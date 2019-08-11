Замена Фернандо: кого может купить «Спартак»

После громких приобретений Андре Шюррле, Гуса Тиля, Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона, а также покупки Резиуана Мирзова московский «Спартак» не планирует закрывать свою летнюю трансферную кампанию. Красно-белые, усилив атакующую линию, взялись за укрепление центральной зоны. Особенно актуальным данный вопрос стал после ухода бразильского хавбека Фернадо в китайский «Бэйцзин Гоань». Тепень за оборонительные действия в «Спартаке» отвечают Роман Зобнин и Аяз Гулиев, однако их игра вызывает больше негативных оценок, нежели уверенности за результат. В связи с провальными переговорами с чешской «Славией» по покупке опорных полузащитников Алекса Крала и Томаша Соучека представители «народной» команды обратили свой взгляд на чемпионат Франции.

Nejvyssi vedeni ruskeho klubu navstivilo v minulych dnech Ceskou republiku. I pri veskerem fotbalem respektu k vyznamu tohoto slavneho klubu Slavia odmitla vubec zahajit i zdvorilostni jednani o obou transferech. Ani jeden nyni neni na prodej. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) August 7, 2019

После гостевой победы над швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (3:2) красно-белые вернулись в Россию, начав подготовку к встрече с грозненским «Ахматом» в рамках очередного тура национального первенства. Кроме спортивного директора москвичей Томаса Цорна.

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Изначально, по информации ряда СМИ, «Спартак» рассматривал варианты с приобретением хавбека «Страсбурга» Ибаима Сиссоко или же полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре. Позднее же французские журналисты назвали другого возможного новичка москвичей, а именно опорника «Ниццы» Адриена Тамеза.

Как отмечает RMCSport, в покупке 25-летнего француза камерунского происхождения заинтересован лично главный тренер красно-белых Олег Кононов. За Тамеза «Спартак», по данным источника, готов заплатить около €9 млн. Более того, представитель российского клуба уже лично пообщался с игроком и теперь рассчитывает на скорое завершение сделки.

Проблемой может стать позиция главного тренера «Ниццы» Патрика Виейра, который не желает расставаться с одним из ключевых игроков своей команды. Именно при знаменитом в прошлом футболисте Тамез закрепился в основном составе «орлов». Учитывая это, со своим ключевым игроком «Ницца» и Виейра в частности не торопятся. По информации «ЭкСпорт», первое предложение в вышеназванном размере французами было отклонено, однако переговоры на этом не завершились.

Свою профессиональную карьеру французский полузащитник начал в «Нанси», выпускником клубной академии которого он и является. Однако закрепиться в стане красно-белых у Тамезы не получилось: спустя всего лишь сезон он перешел в «Валансьен», где в общей сложности провел 59 матчей, отметившись одним голом и одной голевой передачей. Летом 2017 года молодого хавбека подписала «Ницца», однако руководивший командой в тот момент швейцарский специалист Люсьен Фавр Тамеза в качестве игрока основы не рассматривал: тренер постоянно ротировал состав, то оставляя француза на скамейке запасных, то давая ему играть полный матч. Однако по окончании сезона-2017/18 Фавр был вынужден покинуть «Ниццу», возглавив впоследствии дортмундскую «Боруссию». На место швейцарца же пришел Виейра, толком не имеющий опыта работы — ранее именитый француз тренировал «Нью-Йорк Сити», а также входил в тренерский штаб «Манчестер Сити», который, к слову, является одним из главных инвесторов американской команды.

Именно при Виейра Тамез прочно осел в стартовом составе «Ниццы», проведя практически полный прошедший сезон Лиги-1 — 25-летний хавбек пропустил только одну игру чемпионата и ту из-за травмы спины. По системе гол+пас француз набрал шесть баллов. Для самого же Адриена возможный переезд в Москву не станет первым визитом столицы России.

В феврале прошлого года его «Ницца» уступила столичному «Локомотиву» в двухматчевом противостоянии в рамках 1/16 Лиги Европы с общим счетом 2:4. Тамез, к слову тогда отметил климатические условия выступления в России, подчеркнув, что зимой показывать футбол высокого качества здесь крайне затруднительно.

Что касается характеристик Тамеза, то хавбек может стать отличной заменой Фернандо. В его пользу играют не только неплохой удар с дальней дистанции, но и хорошая техника, чем Адриен регулярно пользуется при выходе из обороны в атаку, по пути обыгрывая по несколько соперников. Полезен Тамеза и в отборе: француз не стесняется «черновой» работы при игре без мяча во время позиционной обороны, а также охотно идет на перехват и нередко действует в подкатах. В данном элементе он, к слову, очень даже похож на Фернандо, правда, бразилец нередко действовал при отборе грязновато, за что в первый период времени пребывания в «Спартаке» часто получал желтые карточки. Тамеза же выглядит более цепким опорником, при этом сам контакт с игроком команды соперника он минимизирует, насколько это возможно.

Единственное, в чем, пожалуй, потенциальный новичок «Спартака» проигрывает своему предшественнику, — это качество передач. Причем как дальних, так и ближних. В чемпионате России Фернандо по данному компоненту был одним из лучших, Тамеза же на данные лавры вряд ли сможет претендовать. В 4 из 5 случаев француз предпочтет пойти в дриблинг, нежели сделать передачу, что может сыграть с красно-белыми злую шутку.