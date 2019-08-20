«Не успели спасти»: как умерла российская легкоатлетка

Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась на 26-м году жизни. Трагедия произошла 19 августа в Тамбовской области, где девушка находилась на отдыхе в деревне. Информацию о смерти спортсменки подтвердила региональная федерация легкой атлетики.

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Плавуновой стало плохо во время вечерней пробежки, она упала в траву, где ее и обнаружили. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место происшествия медики не смогли ее спасти, констатировав смерть.

«Достоверной информации пока нет, есть только свидетельства людей, которые обнаружили ее на обочине дороги. По предварительным данным, во время пробежки стало плохо с сердцем», — сообщили в региональной федерации.

Смерть Плавуновой также подтвердили в пресс-службе управления Следственного комитета (СК) по региону.

«19 августа 2019 года в обеденное время в одном из сел Моршанского района местные жители на улице обнаружили тело 25-летней девушки. Прибывшие медицинские работники констатировали ее смерть»,

— говорится в сообщении СК.

Отмечается, что правоохранительные органы проводят проверку по факту кончины спортсменки.

Следователи устанавливают обстоятельства и точную причину смерти, однако уже известно, что на теле покойной следов криминального характера не обнаружено.

«По данному факту органами следственного управления СК России по Тамбовской области начата проверка», — сказано в заявлении.

Плавунова со школы занималась бегом и пробовала себя в различных дисциплинах, в конечном итоге остановившись на беге с барьерами. Она была многократной чемпионкой области, призером чемпионата Центрального федерального округа (ЦФО) по легкой атлетике и входила в число ведущих легкоатлетов Тамбовской области. В этой программе она одерживала победы на чемпионате ЦФО в беге на 100 метров и на чемпионате России среди студентов в беге на 60 метров.

Кроме того, она участвовала и в чемпионате страны. На последнем для себя турнире, который прошел в июле этого года, Плавунова стала 18-й на дистанции 100 метров с барьерам, таким образом выполнив норматив кандидата в мастера спорта.

По предварительным данным, смерть Плавуновой наступила в результате остановки сердца. Эту версию подтвердило вскрытие. О проблемах легкоатлетки со здоровьем рассказала ее подруга Ольга Петрушина. Она пояснила, что Маргарита не подозревала о серьезности своего заболевания.

«У нее были проблемы с сердцем. Она проходила недавно обследование. Но никто не знал, что это будет настолько серьезно. После вскрытия точно скажут, но подозревают, что это была сердечная недостаточность», — приводит слова Петрушиной РИА «Новости».

Кроме того, подруга покойной подчеркнула, что Плавунова находилась в Моршанском районе на отдыхе, восстанавливаясь после соревновательного сезона, а пробежку совершала ради поддержания физической формы.

«Это не была подготовка к соревнованиям. Соревнования у нее закончились в июле. Она просто бегала для себя кросс… Она была за городом, в деревне у бабушки… Она просто выбежала и до дома добежала. И, как нам сказали, упала», — сказала она.

Если бы скорая приехала раньше, то, как считает Петрушина, ее подругу можно было бы спасти.

«У нее прихватило сердце, ее не успели спасти. Думаю, что скорая была далеко, от деревни 40 километров до города», — заключила девушка.

Похороны Плавуновой спортсменки состоятся 21 августа в Котовске Тамбовской области, откуда она была родом.

Случаи смерти российских спортсменов из-за проблем с сердцем в последнее время нередки.

Так, в ночь с 3 на 4 августа ушла из жизни футболистка московского клуба «Чертаново» и молодежной сборной России Анастасия Березина. 21-летняя девушка была обнаружена мертвой у себя дома, скончавшись во сне. Мама спортсменки впоследствии подтвердила у ее дочери остановку сердца.

Трагический случай произошел в июне с биатлонистом Арсением Хасанкаевым. 17-летний спортсмен пропал во время утренней пробежки в Крыму, а в ходе поисково-спасательной операции молодого человека обнаружили мертвым. Экспертиза показала, что он скончался из-за остановки сердца.