онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
«Жду всех»: Шевченко во второй раз защитила пояс UFC

Чемпионка UFC Шевченко во второй раз защитила титул

Чемпионка UFC Валентина Шевченко провела вторую успешную защиту титула, победив американку Лиз Кармуш. От спортсменки из Киргизии ждали быстрого и зрелищного финиша, учитывая класс ее соперницы, однако для выявления победителя потребовались все пять раундов — единогласным решением судей Шевченко сохранила пояс.

В ночь на 11 августа на арене Antel Arena в Монтевидео прошел турнир UFC Fight Night 156, на главном карде которого состоялся чемпионский поединок между Валентиной Шевченко и Лиз Кармуш. Бой в женском наилегчайшем весе завершился победой Шевченко единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Несмотря на статус поединка, бой Шевченко уже окрестили как одну из самых унылых титульных встреч за последнее время.

Как и ожидалось, Шевченко оправдала статус фаворита и доминировала в клетке. Однако обычно спортсменке из Киргизии требуется меньше времени, чтобы победить. Кармуш хоть и занимает третье место в рейтинге, но серьезных успехов не добивалась и известна лишь своим немногочисленным персональным поклонникам.

В женских дивизионах UFC, где конкурентоспособность оставляет желать лучшего, далеко не редкость, что на титул выходят бойцы без имени.

Главный общеизвестный факт о Кармуш — она уже проигрывала Шевченко. Правда, девять лет назад, когда обе девушки еще не выступали в UFC. С тех пор Лиз терпела поражения много и часто, а претендентом на пояс стала лишь при одном проведенном поединке за последний год. Учитывая ту регулярность, с которой дерется Лиз, а также ее рекорд, в UFC могли бы задуматься об увольнении.

Но других соперниц в дивизионе для Шевченко просто не осталось.

Скептицизм по поводу Кармуш полностью оправдал себя в бою с Шевченко. Нельзя сказать, что сильно порадовала и Валентина, но чемпиону дозволено побеждать любым образом. Претендент же может отобрать пояс только уверенно, иначе судьи зачастую отдают предпочтение действующему обладателю титула.

Известный боец Сара Кауфман с этой точкой зрения согласна. По ее мнению, Шевченко обошлась малой кровью ради победы, но ничего предосудительного в этом нет.

«Не могу сказать, что бой был захватывающим, но Шевченко сделала то, что ей нужно было сделать, чтобы надежно защитить пояс»,

— написала Кауфман в социальных сетях.

Для 31-летней Шевченко эта защита стала уже второй. В июне она победила Джессику Ай ударом в голову и справилась довольно быстро — уже на первой минуте второго раунда. Медицинское отстранение Валентины было коротким, поэтому спустя два месяца она дралась с Кармуш.

«Прежде всего моей стратегией было использовать все навыки и грамотно защищаться. Потому что у нее очень необычные техника, стиль и тайминг. И поэтому я сделала все, чтобы уверенно забрать победу и не допустить никаких случайностей», — начала Шевченко.

Поскольку топовых спортсменок в ее дивизионе фактически нет, то следующим шагом Шевченко, вероятнее всего, станет поединок в другой весовой категории. Она готова в третий раз встретиться с бразильянкой Амандой Нуньес, которой проигрывала уже дважды.

«Что дальше? Я жду всех до единого, в этом октагоне. Неважно, Аманда Нуньес или кто-то еще, я готова драться»,

— сказала Валентина после боя.

Противостояние Шевченко и Нуньес стало одним из самых зрелищных в женских боях за последние годы. Первое поражение Валентины от бразильянки случилось три года назад, получившись довольно спорным. В реванше Шевченко, по мнению многих экспертов и болельщиков, лидировала, но раздельным решением победу вновь присудили Нуньес. Аманда с тех пор стала первой женщиной, завладевшей поясами сразу в двух дивизионах, но в своих весовых категориях победила уже практически всех, так что ей тоже нужны новые вызовы. Один из них — третий бой против Шевченко.

Другим важным событием UFC Fight Night 156 стало поражение российского бойца Алексея Кунченко от бразильца Гилберта Бернса решением судей.

Это поражение — первое для 35-летнего россиянина в карьере.

Боем вечера был признан поединок между Висенте Люке и Майком Перри, прошедший в ко-мейн ивенте турнира. В ходе встречи бразилец и американец устроили настоящую кровавую баню. Перри впоследствии проиграл и не только ухудшил свой профессиональный рекорд до 13-5, но и получил жуткий перелом носа, который у себя в инстаграме опубликовал даже президент UFC Дана Уайт.

Что интересно, вывернутая в мясо кость на лице Майка не помешала ему продолжить поединок и дойти до финального гонга.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

@platinummikeperry

Публикация от Dana White (@danawhite)

Еще одним ярким моментом турнира стало поражение Раулиана Паивы в андеркарде вечера. Бразилец пропустил от соотечественника Роджерио Бонторина удар коленом в голову, что вылилось в серьезное рассечение. Бой в итоге пришлось остановить врачу.

Несмотря на поражение, Паива засветился в инстаграме Уайта, что тоже довольно неплохо.