Лучше не стало: «Монако» Головина начал с разгрома

Во Франции матчем «Монако» — «Лион» стартовал новый сезон Лиги 1. У команды российского полузащитника Александра Головина, едва не покинувшей элитный дивизион весной, продолжается черная полоса: монегаски проиграли в первой игре сезона с разгромным счетом 0:3, а один из лидеров клуба на волне неудач пытается всеми силами покинуть клуб.

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Игра с «Лионом» хоть и была для монегасков домашней, но с первых минут по-хозяйски вели себя именно гости. На старте поединка «Монако» не удалось создать ни одного момента, а вот «Лион» вышел вперед благодаря голу Муссы Дембеле, переигравшего в чужой штрафной на втором этаже Камиля Глика.

Под конец первого тайма проблем у «Монако» только прибавилось.

Полузащитник Сеск Фабрегас грубо сыграл в штрафной гостей, наступив на ногу защитнику Лео Дюбуа. Арбитр встречи расценил действие испанца как неспортивное, удалив хавбека с поля прямой красной карточкой.

Уже спустя пять минут игры «Монако» в меньшинстве форвард «Лиона» Мемфис Депай заколотил в ворота хозяев второй мяч. Ошибку, если не сказать ляп, в этой ситуации допустил новоиспеченный голкипер команды из княжества Бенжамен Леком, приобретенный летом «Монпелье» за €13 млн.

Во втором отрезке игры, несмотря на ряд проведенных замен, дела у «Монако» лучше не стали. А под конец матча полузащитник «Лиона» Лука Тусар забил третий мяч в ворота хозяев, установив окончательный счет первой игры сезона.

Одной из главных проблем подопечных Леонарду Жардима стало отсутствие Головина, набравшего неплохую форму по итогам предсезонной подготовки. Россиянин пропускал встречу из-за перебора желтых карточек, накопившихся у него еще в конце прошлого розыгрыша первенства.

В качестве единственного центрального нападающего у «Монако» с первых минут матча против «Лиона» вышел 18-летний Лайл Фостер, который был заменен уже после 45-ти минут игры. Однако проблема не в Фостере, а в том, что Жардиму фактически ставить было некого – вместо Лайла в итоге вышел номинальный полузащитник Габриэль Бошилья.

Отсюда и статистика: за весь матч «Монако» нанес лишь шесть ударов по воротам, три из которых пришлись в створ, но на деле не несли никакой опасности для гостей.

Головной боли Жардиму прибавляет и то, что капитан и многолетний лидер монегасков Радамель Фалькао уже практически одной ногой в другом клубе. Колумбиец активно ведет переговоры о трансфере в турецкий «Галатасарай». Любопытно, что при всей той ситуации, в которой находится «Монако», клуб, по информации прессы, отпустит 33-летнего форварда бесплатно.

Его контракт заканчивается летом следующего года, но стороны близки к тому, что аннулировать соглашение, и тогда Фалькао бесплатно переедет в новую команду.

«Интересно, как футбол живет в Турции. Это было бы захватывающим приключением на данном этапе моей карьеры. Надеюсь, трансфер будет оформлен как можно скорее. Есть страны, где футбол живет особым образом, как в Турции или Аргентине», — приводит слова Фалькао El Pulso del Fútbol.

Плюс ко всему, два других нападающих «Монако» — Пьетро Пеллегри и Стефан Йоветич — травмированы.

Основной из причин неудач, из-за которых «Монако» прошлый сезон закончил на волоске от вылета из высшей лиги Франции, была трансферная политика клуба – много заработать на продаже своих футболистов, сделав ставку на молодых игроков. Эта стратегия оказалась провальной, и со многими приобретениями прошлого лета «Монако» пришлось попрощаться.

Однако этим летом история повторилась. Монегаски отдали множество футболистов, на замену им приобретя чуть более опытных игроков. Например, того же Лекома, допустившего ошибку не только в матче с «Лионом», но и по ходу товарищеских матчей.

Иначе говоря, трансферная кампания «Монако» сегодняшнего отличается от прошлогоднего лишь тем, что клуб не заработал практически ничего, хотя в обоих случаях топ-футболисты приобретены так и не были.

Во Франции трансферное окно закроется 2 сентября, поэтому время у «Монако» для того, чтобы усилить состав, еще есть. Клуб совершенно точно не расстанется с Головиным, и в отсутствие других игроков высокого класса у россиянина есть шанс стать настоящим лидером монегасков, если его минуют травмы. Другое дело, что с нынешним составом «Монако» рассчитывать может лишь на борьбу за середину таблицы, несмотря на задачу вернуться в Лигу чемпионов.