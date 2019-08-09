«Деньги исчезли»: Глушакова обвинили в сокрытии средств перед разводом

8 августа в Никулинском суде Москвы состоялось заседание в рамках бракоразводного процесса полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи. В феврале по итогам закрытого слушания суд официально расторг их брак, однако судебные тяжбы не закончились. Стороны ведут разбирательства о разделе общего семейного имущества. По итогам очередного заседания адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин сообщил о передаче суду выписок из различных банков, согласно которым стало известно, что 32-летний футболист вывел с общего счета большую сумму денег. В частности, речь идет о более чем 200 млн рублей.

«В Никулинский суд поступили официальные ответы из различных банков о том, что Глушаков вывел из совместно нажитого имущества более 200 млн руб.»,

— цитирует адвоката ТАСС.

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Напомним, что при расторжении брака суд обязал Дениса Глушакова выплачивать своей бывшей супруге алименты на содержание их общих несовершеннолетних дочерей Валерии и Александры. Так, хавбек «Ахмата» и экс-капитан московского «Спартака» должен отдавать на алименты треть от всех своих доходов, а также ежемесячно выплачивать по 100 тысяч рублей младшей дочери Александре до тех пор, пока ей не исполнится три года, а именно — до 15 декабря 2019 года.

Обе дочери, согласно решению суда, будут жить с матерью, однако Глушакову видеться с детьми разрешается, хоть и в особом порядке. В частности, у него есть право общаться с Валерией и Александрой по первым и третьим неделям месяца каждые вторник и четверг с 18:00 до 20:00 часов, а также проводить с ними новогодние каникулы каждый четный год. Помимо этого, в соответствии с договоренностью с бывшей женой футболист сможет проводить с детьми один летний месяц.

Несмотря на отсутствие сильных ограничений в общении с дочерьми, на взаимоотношения Глушакова с родными детьми прямым образом влияет финансовый вопрос. Факт того, что футболист скрыл свои доходы, а также вывел с общего семейного счета более 200 млн рублей, может добавить проблем хавбеку грозненского клуба.

Повторное заседание по данному факту пройдет 14 августа, а на следующий день в суд будет приглашен один из экспертов, который оценивал совместное имущество Глушаковых.

Однако до этого судебные эксперты оценили общий бюджет Дениса и Дарьи на время бракоразводного процесса в 300 млн рублей. Таким образом, суммарный счет мог составлять 500 млн рублей.

«В суд поступила экспертиза, поступили ответы из банков. Исходя из этих ответов мы получили факты того, что Глушаков с помощью различных транзакций вывел сумму в районе 200 миллионов рублей, чтобы уменьшить долю Дарьи. Например, мы получили справку от одного банка, согласно которой на утро 3 августа на счете Дениса было почти 140 миллионов рублей. Позже эти деньги каким-то образом исчезли. И это только один факт вывода средств. Важно доказать, что на момент разрыва отношений стороны накопили определенную сумму, которая должна быть поделена пополам», — цитирует адвоката Дарьи Глушаковой Алису Образцову «Спорт-Экспресс».

Дарья и Денис Глушаковы узаконили свои отношения в июне 2009 года. В сентябре 2011 года у пары родилась первая дочь, которую они назвали Валерией, а через пять с половиной лет у супругов появилась и вторая дочь — Александра.

Осенью 2018 года стало известно, что Дарья и Денис разорвали свои отношения и обратились в суд для начала бракоразводного процесса, по ходу которого супруга футболиста неоднократно обвиняла его в многочисленных изменах, а также в выводе денежных средств с семейного счета и угрозах в свой адрес.

Денис Глушаков в июне этого года расторг контракт с московским «Спартаком», в котором провел шесть лет, завоевав в составе красно-белых золотые медали национального первенства и Суперкубок России. 29 июня 32-летний полузащитник перешел в грозненский «Ахмат», за который дебютировал в матче 4-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом». Глушаков провел на поле 18 минут и результативными действиями не отметился, получив желтую карточку в концовке встречи, а «Ахмат» одержал со счетом 2:1.