Резня и три трупа: футбольные беспорядки в Гондурасе

Дерби между гондурасскими клубами «Олимпия» и «Мотагуа» обернулось трагедий. Встреча, которая должна была состояться 17 августа в рамках очередного тура Лиги Насьональ, была отменена из-за массовых беспорядков болельщиков, закончившихся печально – трое погибших и десятки раненых.

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Обстановка в Тегусигальпе накалилась задолго до начала самого принципиального дерби столицы. Болельщики выясняли отношения между собой на подходе к стадиону, а когда автобус с находившимися там игроками и персоналом «Мотагуа» направлялся к арене, то фанаты «Олимпии» принялись бросать в него бутылки, разбивая стекла.

В результате нападения, как стало известно испанскому изданию El Mundo Deportivo, пострадали три футболиста «Мотагуа».

В частности, серьезную травму глаза получил защитник национальной сборной Гондураса Эмилио Исагирре, известный по выступления за шотландский «Селтик». Помимо него были госпитализированы парагвайский футболист Роберто Морейра, а также аргентинского вратарь Джонатана Ружье.

El Fъtbol Club Motagua, no se presentarб al partido contra Olimpia por los actos vandбlicos que sufriу nuestro equipo por aficionados de la Ultra Fiel en su camino al estadio nacional, donde tenemos varios jugadores heridos por los vidrios. pic.twitter.com/p00xz36Adt — Fъtbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) 18 августа 2019 г.

На следующий день Исагирре опубликовал в своем инстаграме селфи, где у него перебинтован глаз. Предполагается, что осколки разбитых стекол автобуса попали ему в лицо. Футболист, однако, сообщил о том, что его здоровью ничего не угрожает.

«Ничего серьезного, опасность миновала», — гласит сообщение Исагирре.

Позднее пресс-служба «Мотагуа» в своем официальном аккаунте в твиттере показала кадры, на которых в салоне автобуса видны осколки стекол, раненые футболисты и капли крови. В «Мотагуа» добавили, что в произошедшем клуб считает виновными членов группировки ультрас «Олимпии».

«За такие вещи власти должны наказать строго», — говорится в заявлении клуба.

Reprochable y lamentable



La barra Ulta Fiel, atacу el bus de nuestro equipo cuando iba en camino al estadio nacional y varios de nuestros jugadores fueron herido por los vidrios, esto tiene que ser sancionado duramente por las autoridades correspondientes pic.twitter.com/VuaE1gQvUB — Fъtbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) 18 августа 2019 г.

Из-за произошедшего лига приняла решение о переносе матча на другую дату, «чтобы гарантировать безопасность болельщиков, команд, технических органов, органов власти и персонала в целом». К моменту официального объявления большая часть болельщиков, представлявшая собой как минимум десять тысяч человек, находилась уже на трибунах стадиона.

На улицах тем временем начались ожесточенные стычки между фанатами, в которых было задействовано холодное и огнестрельное оружие, а также подручные предметы: камни, палки, бутылки и прочее, чем можно нанести травму.

А болельщики, находившиеся на стадионе, пустились в бегство, устроили массовую драку на поле и образовали давку.

Отмечается, что полицейские, прибывшие на места столкновений, применили слезоточивый газ.

Несколько болельщиков получили смертельные травмы. Как рассказали в одной из местных больниц, в результате беспорядков погибли три человека от 20 до 27 лет. Кроме того, многие получили ранения различной тяжести.

«Три человека погибли, семеро получили огнестрельные и ножевые ранения. Один из них — несовершеннолетний. Трое находятся в критическом состоянии»,

— рассказал в интервью Reuters представитель медицинского учреждения.

Свои соболезнования по факту инцидента выразила министр связи Гондураса Мария Андреа Матаморос. Политик подчеркнула, что «все, спортивные журналисты, СМИ и болельщики обязаны призывать к спокойствию и уважению к властям в стране», где в последние месяцы проходят непрекращающиеся массовые протесты с требованием отправить в отставку действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса.

Напомним, что демонстрации в Гондурас начались после того, как прокуратура южного округа Нью-Йорка связала главу Гондураса с предполагаемым заговором, который подразумевал использование денег от наркотрафика в качестве взяток. Благодаря этой схеме президент якобы рассчитывал добиться поддержки в ходе последней избирательной кампании и получить услуги, необходимые для удержания власти.

Официальной информации по поводу даты, на которую будет перенесен матч «Олимпии» и «Мотагуа», пока нет.

«Мотагуа» является действующим чемпионом Гондураса. В двухматчевом финальном противостоянии сезона-2018/19 команда обыграла именно «Олимпию» (2:2, 1:0). После сыгранных четырех туров в этом сезоне «Олимпия» находится на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе десять очков, а «Могатуа» располагается на пятой строчке с семью набранными баллами.