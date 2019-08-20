«Олимпиакос» еще не пропускал: какие трудности ждут «Краснодар»

21 августа «Краснодар» сыграет на выезде с греческим «Олимпиакосом» в рамках первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов — последнего перед групповым этапом турнира, на который черно-зеленые могут пробиться впервые в своей истории. Впрочем, «быки» уже сотворили чудо, на предыдущей стадии сумев пройти мощный «Порту», да еще и после домашнего поражения.

Напомним, что в третьем квалификационном раунде российский клуб проиграл «Порту» в первом матче со счетом 0:1, однако в ответном добился победы — 3:2, что позволило ему по сумме двух встреч выйти в следующий раунд.

Несмотря на равенство в общем счете противостояния (3:3), краснодарцы забили больше мячей на выезде, что и качнуло чашу весов в их сторону.

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У «Олимпиакоса» же положение в третьем раунде было попроще — грекам достался «Истанбул Башакшехир». Как и предполагалось, турков команда Педро Мартинса прошла легко, за два матча забив им трижды, при этом ни разу не пропустив. А на предыдущей стадии «Олимпиакос» так же — всухую — обыграл чешский клуб «Виктория Пльзень».

Таким образом, за все проведенные матчи в квалификации ЛЧ этого сезона «Олимпиакос» не пропустил ни одного мяча.

Но теперь грекам будет противостоять совсем другой соперник, который стремится играть первым номером и наверняка будет доминировать в атаке. Ничего хорошего «Олимпиакосу» не сулит и тот факт, что первый матч с «быками» пропустит лучший бомбардир команды Константинос Фортунис.

Иными словами, положение у «Олимпиакоса» не из лучших — отсутствие нескольких лидеров и потенциальная игра вторым номером.

Однако за греков точно сыграет опытный французский полузащитник Матье Вальбуэна, известный в России по выступлениям за московское «Динамо». В «Краснодаре» его считают одним из наиболее опасных игроков в составе греческого клуба.

«В составе «Олимпиакоса» отмечу Вальбуэна, который ведет игру команды. Он исполняет множество стандартных положений, которые принесли много пользы в предыдущих раундах. Команда очень интересная, сильная, и мы ждем интересного, трудного матча», — уверен главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев.

Что касается «Краснодара», то после «Порту» команде Матвеева ни один соперник серьезного страха точно не внушит. Но, если в первом матче с португальцами «быки» играли вторым номером, то с «Олимпиакосом» придется больше атаковать позиционно.

С «Порту» краснодарская команда играла на контратаках, после которых и были забиты большинство мячей. Сейчас в такой роли может выступить уже «Олимпиакос».

Для «Краснодара» будет плюсом то, что первый матч пройдет на выезде. Учитывая, что «быки» имеют преимущество по голам в гостях, вполне возможно, что российская команда сделает ставку на атаку, а не на чрезмерную осторожность в обороне. На выезде забить чрезвычайно важно, поскольку любой гол в гостях оценивается дороже, чем дома, и может сыграть решающую роль, — это доказало и противостояние с «Порту».

Кроме того, «быки» сейчас функционально выглядят намного лучше соперника. В чемпионате Греции еще не стартовал новый сезон, тогда как «Краснодар» уже провел шесть матчей в Российской премьер-лиге, где выглядит неплохо и идет на третьем месте, отставая от лидера лишь на одно очко.

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена на пресс-конференции подтвердил, что сейчас «быки» в хорошей форме.

«Надеюсь, мы выиграем завтра. Для нас это важно. Считаю, что мы в хорошей форме, несмотря на плотный график. Игроки проходят реабилитацию, и мы в порядке», — заявил хавбек.

Последний матч «быки» провели 17 августа, победив на выезде «Тамбов». Четыре дня на восстановление команде будет вполне достаточно.

«Вопрос не в давлении, а в том, находишься ли ты в хорошей форме. Если ты в форме, то способен выиграть матч. Мы приложим максимум усилий завтра. У наших игроков достаточно опыта выступлений в больших матчах. Мы способны обыграть любого», — заявил Вильена.

Не смогут помочь «быкам» защитник Александр Мартынович, полузащитники Юрий Газинский и Виктор Классон, а также нападающий Ари. Однако совершенно наверняка в стартовом составе «Краснодара» появится молодой нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, оформивший в игре с «Порту» дубль. Более того, как заявил Матвеев на пресс-конференции, скорее всего, в игре примет участие французский хавбек Рами Кабелла.

С другой стороны, «Олимпиакос» будет всеми силами стремиться сыграть на ноль. У греков хорошая оборона, о чем говорит ноль пропущенных мячей в прошлых играх. Поэтому большого количества голов в игре ожидать не стоит.

«Сложно сказать, какую тактику выберет тренер «Олимпиакоса». Мы постараемся быть готовыми к любой тактике.

То, что «Олимпиакос» не пропустил ни одного гола в четырех матчах, — это хороший показатель игры в обороне. Мы постараемся завтра все-таки забить. Мяч, забитый в гостях, довольно-таки весомый.

Будем прикладывать усилия, а игра покажет, удастся ли это сделать. Мы понимаем, что это будет очень трудно», — добавил Матвеев.

Матч состоится 21 августа на стадионе «Караискакис» и начнется в 22.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.