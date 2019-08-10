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Матч в колонии: Кокорин и Мамаев против «Салюта». ОНЛАЙН

Кокорин и Мамаев играют в футбол в колонии. ОНЛАЙН

В исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области проходит футбольный товарищеский матч с участием команды заключенных, в числе которых — бывшие игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Отбывающим наказание противостоит белгородский клуб «Салют». «Газета.Ru» следит за главными событиями вокруг поединка в режиме онлайн.
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11:50

После игры для журналистов проведут экскурсию по колонии, а также покажут Храм имени Григория Победоносца, столовую и остальные бытовые помещения. Кстати, местный протоиерей Кирилл перед матчем говорил, что оба футболиста посещают храм.

11:46

Известно, что на матч попали практически все журналисты, запросившие аккредитацию. А вот в местной печатной прессе о поединке ни слова. Что касается других некоторых деталей игры, то рядом с полем оборудована специальная трибуна для некоторых гостей, куда обычным болельщикам доступ будет закрыт. В числе присутствующих на «особенной» трибуне — из заместителей начальника УФСИН России по Белгородской области.

11:43

Кстати, команды играют в формате 6 на 6. Когда Мамаев блистал за сборную «Бутырки», то успел отметиться сразу в двух командах с разными манишками. Сегодня этого, очевидно, ожидать не приходится.

11:40

«Салюту», разумеется, повезло, что клуб базируется в Белгороде. Несмотря на богатую историю, сейчас у команды явно не лучшие времена, а наивысшим достижением «Салюта» пока является лишь выход в Олимп — ФНЛ (вторую по значимости лигу России). Пресс-атташе клуба Григорий Куликов ранее заявлял, что для «Салюта» это будет хорошая возможность в плане пиара.

11:35

Не лишним будет вспомнить, что некоторые игроки в составе «Салюта» знакомы с главными действующими лицами поединка. Например, защитник белгородского клуба Андрей Колесников раньше играл с ныне заключенными.

«С Пашей Мамаевым я играл в «Торпедо», Сашку Кокорина с детства знаю. Давно с ними не виделся, приятно будет встретиться, пообщаться, поддержать их в трудной ситуации. В детстве, лет в 10–11, я уже играл против заключенных в валуйской колонии для несовершеннолетних. У них там была команда, и мы против них выступали. До сих пор помню коридоры с железными дверьми, от которых мне было очень не по себе», — цитирует Колесникова «БелПресса».

11:32

Пока мы томимся в ожидании новостей о том, в какой форме находятся экс-футболисты сборной России, предлагаем вспомнить, что 14 февраля Мамаев играл в футбол в СИЗО. Тогда Павел забил семь мячей, а вот Кокорин участие в матче не принимал, поскольку испытывал боли в колене.

11:28

По информации «СЭ», на матче присутствует около 50 журналистов. Оказывается, колония живет бурной спортивной жизнью — по крайней мере, следит за успехами сборной России.

11:25

Интересно, что матч может предусматривать возможность обмена футболками. По словам генерального директора «Салюта», на сувениры от Кокорина и Мамаева будет много претендентов.

«Думаю, желающих получить такой сувенир в свою коллекцию будет немало. Что касается опасности получить травму, учитывая не лучшее поле на территории ИК-4 и возможную жёсткость в игре партнёров Кокорина и Мамаева, несомненно, любой спортсмен всегда стремится только к победе. Наши ребята захотят проявить максимум своих возможностей и не уступить Александру и Павлу на футбольном поле. Но я уверен, что травм не будет в обеих командах, ведь матч носит товарищеский характер. Задачи победить любой ценой перед «Салютом» не стоит», — сказал Щеглов.

11:23

Из заявления представителей колонии, в перерыве к игрокам «Салюта» будет организован пресс-подход. По окончании поединка состоится «небольшая» церемония закрытия и награждения, после чего выскажутся трое осужденных — вероятнее всего, братья Кокорины и Мамаев.

