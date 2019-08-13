«Отвести весь негатив»: зачем Емельяненко подался в бокс

Скандально известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко вновь изъявил желание начать карьеру боксера. 9 августа Емельяненко-младший анонсировал свое выступление на боксерском турнире, посвященном герою России Виктору Омелькову. Мероприятие пройдет с 13 по 17 августа в Анапе, однако накануне боец заявил, что организаторы соревнований не допустили его из-за отсутствия звания кандидата в мастера спорта в любительском боксе. О запрете на участие в турнире сообщил сам Емельяненко, подчеркнув, что обратится с данным вопросом к руководству Федерации бокса России (ФБР).

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«Спортивные звания мне ни к чему, я своим участием в этом турнире хотел отвести весь негатив от бокса ввиду последних событий, связанных с этим видом спорта, и привлечь внимание молодежи к занятиям боксом! Но так как Федерация бокса России берет на себя всю ответственность в продвижении данного вида спорта, то бог в помощь ей. Я мастер спорта международного класса по самбо! И самбиста не допускают на ринг к боксерам участвовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя! Удачи!» — написал боец в своем инстаграме.

В национальной боксерской ассоциации в свою очередь в ответ на заявление Емельяненко отметили, что наличие званий в боевом самбо никоим образом не относится к боксу и его правилам.

«Федерация бокса России всегда придерживается действующих правил и будет защищать их. Александр Емельяненко сможет принять участие в соревнованиях, когда подтвердит разряд кандидата в мастера спорта по боксу», — говорится в заявлении ФБР.

При этом в федерации выразили готовность организовать для Александра Емельяненко бой в рамках вечера бокса, где он сможет подтвердить свой разряд.

«Все затраты на организацию вечера бокса Федерация бокса России готова взять на себя. Мы уверены, что Александр, являясь учеником заслуженного тренера России по боксу Олега Меньшикова, сможет показать достойный результат», — цитирует ТАСС генерального секретаря ведомства Умара Кремлева.

Всего 38-летний Емельяненко провел 36 боев в ММА, одержав 28 побед и потерпев семь поражений, а сам он специализируется на боевом самбо, по которому является многократным чемпионом России, мира и Европы, а также владеет техникой дзюдо. При этом в карьере бойца числится и один поединок по правилам бокса. В октябре 2009 года Александр Емельяненко встречался на ринге с Хизиром Плиевым, который в тот момент также дебютировал в профессиональном боксе. Встреча завершилась вничью: два рефери победителя противостояния не выявили, выставив одинаковый счет 38:38, а третий судья отдал голос в пользу Плиева — 40:37.

Интересно, что ранее, в начале лета Емельяненко объявил о своем участии в турнире кулачных боев Bare Knuckle FC, который также пройдет в конце августа — начале сентября. При этом имя соперника россиянина анонсировано не было.

В настоящее же время Емельяненко-младший пытается избавиться от статуса скандалиста. Весной он был арестован за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а также оскорбления в адрес сотрудников полиции. В конечном итоге суд вынес ему вердикт о лишении водительских прав сроком на полтора года, после чего спустя два месяца боец вновь был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В очередной раз спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения, и за распитие алкогольных напитков ему был выписан штраф. Особая скандальная известность пришла к бойцу к нему в 2015 году, когда он был признан виновным в деле об изнасиловании, а через год Емельяненко вышел из тюрьмы по УДО, после чего вернулся в профессиональный спорт.

Последний на данный момент бой Александра датирован 18 августа, когда он добился ничьей в поединке против американца Тони Джонсона на турнире WFCA в Москве.

Что касается бокса, то спортсмен в последние месяцы активно осуществляет работу по его популяризации в своих социальных сетях.

У себя в инстаграме Александр Емельяненко публикует многочисленные видеозаписи и фотографии с тренировок, а также обращает внимание на последние новости бокса. Так, боец выступил со словами соболезнования в адрес родственников и близких российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в результате полученных травм в поединке против пуэрториканца Субриэля Матиаса. Напомним, встреча состоялась 20 июля с чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) и завершилась досрочным поражением россиянина в 11-м раунде. 23 июля Дадашев скончался в больнице в результате тяжелого отека мозга.