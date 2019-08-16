«Видела его последний вздох»: Дадашев умер на глазах у жены

С момента трагической гибели российского боксера Максима Дадашева прошел почти месяц. Последний и роковой поединок против пуэрториканца Субриэля Матиаса состоялся 20 июля, когда россиянин в борьбе за право стать претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) потерпел досрочное поражение в 11-м раунде. Через три дня боксер скончался от полученных травм. Дадашеву диагностировали тяжелый отек мозга, при этом отмечается, что во время боя он также перенес инсульт. В больнице врачи провели Максиму трепанацию черепа и ввели боксера в медикаментозную кому, однако из нее россиянин не вышел.

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Спустя несколько недель супруга скончавшегося спортсмена Елизавета Апушкина дала откровенное интервью, в котором поделилась подробностями своей последней встречи с мужем в больнице.

«Когда я приехала к нему в больницу, я сразу же спросила у врачей, каковы его шансы. Мне сказали, что их нет. Я зашла к нему в палату, он был утыкан проводами. Я смотрела на эти аппараты и увидела, что кровяное давление пошло вниз. Врач сказал мне, что это означает, что он сейчас умрет.

Мне поставили стул у его ног, и я видела его последнее дыхание. Это самый страшный день в моей жизни», — приводит слова вдовы Дадашева сайт «Матч ТВ».

Также Апушкина внесла ясность насчет судебных разбирательствах против организаторов поединка, ставшего для Дадашева последним в жизни. Ранее она обвинила в гибели своего мужа работников арены, где проходил бой, а также главного рефери встречи Кенни Шевалье. По ее мнению, тот был обязан остановить поединок в момент, когда Дадашев стал терять концентрацию и падать в нокдауну, а сотрудники арены должны были вызвать медицинских работников, чтобы оказать Максиму соответствующую помочь. Однако ни того, ни другого сделано в итоге не было.

6 августа стало известно, что Елизавета Апушкина уже готовит иск против Атлетической комиссии штата Мэриленд и Шевалье, но впоследствии вдова Дадашева решила судиться только с организаторами поединка. Жаловаться на рефери она в итоге отказалась.

«Люди, которые организовывают бои, должны более профессионально к этому относиться. Если боксер говорит, что с ним все хорошо — это ничего не значит. В людях тоже есть вина. Мы очень любим кровь и зрелища, бой не останавливали, чтобы люди продолжали смотреть.

Пока идет расследование, я не могу разглашать многие моменты. Но хочу сказать одно, я добьюсь того, чтобы все виновные понесли наказание»,

— отметила Апушкина.

Соперник Дадашева Матиас, узнав о гибели российского боксера, от своего гонорара за поединок отказался. Сумма призовых должна была составить $75 тысяч, но забирать эти деньги представитель Пуэрто-Рико не стал. Впрочем, данный поступок вдова погибшего россиянина не оценила.

«Субриэль Матиас отказался от гонорара? Нет, это пиар-ход», — заявила она.

К слову, о финансовой составляющей. Для Дадашева поединок с Матиасом мог стать не только определяющим в карьере, хотя к этом бою он подходил с рекордом 13-0, но и шансом получить хороший контракт. По словам вдовы боксера, Максим имел большие проблемы с заработком.

«Макс спросил спарринг-партнера, который приехал к нему в преддверии боя: если у тебя есть возможность, ты бы не мог пожить в общем доме? Он согласился. Когда же спарринг-партнер узнал зарплату Макса, то был поражен. По его словам, никто на таком уровне столько не получает. Это лишь из-за того, что он не был американцем. Многие спортсмены после поединка месяц не соблюдают питание, отдыхают. Максим же уже через 3 дня возвращался в режим, начинал тренировки. Он хотел стать чемпионом мира, жить вместе.

Он спрашивал о возможном переносе боя, спрашивал о гарантиях, получит ли он бой за претендентство. Ему отвечали, что ничего пообещать не могут»,

— рассказала Апушкина.

Максим Дадашев умер 23 июля в США, а 1 августа его тело было доставлено в Россию. Церемония прощания и похороны боксера, скончавшегося в возрасте 28 лет, состоялась 4 августа на мусульманском секторе городского кладбища Петергофа.