11:22

Инициаторами проведения матча, как ранее заявляли в «Салюте», стали Кокорин и Мамаев. Клуб решил воспользоваться возможностью опробовать силы своих игроков на фоне «звезд российского футбола».

«Матч «Салюта» и команды колонии «Золотой Лев» — плод совместных усилий клуба и администрации Белгородской области. Мы благодарим руководство колонии №4 за предоставленную возможность сыграть против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наши игроки с нетерпением ждут встречи с именитыми футболистами. «Салют» — молодая команда, многие ребята видели звезд российского футбола только по телевизору», — уверен генеральный директор команды.

11:20

Вот так со стороны выглядит колония, где сидят братья Кокорины и Мамаев. С утра у дверей учреждения собрались представители прессы.

11:17

«Салют», несмотря на вчерашнее поражение от «Кванта», играет основным составом. По крайней мере, это обещал генеральный директор белгородского клуба Александр Щеглов.

«Будем играть основным составом. Разбирали состав команды Кокорина и Мамаева. Персональная опека? Нет, против них ее не будет. Помимо Кокорина и Мамаева у них есть несколько других интересных ребят, решили персонально играть против них», — сказал Щеглов в интервью «Чемпионат.com».

11:15

Команда заключенных называется «Золотой лев». Осужденные футболисты сами выбирали название! Близкое название Кокорину — ведь талисманом «Зенита» является как раз лев.

11:10

Напомним, что «Салют» выступает в третьем по силе дивизионе страны. Вчера команда Олега Сергеева уступила «Кванту» в 4-м туре ПФЛ.

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«Салют Белгород» - «Квант» Обнинск 0:1 (0:1) Гол: Захаров, 44. «Салют Белгород»: Сафронов, Бутырин (к), Мироненко (Колесников, 46), Ивантеев (Кузнецов, 81), Басов, Сныткин, Ямлиханов, Агеев, Чунихин, Грибанов (Денисов, 36), Дегтев (Бочаров, 52 (Мастеров, 79)). Запасные: Цыгулев. «Квант»: Яковлев, Болтунов, Радьков, Геворкян, Писаренко, Демидов (Житников, 46), Сподарец (Драгой, 52), Захаров (Сысоев, 84), Семкин, Белов (Гуров, 70), Емельянов (Абрабом, 51). Запасные: Васиченко, Петрушин, Стегэреску, Махота, Друшиц. Предупреждения: Сныткин, 36 – Сподарец, 28; Гуров, 75; Абрамов, 90. Судьи: Фролов Антон (г. Москва), Синявский Евгений и Сухарев Артур (оба - г. Ярославль). #СалютКвант #БелгородОбнинск #fc_salyutbgd #football #первенствопфл #ПФЛ #футбол #первенствороссии #фк_салютбелгород #fc_salyutbgd #football #soccer

Публикация от ФК «Салют Белгород» (@fc_salyutbgd)

11:05

Если команды были пунктуальны, то, надо полагать, поединок уже стартовал. Известно, что в нем практически наверняка принимают участие Кокорин и Мамаев, а также 19-летний брат бывшего форварда «Зенита» Кирилл, тоже отбывающий свой срок в Алексеевке.

11:05

По информации РЕН ТВ, сегодня утром полиция перекрыла проезд к главному входу колонии за несколько часов до начала матча.

11:00

Некоторые журналисты получили право освещение поединка. Перед мероприятием с ними был проведен инструктаж.

10:55

Игра начнется в 11.00 по московскому времени и будет состоять из двух таймов по 20 минут. Столько же продлится перерыв между таймами.

10:50

В исправительной колонии в Белгородской области, где отбывают наказание экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, проходит товарищеский матч по футболу между командой заключенных и клуба ОЛИМП — ПФЛ «Салют».

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ФК «Салют Белгород» сыграет в колонии против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева. 10 августа футбольный клуб «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Матч состоится 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области. #фк_салютбелгород #кокорин #мамаев #fc_salyutbgd #александркокорин #павелмамаев #кокоринимамаев #football #футбол #football #soccer #колония #матч

Публикация от ФК «Салют Белгород» (@fc_salyutbgd)