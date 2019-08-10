Матч в колонии: Кокорин и Мамаев против «Салюта». ОНЛАЙН

Не лишним будет вспомнить, что некоторые игроки в составе «Салюта» знакомы с главными действующими лицами поединка. Например, защитник белгородского клуба Андрей Колесников раньше играл с ныне заключенными.

«С Пашей Мамаевым я играл в «Торпедо», Сашку Кокорина с детства знаю. Давно с ними не виделся, приятно будет встретиться, пообщаться, поддержать их в трудной ситуации. В детстве, лет в 10–11, я уже играл против заключенных в валуйской колонии для несовершеннолетних. У них там была команда, и мы против них выступали. До сих пор помню коридоры с железными дверьми, от которых мне было очень не по себе», — цитирует Колесникова «БелПресса».