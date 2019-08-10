Матч в колонии: Кокорин и Мамаев против «Салюта». ОНЛАЙН

После игры для журналистов проведут экскурсию по колонии, а также покажут Храм имени Григория Победоносца, столовую и остальные бытовые помещения. Кстати, местный протоиерей Кирилл перед матчем говорил, что оба футболиста посещают храм.
Известно, что на матч попали практически все журналисты, запросившие аккредитацию. А вот в местной печатной прессе о поединке ни слова. Что касается других некоторых деталей игры, то рядом с полем оборудована специальная трибуна для некоторых гостей, куда обычным болельщикам доступ будет закрыт. В числе присутствующих на «особенной» трибуне — из заместителей начальника УФСИН России по Белгородской области.
Кстати, команды играют в формате 6 на 6. Когда Мамаев блистал за сборную «Бутырки», то успел отметиться сразу в двух командах с разными манишками. Сегодня этого, очевидно, ожидать не приходится.
«Салюту», разумеется, повезло, что клуб базируется в Белгороде. Несмотря на богатую историю, сейчас у команды явно не лучшие времена, а наивысшим достижением «Салюта» пока является лишь выход в Олимп — ФНЛ (вторую по значимости лигу России). Пресс-атташе клуба Григорий Куликов ранее заявлял, что для «Салюта» это будет хорошая возможность в плане пиара.
Не лишним будет вспомнить, что некоторые игроки в составе «Салюта» знакомы с главными действующими лицами поединка. Например, защитник белгородского клуба Андрей Колесников раньше играл с ныне заключенными.
«С Пашей Мамаевым я играл в «Торпедо», Сашку Кокорина с детства знаю. Давно с ними не виделся, приятно будет встретиться, пообщаться, поддержать их в трудной ситуации. В детстве, лет в 10–11, я уже играл против заключенных в валуйской колонии для несовершеннолетних. У них там была команда, и мы против них выступали. До сих пор помню коридоры с железными дверьми, от которых мне было очень не по себе», — цитирует Колесникова «БелПресса».
Пока мы томимся в ожидании новостей о том, в какой форме находятся экс-футболисты сборной России, предлагаем вспомнить, что 14 февраля Мамаев играл в футбол в СИЗО. Тогда Павел забил семь мячей, а вот Кокорин участие в матче не принимал, поскольку испытывал боли в колене.
По информации «СЭ», на матче присутствует около 50 журналистов. Оказывается, колония живет бурной спортивной жизнью — по крайней мере, следит за успехами сборной России.
Интересно, что матч может предусматривать возможность обмена футболками. По словам генерального директора «Салюта», на сувениры от Кокорина и Мамаева будет много претендентов.
«Думаю, желающих получить такой сувенир в свою коллекцию будет немало. Что касается опасности получить травму, учитывая не лучшее поле на территории ИК-4 и возможную жёсткость в игре партнёров Кокорина и Мамаева, несомненно, любой спортсмен всегда стремится только к победе. Наши ребята захотят проявить максимум своих возможностей и не уступить Александру и Павлу на футбольном поле. Но я уверен, что травм не будет в обеих командах, ведь матч носит товарищеский характер. Задачи победить любой ценой перед «Салютом» не стоит», — сказал Щеглов.
Из заявления представителей колонии, в перерыве к игрокам «Салюта» будет организован пресс-подход. По окончании поединка состоится «небольшая» церемония закрытия и награждения, после чего выскажутся трое осужденных — вероятнее всего, братья Кокорины и Мамаев.
Инициаторами проведения матча, как ранее заявляли в «Салюте», стали Кокорин и Мамаев. Клуб решил воспользоваться возможностью опробовать силы своих игроков на фоне «звезд российского футбола».
«Матч «Салюта» и команды колонии «Золотой Лев» — плод совместных усилий клуба и администрации Белгородской области. Мы благодарим руководство колонии №4 за предоставленную возможность сыграть против команды Александра Кокорина и Павла Мамаева. Наши игроки с нетерпением ждут встречи с именитыми футболистами. «Салют» — молодая команда, многие ребята видели звезд российского футбола только по телевизору», — уверен генеральный директор команды.
Вот так со стороны выглядит колония, где сидят братья Кокорины и Мамаев. С утра у дверей учреждения собрались представители прессы.
«Салют», несмотря на вчерашнее поражение от «Кванта», играет основным составом. По крайней мере, это обещал генеральный директор белгородского клуба Александр Щеглов.
«Будем играть основным составом. Разбирали состав команды Кокорина и Мамаева. Персональная опека? Нет, против них ее не будет. Помимо Кокорина и Мамаева у них есть несколько других интересных ребят, решили персонально играть против них», — сказал Щеглов в интервью «Чемпионат.com».
Команда заключенных называется «Золотой лев». Осужденные футболисты сами выбирали название! Близкое название Кокорину — ведь талисманом «Зенита» является как раз лев.
Напомним, что «Салют» выступает в третьем по силе дивизионе страны. Вчера команда Олега Сергеева уступила «Кванту» в 4-м туре ПФЛ.
Если команды были пунктуальны, то, надо полагать, поединок уже стартовал. Известно, что в нем практически наверняка принимают участие Кокорин и Мамаев, а также 19-летний брат бывшего форварда «Зенита» Кирилл, тоже отбывающий свой срок в Алексеевке.
По информации РЕН ТВ, сегодня утром полиция перекрыла проезд к главному входу колонии за несколько часов до начала матча.
Некоторые журналисты получили право освещение поединка. Перед мероприятием с ними был проведен инструктаж.
Игра начнется в 11.00 по московскому времени и будет состоять из двух таймов по 20 минут. Столько же продлится перерыв между таймами.
В исправительной колонии в Белгородской области, где отбывают наказание экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, проходит товарищеский матч по футболу между командой заключенных и клуба ОЛИМП — ПФЛ «Салют».