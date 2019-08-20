«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина

Подруга футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова впервые рассказала о несчастном случае, который произошел с ней 10 мая 2019 года — спустя два дня после того, как суд приговорил спортсменов к заключению в колонии.

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Напомним, женщина, которая являлась одним из ключевых свидетелей по делу Кокорина и Мамаева, выпала с балкона четвертого этажа в чешском городке Шпиндлерув-Млин. Она прилетела туда вместе с подругой, чтобы отметить День Победы и отвлечься от судебных разбирательств, однако все едва не закончилось трагедией.

Из-за падения с высоты десяти метров Бобкова получила переломы ребер, таза, контузию легких и внутричерепное кровоизлияние. Ради сохранения жизни врачи даже вводили ее в искусственную кому. Спустя три месяца после инцидента пострадавшая окрепла достаточно, чтобы назвать свою версию произошедшего.

Женщина считает, что на нее было совершено покушение, несмотря на то что правоохранительные органы Чехии не обнаружили никаких следов насильственных действий по отношению к ней.

«Татьяна (Атемасова. — «Газета.Ru») — моя подруга уже восемь лет. Мы с ней года два не общались — пути разошлись. И вдруг неожиданно она появилась из ниоткуда, начала постоянно звонить и писать, — рассказала Бобкова в интервью телеграм-каналу Baza. — Предложила полететь в Прагу к ее знакомому (при этом сам инцидент произошел в другом городе, но на представленном видеофрагменте женщина не вдается в подробности путешествия. — «Газета.Ru»).

Я решила, что мне нужно отвлечься от всей этой истории с футболом, и решила поехать с ней. В Чехии мы познакомились с молодыми людьми Андреем и Александром, поужинали».

Затем, по словам Бобковой, ее подруга начала постоянно поднимать тему потасовок с участием Кокорина и Мамаева, что вызывало у нее болезненные воспоминания.

Напомним, женщина присутствовала при обоих конфликтах с участием спортсменов — как при избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, так и при разборках с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным.

Кроме того, Бобкова косвенно принимала участие в происходящем. Так, в случае с водителем она ошибочно приняла его машину за такси и села внутрь, после чего услышала оскорбления в сторону своих друзей (Соловчук якобы назвал их «петухами») и передала его слова. Кокорин и Мамаев решили разобраться с обидчиком, и тот был избит.

Что касается потасовки в кафе с чиновниками, то до начала инцидента Бобкова целовалась с Кокориным, а также опускала голову в район его поясницы.

Этот факт использовал на суде Пак, когда объяснял, почему поведение компании показалось ему неприемлемым и он решил высказать им замечание в устной форме, что привело к конфликту.

Сама Бобкова во время дачи показаний заявила, что ничего не помнит о поцелуях, и призналась, что на самом деле испытывает влечение только к девушкам.

Сам Кокорин также подтверждал нетрадиционную ориентацию подруги:

«Бобкова все сказала. Или то, что она лесбиянка, ничего не меняет? А вы думаете, это все узнали вчера? Это только СМИ узнали об этом спустя полгода».

При этом некоторые свидетели происшествия отмечали, что женщина тем не менее переходила границы дозволенного.

«Непристойно себя вела девушка. Ей Мамаев говорил: «Ты никогда не добьешься Кокорина, не надо приставать, — рассказывал на суде официант заведения по фамилии Токтаров. — Но девушка полезла целоваться к Кокорину. За шею схватила. Она садилась на него сверху».

Вскоре после этого началась потасовка, за которую Кокорин был приговорен к полутора годам в колонии общего режима, а Мамаев получил 1 год и 5 месяцев. Можно понять, почему Бобковой не хотелось вспоминать тот эпизод своей жизни.

«Я сказала Тане «Давай пойдем», а она опять начала поднимать тему про футболистов. Я ответила: «Таня, мне это тема неприятна, я из-за этого из Москвы уехала». Она мне — «Да-да-да».

Я уже хотела спать, но ребята стали говорить: «Давайте выпьем! Давайте выпьем!». У меня уже был свой бокал вина, Андрей дал мне другой. Я сказала, что пойду спать, выпила этот бокал и все. Больше я ничего не помню», — рассказала Бобкова.

Также женщина сообщила, что при медобследовании в Москве врачи предположили, что ее «ударили по голове, а затем скинули». Из-за удара она якобы потеряла сознание еще до падения с балкона, что могло спасти ей жизнь.

«Если бы тело было в дыхании, то я умерла бы там же», — считает пострадавшая.

Напоследок Бобкова отметила, что подруга Татьяна, пригласившая ее в Чехию, после этого случая написала ей только один раз. Содержание сообщения было следующим:

«Катя, нам надо встретиться и поговорить, ты испортила мне жизнь, мне кошмары снятся, я из церкви не вылезаю».

Сообщается, что Бобкова уже подала заявление в Следственный комитет России (СКР) с просьбой разобраться в «покушении на жизнь». В тексте заявления, который приводится в СМИ, женщина заверила, что во время ужина в Чехии выпила не более одного-двух бокалов вина и не была пьяна настолько, чтобы потерять контроль над собой и выпасть с балкона.

Подруга Бобковой Татьяна тоже описала свою версию событий в комментарии телеканалу «360».

«Я пошла спать. Легла и начала играть в телефон. Сначала я слышала голоса, а потом Катя пошла курить. Прошло десять минут, и вот мальчики бегут и кричат, что произошло страшное.

Парни пошли смотреть, что случилось, а я не смогла — боялась увидеть эту картину. До сих пор не могу понять, как это произошло», — удивлялась женщина.