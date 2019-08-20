Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду

Стали известны новые подробности разбирательств между звездным нападающим туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и американской моделью Кэтрин Майоргой, которая в 2018 году публично обвинила его в изнасиловании.

Американский портал TMZ Sports нашел судебные документы, в которых Роналду подтвердил, что в 2010 году выплатил женщине $375 тысяч за молчание об их интимной близости.

При этом футболист отрицает факт изнасилования, настаивая на том, что выплата такой суммы американке не является признанием вины. По версии Роналду, он лишь не хотел, чтобы женщина распространялась о подробностях их связи.

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Стоит отметить, что Майорга довольно неожиданно вспомнила о совместной ночи с португальцем, которая состоялась аж в 2009 году. В интервью изданию Spiegel

женщина объяснила столь длительную паузу тем, что футболист заплатил ей те самые $375 тысяч и поначалу она решила, что это достаточная компенсация за ущерб.

Также модель настаивала, что эти деньги якобы были получены ей только после того, как она обратилась в полицию, зафиксировала повреждения от изнасилования и наняла адвоката, который помог ей заключить выгодное досудебное соглашение с Роналду. По сути, игрок был вынужден раскошелиться на крупную сумму, чтобы избежать репутационных потерь.

Однако спустя долгие годы Майоргу будто бы продолжал преследовать посттравматический синдром и даже посещали мысли об уходе из жизни.

Кроме того, в тот период переживало свой расцвет движение #MeToo (#ятоже), в рамках которого жертвы изнасилования объявляют о произошедшем и пытаются добиться наказания для своих обидчиков. Все это якобы подвигло Майоргу публично рассказать об инциденте.

После ее обращения полицейский департамент Лас-Вегаса официально возобновил расследование по делу.

Оказалось, что в 2009 году Кэтрин действительно посетила местный участок и прошла медобследование, которое подтвердило факт наличия травм.

Также она оставила у стражей правопорядка свое вечернее платье и нижнее белье, которое носила в тот роковой вечер.

«Материалы дела не исчезли. Они были собраны в 2009 году и до сих пор находятся в нашем распоряжении, — говорил пресс-атташе департамента полиции Лас-Вегаса Жакинто Ривера в комментарии порталу Correio de Manha. — Мы обязательно должны получить показания Роналду».

Суд Невады давал добро на забор образца ДНК футболиста, а федеральный суд США присылал ему повестку с требованием явиться на заседание.

Однако ни одно слушание Роналду так и не посетил, да и судьба сравнения его ДНК с тем, что было обнаружено на платье Майорги, до сих пор неизвестна (если подобная процедура вообще была проведена).

Спустя десять месяцев после скандального заявления американки полиция округа Кларк штата Невада сообщила, что доказательств вины Роналду недостаточно для того, чтобы давать ход уголовному делу.

«Проанализировав имеющуюся на данный момент информацию, следствие пришло к выводу, что обвинения в отношении Криштиану Роналду не имеют достаточной доказательной базы. Соответственно, не будет применено никаких санкций», — гласило объявление в официальном твиттере департамента.

Тем не менее Майорга решила продолжить разбирательства и подала к португальцу гражданский иск. Тогда адвокаты пятикратного обладателя «Золотого мяча» выслали в суд новые документы, на страницах которых игрок и признался, что действительно выплатил женщине $375 тысяч.

«Мистер Роналду вручил истцу $375 тысяч, и стороны договорились о полной конфиденциальности, обязавшись не разглашать неподобающие сведения», — говорилось в материалах.

Также в этом документе футболист подчеркнул, что срок давности по данному инциденту в любом случае уже истек.

Тем не менее уже можно считать официальным фактом то, что между спортсменом и моделью была связь, после которой Криштиану был вынужден расстаться с довольно серьезной суммой денег.

Однако прямым доказательством вины это не является. Вообще, если полиция не смогла при наличии потенциальных улик (одежды Майорги и, возможно, ДНК Роналду) обнаружить существенные доказательства изнасилования, то, скорее всего, этого уже никогда не произойдет.

Однако суд все еще не принял решение по поводу гражданского иска американки — может быть, ему и дадут ход.