Моральный ущерб: Алдонин подал в суд на МВД

Экс-игрок московского и ЦСКА сборной России Евгений Алдонин подал иск на МВД в Замоскворецкий районный суд Москвы.

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Как сообщает «Коммерсант», экс-футболист требует компенсацию за моральный ущерб в размере 47,3 млн рублей за ошибки следствия, которое занимается делом о хищении средств Алдонина в банке «Замоскворецкий».

В 2013 году Алдонин попытался перевести на свой счет в банке $1,5 млн, однако во время операции часть денег пришла третьему лицу, а часть якобы самому футболисту. Спустя год банк лишился лицензии, а Алдонин, узнав о хищении, обратился в УВД по ЦАО Москвы. В 2015-м председатель правления банки Илья Бударин был приговорен к 3,5 годам тюрьму, а топ-менеджер Ирина Павлова и ее брат Янис, также обвиняемые в хищении, были объявлены в розыск.

Как считает сам Алдонин, следствие утратило важные улики по делу и дало возможность подозреваемым в хищении вывести активы.

Несмотря на то, что дата рассмотрения иска футболиста пока не назначена, представляющий интересы бывшего спортсмена юрист Александр Бурчук уже прояснил детали будущих разбирательств.

Он отметил, что дело началось в 2014 году, когда выяснилось, что у его доверителей (среди которых, помимо Алдонина, множество других известных футболистов, включая Дмитрия Хохлова, Юрия Никифорова, Дмитрия Сычева, Андрея Каряку и Дмитрия Кириченко) банком «Замоскворецкий» были похищены денежные средства. Все это время они обращались с ходатайствами о проведении следственных действий.

«По нашим обращениям и жалобам было установлено имущество обвиняемых на сумму почти 2 млрд рублей и местонахождение председателя правления банка. В результате его арестовали, но только на меньшую часть имущества наложен арест. Две квартиры и здание банка стоимостью почти миллиард рублей не были арестованы — следователь неправильно оформил документ», — цитирует юриста Sport24.

В итоге дело направили в суд по «самому незначительному эпизоду» — председателю правления выдвинули обвинение в хищении денег под видом фиктивной выдачи кредитов на сумму 180 млн рублей. В Мосгорсуде Бурчук взыскал компенсацию на нарушение разумного срока судопроизводства, и ее уже выплатили. Сейчас же сторона Алдонина обратилась с иском к МВД России о взыскании всей суммы причиненного ущерба по иску.

«Раз следствие не захотело взыскать ее с обвиняемого, то по закону мы можем взыскать ее с государства в лице МВД. Сумма в 47,3 млн соответствует действительности. Это за вычетом 700 тысяч, которые мы взыскали с агентства по страхованию вкладов, так как денежные средства были похищены работниками банка, а подписи вкладчика были подделаны. Все было сделано так, будто они сами получили деньги, но экспертиза показала, что подписи не соответствовали подписям моих доверителей», — отмечает представитель футболиста.

Юрист также уточнил, что иск подан только от лица Алдонина. По первому процессу они тоже сначала подали иск от Евгения, суд оценил требования, а затем уже был подан коллективный иск, чтобы рассмотреть его в одном производстве.

«Сейчас будет то же самое. Пока сумма иска составляет 47,3 млн, но когда к иску присоединятся другие доверители, она увеличится в соответствии с размером похищенных вкладов», — заявил Бурчук.

Стоит отметить, что за свою продолжительную футбольную карьеру Алдонин дважды с «армейцами» становился чемпионом России, по четыре раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок России. В 2005-м Евгений сыграл в победном финале Кубка УЕФА против «Спортинга» (3:1).

Напомним, что в марте этого года футболист был втянут в другие судебные тяжбы, связанные с жилплощадью покойной экс-супруги спортсмена, певицы Юлии Началовой.

Разбирательства с квартирой умершей звезды сейчас приостановлены, однако экс-избранник Началовой Александр Фролов продолжает претендовать на часть средств от продажи недвижимости, которая досталась артистке после развода с Алдониным.

На квартиру Юлии, которая оценивается экспертами в 100 млн рублей, также претендует и единственная дочь певицы, рожденная в браке с Евгением: жилплощадь — это все наследство, что осталось от певицы ребенку.