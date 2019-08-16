Рекордная сделка: Прохоров продал «Бруклин Нетс»

Российский бизнесмен Михаил Прохоров расстался с контрольным пакетом акций — 51% — клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс». Как говорится в заявлении на официальном сайте команды, «Нетс» теперь полностью принадлежит китайскому предпринимателю Джозефу Цаю, который в апреле прошлого года выкупил 41% акций клуба, что обошлось ему в $1 млрд.

Цай стал единственным акционером «Бруклина», помимо прочего выкупив у Прохорова арену Barclays Center в Нью-Йорке, домашнюю площадку команды.

«Для меня было честью и радостью открыть Barclays Center, а также наблюдать за тем, как клуб пустил глубокие корни в сообщество и стал привлекательным в мировом масштабе», — приводит слова Прохорова пресс-служба НБА.

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Уже бывший владелец «Нетс» подтвердил, что отдал бразды правления клубом Цаю, а также отметил роль генерального менеджера «Бруклина» Бретта Йомарка в успехе клуба. Он пожелал команде всего наилучшего в дальнейшем.

«Сегодня команда находится в наилучшем состоянии, чем когда-либо прежде, и я знаю, что Джо будет развивать этот успех. Без инновационного предвидения и лидерских качеств Йомарка мы не были бы там, где находится «Бруклин» и Barclays Center. Бретт всегда давал мне понять, что когда арена и команда будут проданы, он двинется дальше и начнет свое следующее путешествие, спасибо ему, он был настоящим партнером и другом на протяжении последних 15 лет», — добавил Прохоров.

По информации американского издания New York Post, выкуп оставшейся доли «Бруклина» обошелся Цаю в $1,35 млрд.

Это предусматривал договор о продаже 41% акций клуба, согласно которому китайский бизнесмен мог приобрести у Прохорова оставшуюся долю до сезона-2021/22, чем и воспользовался.

Таким образом, в общей сумме Прохоров получил за «Бруклин» $2,35 млрд, что серьезно превышает сумму, которую россиянин потратил на приобретение клуба. По данным журнала Forbes, состояние 55-летнего китайского предпринимателя, которому теперь принадлежит «Нетс», составляет около $9,9 млрд. Для сравнения, активы Прохорова оцениваются в $9,8 млрд, благодаря чему он занимает 12 место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes за 2019 год.

Сделка стала рекордной в истории спортивной индустрии.

Ранее это достижение принадлежало американскому миллиардеру Дэвиду Тепперу, который за $2,2 млрд купил клуб Национальной футбольной лиги (NFL) «Каролина». За те же деньги бизнесмену из Соединенных Штатов Тильману Фертитту достался клуб НБА «Хьюстон Рокетс».

Напомним, что контрольный пакет акций «Бруклина» российский предприниматель приобрел в 2009 году.

Тогда покупка «Нетс» обошлась Прохорову примерно в $223 млн.

Именно при Прохорове команда переехала из Нью-Джерси в Бруклин, перестав называться «Нью-Джерси Нетс». На одобрение переезда от НБА клубу потребовалось три года, в связи с чем команда сменила свои название и эмблему. Единоличным владельцем «Бруклина» Прохоров стал только в 2015 году, когда выкупил 20% акций клуба.

При Прохорове «Бруклину» не удалось добиться серьезных успехов, несмотря на солидные вливания в клуб и ту сумму, которая впоследствии была уплачена Цаем за команду. Так, главным успехом «Нетс» в эпоху российского бизнесмена стал выход в полуфинал Восточной конференции плей-офф НБА в сезоне-2013/14. Тогда «Бруклин» уступил в серии «Майами Хит» со счетом 1-4.

Кроме того, три раза«Бруклин» вылетал из плей-офф НБА на стадии первого раунда.

Информацию о том, что Прохоров продаст «Бруклин» Цаю, появилась еще в марте этого года. Однако тогда представители россиянина опровергали слухи о том, что бизнесмен планирует расстаться с контрольным пакетом акций.

В это межсезонье «Бруклин» усилил состав чемпионами НБА — Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом, которые перешли в команду на правах свободных агентов. После подписания баскетболистов Прохоров заявил, что «Нетс» в ближайшие годы должен стать чемпионом.