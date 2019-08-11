«Жду всех»: Шевченко во второй раз защитила пояс UFC

В ночь на 11 августа на арене Antel Arena в Монтевидео прошел турнир UFC Fight Night 156, на главном карде которого состоялся чемпионский поединок между Валентиной Шевченко и Лиз Кармуш. Бой в женском наилегчайшем весе завершился победой Шевченко единогласным решением судей — 50:45, 50:45, 50:45.

Несмотря на статус поединка, бой Шевченко уже окрестили как одну из самых унылых титульных встреч за последнее время.

Как и ожидалось, Шевченко оправдала статус фаворита и доминировала в клетке. Однако обычно спортсменке из Киргизии требуется меньше времени, чтобы победить. Кармуш хоть и занимает третье место в рейтинге, но серьезных успехов не добивалась и известна лишь своим немногочисленным персональным поклонникам.

В женских дивизионах UFC, где конкурентоспособность оставляет желать лучшего, далеко не редкость, что на титул выходят бойцы без имени.

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Главный общеизвестный факт о Кармуш — она уже проигрывала Шевченко. Правда, девять лет назад, когда обе девушки еще не выступали в UFC. С тех пор Лиз терпела поражения много и часто, а претендентом на пояс стала лишь при одном проведенном поединке за последний год. Учитывая ту регулярность, с которой дерется Лиз, а также ее рекорд, в UFC могли бы задуматься об увольнении.

Но других соперниц в дивизионе для Шевченко просто не осталось.

Скептицизм по поводу Кармуш полностью оправдал себя в бою с Шевченко. Нельзя сказать, что сильно порадовала и Валентина, но чемпиону дозволено побеждать любым образом. Претендент же может отобрать пояс только уверенно, иначе судьи зачастую отдают предпочтение действующему обладателю титула.

Известный боец Сара Кауфман с этой точкой зрения согласна. По ее мнению, Шевченко обошлась малой кровью ради победы, но ничего предосудительного в этом нет.

«Не могу сказать, что бой был захватывающим, но Шевченко сделала то, что ей нужно было сделать, чтобы надежно защитить пояс»,

— написала Кауфман в социальных сетях.

Для 31-летней Шевченко эта защита стала уже второй. В июне она победила Джессику Ай ударом в голову и справилась довольно быстро — уже на первой минуте второго раунда. Медицинское отстранение Валентины было коротким, поэтому спустя два месяца она дралась с Кармуш.

«Прежде всего моей стратегией было использовать все навыки и грамотно защищаться. Потому что у нее очень необычные техника, стиль и тайминг. И поэтому я сделала все, чтобы уверенно забрать победу и не допустить никаких случайностей», — начала Шевченко.

Поскольку топовых спортсменок в ее дивизионе фактически нет, то следующим шагом Шевченко, вероятнее всего, станет поединок в другой весовой категории. Она готова в третий раз встретиться с бразильянкой Амандой Нуньес, которой проигрывала уже дважды.

«Что дальше? Я жду всех до единого, в этом октагоне. Неважно, Аманда Нуньес или кто-то еще, я готова драться»,

— сказала Валентина после боя.

Противостояние Шевченко и Нуньес стало одним из самых зрелищных в женских боях за последние годы. Первое поражение Валентины от бразильянки случилось три года назад, получившись довольно спорным. В реванше Шевченко, по мнению многих экспертов и болельщиков, лидировала, но раздельным решением победу вновь присудили Нуньес. Аманда с тех пор стала первой женщиной, завладевшей поясами сразу в двух дивизионах, но в своих весовых категориях победила уже практически всех, так что ей тоже нужны новые вызовы. Один из них — третий бой против Шевченко.

Другим важным событием UFC Fight Night 156 стало поражение российского бойца Алексея Кунченко от бразильца Гилберта Бернса решением судей.

Это поражение — первое для 35-летнего россиянина в карьере.

Боем вечера был признан поединок между Висенте Люке и Майком Перри, прошедший в ко-мейн ивенте турнира. В ходе встречи бразилец и американец устроили настоящую кровавую баню. Перри впоследствии проиграл и не только ухудшил свой профессиональный рекорд до 13-5, но и получил жуткий перелом носа, который у себя в инстаграме опубликовал даже президент UFC Дана Уайт.

Что интересно, вывернутая в мясо кость на лице Майка не помешала ему продолжить поединок и дойти до финального гонга.

Еще одним ярким моментом турнира стало поражение Раулиана Паивы в андеркарде вечера. Бразилец пропустил от соотечественника Роджерио Бонторина удар коленом в голову, что вылилось в серьезное рассечение. Бой в итоге пришлось остановить врачу.

Несмотря на поражение, Паива засветился в инстаграме Уайта, что тоже довольно неплохо.