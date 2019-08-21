«Послали на три буквы»: Тарасов идет судиться с «Локо»

Футболист Дмитрий Тарасов обратился за помощью в Российский футбольный союз. Спортсмен просит взыскать со своей бывшей команды «Локомотива» крупную сумму — €12 тыс.

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«Мои юристы собрали необходимые материалы, обратились в РФС с просьбой взыскать €12 тыс. с «Локомотива». Даты заседания я не знаю», — цитирует Тарасова «Чемпионат.com».

Суть разбирательств заключается в следующем: 32-летний футболист травмировался в последнем туре прошлого сезона, когда москвичи дома принимали «Уфу» (1:0).

На 17-й минуте защитник хозяев Соломон Кверквелия получил повреждение, и его место на поле занял Тарасов. Однако через 12 минут уже самому хавбеку потребовалась замена: в игру вместо Дмитрия вступил Хвича Кварацхелия.

После окончания чемпионата футболист поехал в клинику в Италию, где ему провели операцию. Там он заплатил € 23 тысячи: € 10 тысяч стоила сама операция, еще € 13 тысяч — реабилитация.

«Локо» же тем временем не стал продлевать контракт с игроком, который на момент завершения соглашения был травмирован. Также клуб не оплатил лечение футболиста, что и стало впоследствии причиной конфликта Дмитрия с «железнодорожниками».

«Последние полгода испытывал дискомфорт в ахилле, но врачи говорили: «Ничего страшного». Все это мы лечили, а я играл параллельно. Против «Уфы» вышел на замену, перед этим три матча проведя на уколах. Получил травму, меня унесли на носилках. Сказали, что это тяжелый надрыв — два месяца надо восстанавливаться.

Вернулся и встретился с президентом, мы так договаривались. Я не ожидал, что так все пройдет. Мы часа полтора-два разговаривали обо всем. Очень добрая, душевная встреча была. Но на ней мне дали понять, что контракт продлевать не будут. У меня было еще полмесяца по контракту, а команда в это время собирается на медосмотр и улетает на сборы. Я говорю: «Можно я тогда не полечу на сборы? Я бы полетел на реабилитацию в Рим». У «Локомотива» контракт с клиникой там. Он говорит: «Да, без проблем, все сделаем тебе, поезжай», — делился подробностями Тарасов в ролике на канале T-killah в YouTube.

Футболист отмечал, что его попросту послали на три буквы из клуба, которому он посвятил более восьми лет профессиональной карьеры.

«Никто не пишет, я пошел сделал УЗИ в Москве. Ложился с полной уверенностью, что мне скажут: «Улучшение есть». А мне врач говорит: «Дима, тебе надо операцию делать». Взял жену, полетели в Рим. Я там ничего не говорю. Говорю: «Было повреждение в игре». Врач долго смотрел и тоже говорит те же слова, что мне сказали в Москве. Я, честно, удивился. Я пришел в родной клуб, чтобы попросить о помощи. Мне на все это говорят – нет, категорически. Меня, по сути, послали на три буквы? Не по сути, а реально», — заявляет Дмитрий.

Игрок настаивает, что с начала 2019 года он играл и тренировался с болями. А свою правду Тарасов готов доказывать даже на полиграфе.

«Врачи говорили, что, если у тебя ничего не болит, то ты умер. Были такие боли, что я просил колоть мне уколы. Почему клуб молчит об этом – я не понимаю. Если посадить докторов и меня на детектор лжи, шансов ни у кого из них не будет», — подводит итог своей позиции спортсмен.

Нельзя не упомянуть, что это далеко не все претензии спортсмена к экс-работодателям. Дмитрий упоминает и разбирательства со своей первой женой Оксаной Пономаренко, которой он задолжал более 8 млн рублей по выплате алиментов на содержание их общей 10-летней дочери. По словам футболиста, данная ситуация тоже сложилась в результате ошибки руководства красно-зеленых.

В частности, «Локомотив» выплачивал игроку зарплату, и ее часть автоматически списывалась на счет первой супруги Дмитрия. Однако после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в клубе не учли индексацию и продолжили отчислять Оксане определенную сумму денег, в результате чего та недосчиталась нескольких миллионов рублей.

К слову, новость об обращении Тарасова в РФС уже прокомментировали в клубе. Это генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе отметил, что руководство красно-зеленых было готово к подобному развитию событий.

«Обращение Тарасова в РФС мы ожидали. Будем теперь дискутировать, по регламенту. Мы свою позицию заявляли — все будет решаться в стенах РФС», — заверил Кикнадзе.

Стоит отметить, что Дмитрий является воспитанником «Спартака». За «железнодорожников» футболист с 2010 года провел 188 матчей: в его активе 12 голов и десять результативных передач.

С красно-зелеными Тарасов стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.

Что же касается выступлений за сборную России, то за национальную команду Дмитрий отыграл восемь матчей и забил один мяч.