамирес, вовремя выставивший ногу и перенаправивший снаряд на угловой.

На второй тайм команды вышли без изменений как в составе, так и в игре. С первых же минут второй половины встречи «Олимпиакос» продолжил давление на ворота Сафонова, от чего «Краснодар» был вынужден просто отбиваться без какой-либо мысли на создание своей атаки.

Осознавая всю сложность ситуации, тренерский штаб гостей решил провести ротацию и выпустил на поле Сулейманова, которого болельщики прозвали своей «палочкой-выручалочкой».

И едва ли не первым касанием Шапи мог счет сравнять.

Берг удачно отборолся в прессинге, отобрав мяч у Рубена Семеду и сделав поперечную передачу на 19-летнего россиянина. Сулейманов обрабатывать мяч не стал и пробил сходу с линии штрафной, но выше ворот.

В одной из следующих атак прекрасная возможность отличиться была и у самого Берга. «Краснодар» выбежал в перспективную контратаку, и швед получил передачу вразрез, выбежав один на один с вратарем. Правда, сближаться с с голкипером Маркус не стал и решил пробить издали — неточно. Впрочем, это касание оказалось для него последним в матче, и вместо шведского форварда вышел Иван Игнатьев.

Зато точным оказался Лазар Ранджелович, забивший первым же касанием спустя минуту после выхода на замену.

«Краснодар» в очередной раз провалился в середине поля, сербский вингер оказался один справа и, получив мяч, мощно пробил в дальний угол, куда снаряд залетел после рикошета от защитника.

2:0 — «Олимпиакос» по сути решил исход встречи и сделал большой задел на ответную игру, а Ранджелович оформил свой первый гол за греческий клуб.

За пять минут до конца основного времени все тот же Ранджелович окончательно приговорил «Краснодар». 22-летний серб оказался один перед штрафной и беспрепятственно пробил по воротам. Сафонов свою команду не спас.

После третьего пропущенного мяча «Краснодар» окончательно бросил играть, за что поплатился мгновенно. Поденсе в штрафной «быков» получил классную передачу от Бухалакиса и в касание «прошил» Сафонова, пробив в дальний угол.

0:4 — «Краснодар» уезжает домой с опущенной головой и мыслями о групповом этапе Лиги Европы, потому как надежд на выступление в главном клубном турнире Европы у команды Мурада Мусаева практически нет. Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.