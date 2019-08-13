Чудо в Португалии: «Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов

«Порту» (Португалия) — «Краснодар» (Россия) — 2:3 (первый матч — 1:0)

Итог первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Порту» выглядел катастрофическим. Дело не только в самом факте минимального поражения на своем поле, а еще и во всех обстоятельствах, которые ему сопутствовали.

Российской команде и так достался самый сложный из всех возможных соперников на данной стадии турнира, так еще сам матч был вполне себе равным, а победный гол португальцы провели на предпоследней минуте основного времени после совсем необязательного штрафного.

Более того, штрафной с аналогичной убойной точки в первом тайме у хозяев не забил Маркус Берг, а во второй половине Агустин Марчесин потащил сумасшедший удар в упор в касание от Реми Кабелла.

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Домашнее поражение «Краснодара», при всем уважении к прогрессирующей команде Мурада Мусаева, казалось приговором. «Порту» слишком силен и опытен, пусть и традиционно сменил половину основного состава в летнее межсезонье.

Правда, в первом туре национального чемпионата, состоявшегося уже после первой встречи команд, «Порту» уступил на выезде скромному «Жил Висенте» (1:2), в то время как краснодарцы дотерпели в РПЛ против «Рубина» в меньшинстве (1:0).

Но все это было уже не очень важно в день ответного поединка, где между командами на кону стояла возможность продолжить борьбу за место в группе Лиги чемпионов, а чемпионаты России и Португалии борются в таблице коэффициентов УЕФА, где отрыв РПЛ и так уже практически растаял.

У «Порту» под вопросом было участие в матче капитана Данилу Перерйры, но он появился на поле с первых минут, а Мусаев удивил, оставив в запасе удаленного против «Рубина» Юнеса Намли, а также автора победного гола в том матче Ивана Игнатьева, зато выпустив на поле обычно появляющегося на замены в концовках Магомеда-Шапи Сулейманова.

Он сказал свое слово, но прежде Тони де Вильена подкараулил отскок в штрафной «драконов» после углового уже на 3-й минуте и не оставил шансов Марчесину, сравняв счет по сумме матчей.

Кроме того «Краснодар» понимал, что следующий гол заставит соперника забивать больше одного из-за правила мячей на выезде, и это раскрепостило команду Мусаева.

«Шапи-таймом» принято именовать последние минуты. Сам молодой воспитанник «быков» недавно говорил, что его это определение порядком достало и он хочет играть с первых минут.

Что ж, шансом он воспользовался сполна, и «Шапи-тайм» наступил на «Драгау» в первом тайме, причем дважды. Оба раза это были контратаки. Всего через десять минут после первого гола Сулейманов убежал на рандеву с Маркесином после передачи Вандерсона и забил второй мяч гостей, а ближе к концу первой половины он же в еще одном встречном выпаде трансформировал в гол пас де Вильены.

Главный тренер португальцев Сержиу Консейсау еще в первом тайме после третьего гола бросил в бой со скамейки запасных Зе Луиша, причем вместо защитника Ренцо Саравии. Экс-спартаковец в восьми матчах за красно-белых против «быков» оформил 5+2, так что он выглядел особой угрозой.

Но в начале второй половины Маркус Берг, снова оказавшийся в старте против «Порту», не использовал вернейший шанс похоронить соперников — Марчесин потащил ногой.

На 57-й минуте Зе Луиш сделал то, что делает обычно — забил головой, трансформировав во взятие ворот подачу Алекса Теллеса.

«Порту» поверил в возможность камбэка и завелся. На 74-й минуте Луис Диас решился на удар из-за штрафной, и мяч, предательски подпрыгнув перед руками распластавшегося Матвея Сафонова, юркнул в аккурат в дальний угол.

Оставшиеся 16 минут основного и пять добавленного времени превратились в сплошную нервотрепку. Хозяева наседали и постоянно держали команду Мусаева в напряжении, а Мусса Марега из выгоднейшей позиции пробил прямо в руки голкиперу.

Все усилия «Порту» в итоге так и остались тщетными. «Краснодар» сотворил, если не чудо, то уж точно историю, выиграв свое первое же противостояние в Лиге чемпионов, да еще у кого! Браво!