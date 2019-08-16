«Это вина «Локомотива»: Тарасов о долгах по алиментам

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов внес ясность относительно разбирательств со своей первой женой Оксаной Пономаренко, которой он задолжал более 8 млн рублей по выплате алиментов на содержание их общей 10-летней дочери Ангелины. По словам 32-летнего футболиста, данная ситуация сложилась в результате ошибки, допущенной руководством красно-зеленых. В частности, «Локомотив» выплачивал игроку зарплату, и часть ее автоматически списывалась на счет первой супруги Дмитрия. Однако после повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в клубе не учли индексацию и продолжили отчислять Оксане определенную сумму денег, в результате чего та недосчиталась нескольких миллионов рублей, заявил Тарасов.

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«Речь не про алименты, а про долг по алиментам. Вина вообще не моя. Есть вина клуба и, как бы это сказать ласково… первой моей женщины. Я стабильно выплачивал алименты на протяжении всего времени. Деньги автоматически списывались. Спустя шесть лет МРОТ вырос, и она подала иск. Оксане деньги не доплачивались.

Из этого получилась сумма, которая появилась в СМИ. Конечно, я был недоволен. Я же платил, откуда мне было знать об этой ситуации? За этим должна следить бухгалтерия клуба и бывшая жена. Однако деньги перечислялись от меня и вина на мне», — цитирует Тарасова «Чемпионат».

С большими проблемами экс-полузащитник красно-зеленых столкнулся после своего пребывания в Риме, где проходил курс реабилитации после операции на колене. По прилете в Москву суд арестовал счета футболиста, а также его автомобиль, стоимость которого превышает 10 млн рублей. Кроме того, Тарасову запретили покидать территорию России. Данного судебного решения добилась защита Оксаны Пономаренко, чьи интересы отстаивает известный адвокат Сергей Жорин. Интересно, что, по словам юриста, сам Тарасов несколько раз обжаловал вердикт судьи о возмещении долга по алиментам в размере 7 млн рублей.

«За это время долги только копились: сумма неуклонно растет и составляет уже больше 8 млн. Тарасов обещал, что в течение двух дней выплатит деньги через своего представителя, но обещания не сдержал», — говорил Жорин после очередного судебного заседания, состоявшегося в конце июля.

Сами разбирательства по вопросу алиментов дочери Дмитрия и Оксаны длятся уже больше года. При этом бывшая супруга футболиста еще весной утверждала, что помимо отказа выплачивать алименты Тарасов также якобы игнорирует их общего ребенка, хотя сам экс-хавбек «Локо» данную информацию неоднократно опровергал.

Тарасов женился на Пономаренко в 21-летнем возрасте. В 2009 году у пары родилась дочь Ангелина, а в 2011-м супруги объявили о расторжении брака. С тех пор футболист ежемесячно выплачивал Оксане алименты на содержании их общей дочери, но, как выяснилось, у него накопился большой долг перед бывшей женой. Согласно последнего решения суда, Тарасов обязан каждый месяц выплачивать 480 тысяч рублей на счет Пономаренко, хотя сам футболист с данным вердиктом оказался не согласен и подал апелляцию на решение суда.

Интересно, что сам Дмитрий активно выступает за изменение закона о выплате алиментов после развода.

«У меня там есть вопросы к законодательству. Хочется понять, почему так выстроено для мужчин. Допустим ситуация: мужчина приходит домой и видит, как жена изменяет. При этом у них есть дети. Почему мужчина должен платить жене? Детям — понятно, но жене почему? Можно все пересмотреть и сделать по-человечески. Сейчас у мужчин нет никаких шансов. Думаю, что мужчины меня поймут. Девушки, конечно, в штыки воспримут. По детям вопросов нет.

Если это маленький ребенок, то открывается счет и в 18 лет он получает всю сумму и делает с ней что хочет. А женщина почему не должна работать? Иди, зарабатывай на жизнь, на ребенка. Все составлено против мужчин»,

— заявил Тарасов.

На данный момент 32-летний полузащитник не имеет клубной прописки и проходит курс реабилитации после травмы. Примечательно, что у Тарасова также усложнились отношения с его теперь уже бывшим клубом. В июле контракт хавбека с «Локомотивом» истек, а продлевать соглашение руководство красно-зеленых отказалось. Отказали «железнодорожники» своему экс-полузащитнику, который отдал команде чуть меньше десяти лет, и в оплате лечения. На операцию Тарасов потратил €12 тысяч из своего кошелька.

В составе «Локо» Дмитрий Тарасов провел в общей сложности 188 матчей, забив 12 мячей и сделав десять голевых передач. Вместе с московским клубом он трижды выигрывал Кубок России, а также стал чемпионом страны в сезоне-2017/18.