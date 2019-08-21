Выломал дверь: как боксер спасал людей из разбившегося автобуса

В Орджоникидзевском районе Перми произошла жуткая авария: водитель автобуса не справился с управлением.

Транспортное средство влетело в бетонную стену, в результате чего одна из пассажирок погибла. Также, по данным министерства здравоохранения региона, пострадали 35 человека, в том числе десять детей в возрасте от 2 до 14 лет.

Как сообщили в горадминистрации, семье погибшей женщины будут выплачены 500 тыс. рублей, а пассажиры, получившие травмы, — от 150 до 300 тыс.

Реклама

Среди тех, кто помогал справиться с последствиями ДТП, был боксер Данил Юлдашев. В день аварии он ехал на тренировку, а когда произошел несчастный случай, сориентировался одним из первых: выломал искореженную заднюю дверь, помог вынести раненых и оказал им первую помощь. Помимо этого, молодой человек останавливал проезжающие машины, чтобы те доставили травмированных пассажиров в больницу.

Глава Пермского края Максим Решетников наградил отличившегося Юлдашева. Как сообщает РИА «Новости»,

молодой человек получил в подарок боксерские перчатки, так как семь лет профессионально занимается данным видом спорта.

«Сегодня на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников наградил благодарственным письмом молодого спортсмена за спасение людей Данила Юлдашева, который одним из первых оказал помощь пострадавшим в ДТП с автобусом на Гайве.

Данил смог быстро сориентироваться на месте и оказать пострадавшим первую медицинскую помощь еще до приезда скорой помощи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора и правительства региона.

Позже глава Пермского края добавил, что краевые власти поспособствуют получению Данилом российского гражданства.

Молодой спортсмен родился в Ташкенте, но последние семь лет живет вместе с бабушкой в Перми, где окончил школу и техникум. В настоящий момент Юлдашев проживает в России на основании трудового патента, который продлевает раз в год.

«После консультаций в департаменте социальной политики аппарата правительства Пермского края он начал готовить пакет документов для получения гражданства по госпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом». По ней молодой человек сможет стать гражданином Российской Федерации до конца 2019 года», — заявили по этому поводу в правительстве.

В контексте происшествия в Перми нельзя не вспомнить другой инцидент на дороге с участием представителя бокса, вызвавший не меньший резонанс в российских СМИ.

В начале августа на 65-м году жизни за рулем скончался заслуженный тренер России Валерий Дербин, тренировавший бывшего известного боксера-тяжеловеса, а ныне — политика, депутата Государственной думы Николая Валуева, а также его сына.

Как сообщал портал 78.ru, мужчина почувствовал себя плохо за рулем машины — это и стало причиной того, что он врезался в другие автомобили на стоянке. Сотрудники ГИБДД не выявили признаков насильственной смерти.

«Совершивший ДТП водитель обнаружен мертвым в салоне автомобиля без видимых повреждений. По факту аварии ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе УИ ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Валуев сразу же отреагировал на произошедшее, поведав, что поддерживал очень теплые отношения с безвременно ушедшим.

«Он был моим близким другом. Несколько раз мы готовились вместе к боям, я ходил к нему на силовую общефизическую подготовку... Он еще и моего сына с детства тренировал», — отметил боксер.

По словам Николая, его бывший наставник ушел из жизни очень рано.

«Он воспитал не одно поколение достойных спортсменов. В последние годы работал в легкоатлетической школе имени Алексеева. Его все очень любили — и дети, и взрослые. Он со многими работал. Жалко, что такие люди уходят. Сравнительно все-таки рано…» — цитировал Валуева «Петербургский дневник».

Дербин являлся мастером спорта по греко-римской борьбе и самбо. В качестве наставника он воспитал победителей чемпионатов России, Европы и мира.