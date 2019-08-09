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«Деньги исчезли»: Глушакова обвинили в сокрытии средств перед разводом

Имущество семьи Глушакова перед разводом оценили почти в 500 млн рублей

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков при разводе со своей женой Дарьей вывел из общего бюджета более 200 млн рублей, сообщил адвокат бывшей супруги футболиста. Всего, по результатам судебной экспертизы, семейное имущество Глушаковых оценивалось в полмиллиарда рублей.

8 августа в Никулинском суде Москвы состоялось заседание в рамках бракоразводного процесса полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи. В феврале по итогам закрытого слушания суд официально расторг их брак, однако судебные тяжбы не закончились. Стороны ведут разбирательства о разделе общего семейного имущества. По итогам очередного заседания адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин сообщил о передаче суду выписок из различных банков, согласно которым стало известно, что 32-летний футболист вывел с общего счета большую сумму денег. В частности, речь идет о более чем 200 млн рублей.

«В Никулинский суд поступили официальные ответы из различных банков о том, что Глушаков вывел из совместно нажитого имущества более 200 млн руб.»,

— цитирует адвоката ТАСС.

Напомним, что при расторжении брака суд обязал Дениса Глушакова выплачивать своей бывшей супруге алименты на содержание их общих несовершеннолетних дочерей Валерии и Александры. Так, хавбек «Ахмата» и экс-капитан московского «Спартака» должен отдавать на алименты треть от всех своих доходов, а также ежемесячно выплачивать по 100 тысяч рублей младшей дочери Александре до тех пор, пока ей не исполнится три года, а именно — до 15 декабря 2019 года.

Обе дочери, согласно решению суда, будут жить с матерью, однако Глушакову видеться с детьми разрешается, хоть и в особом порядке. В частности, у него есть право общаться с Валерией и Александрой по первым и третьим неделям месяца каждые вторник и четверг с 18:00 до 20:00 часов, а также проводить с ними новогодние каникулы каждый четный год. Помимо этого, в соответствии с договоренностью с бывшей женой футболист сможет проводить с детьми один летний месяц.

Несмотря на отсутствие сильных ограничений в общении с дочерьми, на взаимоотношения Глушакова с родными детьми прямым образом влияет финансовый вопрос. Факт того, что футболист скрыл свои доходы, а также вывел с общего семейного счета более 200 млн рублей, может добавить проблем хавбеку грозненского клуба.

Повторное заседание по данному факту пройдет 14 августа, а на следующий день в суд будет приглашен один из экспертов, который оценивал совместное имущество Глушаковых.

Однако до этого судебные эксперты оценили общий бюджет Дениса и Дарьи на время бракоразводного процесса в 300 млн рублей. Таким образом, суммарный счет мог составлять 500 млн рублей.

«В суд поступила экспертиза, поступили ответы из банков. Исходя из этих ответов мы получили факты того, что Глушаков с помощью различных транзакций вывел сумму в районе 200 миллионов рублей, чтобы уменьшить долю Дарьи. Например, мы получили справку от одного банка, согласно которой на утро 3 августа на счете Дениса было почти 140 миллионов рублей. Позже эти деньги каким-то образом исчезли. И это только один факт вывода средств. Важно доказать, что на момент разрыва отношений стороны накопили определенную сумму, которая должна быть поделена пополам», — цитирует адвоката Дарьи Глушаковой Алису Образцову «Спорт-Экспресс».

Дарья и Денис Глушаковы узаконили свои отношения в июне 2009 года. В сентябре 2011 года у пары родилась первая дочь, которую они назвали Валерией, а через пять с половиной лет у супругов появилась и вторая дочь — Александра.

Осенью 2018 года стало известно, что Дарья и Денис разорвали свои отношения и обратились в суд для начала бракоразводного процесса, по ходу которого супруга футболиста неоднократно обвиняла его в многочисленных изменах, а также в выводе денежных средств с семейного счета и угрозах в свой адрес.

Денис Глушаков в июне этого года расторг контракт с московским «Спартаком», в котором провел шесть лет, завоевав в составе красно-белых золотые медали национального первенства и Суперкубок России. 29 июня 32-летний полузащитник перешел в грозненский «Ахмат», за который дебютировал в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Глушаков провел на поле 18 минут и результативными действиями не отметился, получив желтую карточку в концовке встречи, а «Ахмат» одержал со счетом 2:1.