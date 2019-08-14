«Обманули россиян»: почему «Матч ТВ» не показал игру «Краснодара»

13 августа «Краснодар» совершил, пожалуй, главный подвиг в своей истории. В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов подопечные Мурада Мусаева не только смогли отыграться после домашнего поражения от «Порту», но и одержать громкую победу, которая вывела «быков» в раунд плей-офф. Еще в первом тайме черно-зеленые благодаря голу Тонни де Вильены и дублю Магомеда-Шапи Сулейманова зафиксировали на табло стадиона «Драгау» разгромный счет 3:0 в свою пользу, но во второй половине встречи хозяева два гола все-таки отыграли. Впрочем, по сумме двух встреч «Краснодар» одержал победу и пробился в следующую квалификационную стадию главного клубного турнира Европы.

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Несмотря на громкий успех российской команды случился и досадный конфуз.

Так, главный спортивный телеканал России «Матч ТВ» не смог показать игру ни по федеральному каналу, ни по кабельному телевидению. О срыве телетрансляции сотрудники канала сообщили за считанные мгновения до стартового свистка матча.

По независящим от канала причинам трансляция матча «Порту» – «Краснодар» не состоится



Смотрите прямо сейчас «Аякс» – ПАОК:https://t.co/uz2j8joqOr — Матч ТВ (@MatchTV) August 13, 2019

О причинах проблемы сотрудники «Матч ТВ» сообщили позднее. Причем до официального заявления некоторыми подробностями делились телекомментаторы канала в своих социальных сетях. Основной посыл был таков: якобы португальская сторона менее чем за два часа до начала игры резко изменила условия уже согласованного договора, на которые «Матч ТВ» пойти не смог. Из-за этого права на показ матча российский телеканал не получил, а вместо встречи «Порту» — «Краснодар» провел трансляцию другой игры: «Аякс» — ПАОК.

Данный инцидент ожидаемо вызвал негативную реакцию среди телезрителей, выразивших претензии в отношении руководства «Матч ТВ». В результате поклонникам футбола для просмотра игры «Краснодара» пришлось воспользоваться нелегальными средствами онлайн-трансляций в Интернете. Некоторые же обнаружили доступ к мобильному приложению «Порту»: португальский клуб организовал вещание на своем языке, причем матч могли посмотреть все желающие бесплатно.

Сейчас вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении «Порту».



Даже усилия в переговорах наших друзей из «Краснодара» не изменили ситуацию.



Мы приносим извинения и еще больше желаем быкам победы. — Матч ТВ (@MatchTV) August 13, 2019

О данной возможности, к слову, сообщили в «Матч ТВ», сотрудники которого в официальном твиттере канала позволили себе сделать несколько резких и саркастичных заявлений в адрес португальцев.

Извините, но у нас нет лицензии на показ контента для взрослых



«Краснодар» в первом тайме уничтожил «Порту» на Драгао и выстоял во втором



Desculpe, mas nгo temos licenзa para veiculaзгo de conteъdo para adultos.

Boa sorte, @FCPorto pic.twitter.com/dV4LyMoWuw — Матч ТВ (@MatchTV) August 13, 2019

Примечательно, что сотрудники канала, которые находились непосредственно на стадионе «Драгау» последние 10-15 минут встречи все-таки показали: репортеры организовали показ матча из-за ворот, что, к слову, может обернуться для руководства телеканала штрафом за нарушение правил вещания.

Позднее «Матч ТВ» выступил с официальным заявлением относительно произошедшего инцидента. По словам креативного директора канала Гавриила Гордеева, руководство «Порту» запросило у россиян крайне большую сумму для получения прав на телетрансляцию.

«За 1,5 часа до трансляции португальцы стали отказываться, но мы не анонсировали это, потому что юристы, которые занимались договором и телеправами, говорили, что переговоры шли до последнего и что трансляция будет. Мы начали просить коллег из «Краснодара» поучаствовать в разговоре, чтобы дать гарантии. Оплата должна была пройти до конца недели, но они в последний момент начали говорить, что она должна быть прямо сейчас. От местных телеканалов они запросили €200 тысяч за трансляцию; для России - меньше. У себя они запросили такую цену и, понятное дело, никто не купил. В понедельник они объявили, что у них трансляция будет в их собственном мобильном приложении - тогда мы договорились, что «Порту» заблокирует свое клубное ТВ на территории России, потому что у нас будет эфир и digital-трансляция; по деньгам также договорились, там была не такая сумма, как для португальцев», — цитирует Гордеева ТАСС.

