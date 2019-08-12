Связались с бандитами: игроков «Арсенала» взяли под охрану

Двое футболистов лондонского «Арсенала» — атакующий хавбек Месут Озил и защитник Сеад Колашинац — оказались в эпицентре скандала, в котором, по информации британской прессы, могут быть замешены криминальные структуры. В конце июля на игроков было совершено вооруженное нападение на севере Лондона, однако тогда спортсменам удалось отбиться. Сейчас, как стало известно The Times, атлетам до сих пор поступают угрозы из-за поддержки группировки, этнический состав которой — выходцы из Восточной Европы.

Иначе говоря, игроки оказались вмешены в бандитские разборки двух противоборствующих криминальных группировок. В ответ на поддержку «восточноевропейцев» конкурирующая банда не остановилась на одном нападении, усилив угрозы в адрес футболистов.

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Напомним, что 26 июля в лондонском районе Голдерс Грин, когда Озил подвозил Колашинаца до дома, двое грабителей на скутерах, вооружившись ножами, предприняли попытку нападения на футболистов. Преступники обратили внимание на дорогой джип бывшего полузащитника сборной Германии, подъехали к нему и попытались открыть двери в салон со стороны водителя. Камера видеонаблюдения зафиксировала, что нападавшие были одеты в кожаные куртки, а лица закрывали шлемами.

По характеру их действий можно догадаться, что они понимали, кого пытаются ограбить.

Однако попытка оказалась провальной благодаря геройствам боснийского футболиста. Колашинац выскочил из автомобиля и набросился на бандитов с кулаками, введя их в некий ступор. Несмотря на наличие холодного оружия у преступников, защитник «канониров» отогнал нападавших. По реакции злоумышленников оказалось понятно, что они не собирались применять ножи. Однако далее события развивались уже по сценарию боевика.

Колашинац, заставив бандитов отойти назад, вернулся в машину, после чего Озил вдавил на педаль газа и отправился по направлению к турецкому ресторану, где часто бывает. Преступники на скутерах бросились за футболистами в погоню. В итоге же футболисты остановились возле ресторана, бросив автомобиль прямо на дороге, и забежали в заведение. Когда их догнали преступники на скутерах, то из ресторана вышли турецкие друзья Озила, не дав развиться конфликту.

«Озил выглядел испуганным — так выглядел бы любой человек, если бы его преследовали с ножами. Вы не ожидаете увидеть такое в середине дня. Если бы из ресторана не выбежали люди, я не знаю, что бы они с делали с Озилом, — рассказал британским СМИ свидетель Азука Алинтах. — Нападавшие не снимали шлемы и носили топы с длинными рукавами в такую жаркую погоду. Это привлекало внимание».

Чуть позже футболисты опубликовали в социальных сетях фотографию, написав, что они в порядке.

Лондонская полиция по факту нападения на игроков завела уголовное дело, объявив предполагаемых преступников в розыск. По горячим следам злоумышленников задержать не удалось, после чего на дом Озила было совершено нападение. Отмечается, что подозреваемые пытались попасть в дом Месута, однако у них произошла стычка с охранником. По итогам этого инцидента сотрудники правоохранительных органах задержали двух 27-летних людей. Ими оказались мужчины — Ферхат Эрджан и Саламан Экинджи.

Подозреваемым по ходу разбирательства дела были предъявлены обвинения в «умышленном причинении беспокойства». Как сообщает The Telegraph, в сентябре они предстанут перед судом.

Из-за угроз в адрес футболистов, детали которых не раскрываются, Озил и Колашинац не смогли принят участие в матче 1-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором «канониры» ездили в гости к «Ньюкасл Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Арсенала», однако клуб надеется, что в скором времени Колашинац и Озил смогут вернуться к полноценной работе с командой.

«Благополучие игроков и их семей всегда является для нас самым важным. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть парней на поле и более не будем давать комментарии на эту тему», — заявили в пресс-службе «канониров».

В следующем матче, который состоится 17 августа, «пушкари» дома сыграют против «Бернли». Пока неизвестно, смогут ли в нем принять участие Озил и Колашинац, поскольку сейчас футболисты находятся под круглосуточной охраной.