За возможное нарушение условий договора, по словам креативного директора «Матч ТВ», канал может подать против португальских коллег иск в суд.

Интересно, что в «Порту» выступили с совершенно иной точкой зрения. Как утверждает директор клуба по вопросам коммуникации Франсишку Мораес, стоимость прав на трансляцию составляла €50 тысяч, и на данной сумме обе стороны накануне матча даже договорились, однако «Матч ТВ» почему-то отказался совершать оплату в срок.

«Ситуация очень простая. «Порту» установил цену в €50 тысяч за трансляцию. Российский канал сначала предложил €15 тысяч – это предложение «Порту» отклонил. Несмотря на это, российский канал продолжил анонсировать трансляцию. Только в понедельник мы получили согласие по поводу €50 тысяч, но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие – дедлайн по оплате заканчивался за 1,5 часа до игры.

В день матча российский канал продолжал делать вид, что не может перевести деньги. За 1,5 часа до игры мы обрезали сигнал. Это ложь, что мы изменили условия соглашения. Кто не выполнил договоренности – так это «Матч ТВ». Остальное просто разговоры, чтобы обмануть российских зрителей»,

— цитирует Мораеса «Чемпионат».

Также сотрудник «Порту» высказался в отношении трансляции матча на клубном приложении, подчеркнув, что Россия по очевидным причинам оказалась второй страной в мире по размеру аудитории. При этом, по его словам, во время заключения сделки с «Матч ТВ» португальцы отключили доступ для российский телезрителей, однако после возникшей ситуации его вернули.

Высказался по данному инциденту и глава фан-клуба «Порту» в России Иван Лихманов, обвинив в некорректном поведении руководство «Матч ТВ», которое, по его словам, переложило свою вину на коллег из Португалии.

«Между «Порту» и «Матч ТВ» имелось соглашение, по условиям которого российский канал должен был произвести оплату прав трансляции до игры, чего не произошло. В связи с этим им не дали права транслировать данную игру. Информация о повышении стоимости трансляции со стороны «Порту» – полная ложь. И именно «Матч ТВ» не выполнил условия соглашения, а не наоборот. Очень важно сказать об этом, потому что они говорят иное. Никаких повышений со стороны «Порту» не было. Они лишь должны были оплатить права трансляции до игры, и они не сделали это, хотя получали предупреждение от «Порту», что если оплаты не будет, они не получат права на трансляцию. «Матч ТВ» все знал, но не выполнил соглашение», – написал Лихманов в твиттере.

Правда в том, что @MatchTV никогда не признается, что в срыве трансляции в основном их вина. Я не понимаю, почему «Порту» обязан делать какие-либо снисхождения чужеземному каналу, если они сами транслируют свою игру? Ну бред. Проблема была в оплате и её никто не завышал. Это факт — Ivan Likhmanov (@IvaNFCPortO) August 14, 2019

Что касается договора, то Гордеев, выступив с официальным заявлением, предоставил и сканы соглашения, в котором, как утверждает креативный директор «Матч ТВ», телеканал был обязан произвести оплату за трансляцию до 1 сентября 2019 года.

«Никаких пунктов о дедлайне по обязательной оплате за 1,5 часа до начала матча в контракте не прописано», — заключил Гордеев.

В связи с большим количеством информации, слухов и домыслов относительно сорванной трансляции игры между «Порту» и «Краснодаром» креативный директор Матч ТВ Гавриил Гордеев выступил с официальным заявлением:https://t.co/QFEhXA2CkE pic.twitter.com/e1Z6KtTdN7 — Матч ТВ (@MatchTV) August 14, 2019

В рамках плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом». Первый матч пройдет 21 августа в Пирее, а ответный — 27 августа в Краснодаре.