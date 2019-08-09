онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Контрольные прокаты фигуристов: произвольная программа пар. LIVE

Контрольные прокаты юниоров. Пары. Произвольная программа. ОНЛАЙН

В Новогорске проходят контрольные прокаты российских юниоров перед новым сезоном. Спортивные пары представляют свои произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
14:22

Откровенно слабая программа, увы. Полина упала после первого же выброса, а на каскадах фигуристы сделали по «бабочке». Зато поддержка красивая получилась.

close
14:18

На очереди еще один питерский дуэт — Полина Костюкович и Дмитрий Ялин.

14:16

Оригинальная поддержка в начале и не менее оригинальная в конце. Впрочем, это, пожалуй, единственное, что могло удивить в номере Ксении и Валерия. На вращениях немного ошиблись.

14:14

Катаются под минусовку Пинк Флойд «Shine On You Crazy Diamond».

14:12

Все, решились проблемы. С произвольной программой выступают Ксения Ахантьева и Валерий Колесов из Санкт-Петербурга.

close
14:11

Какие-то технические проблемы пока решают организаторы. Следующая пара уже на льду, пока что разминается.

14:08

Начали свой номер неплохо: с удачного выброса с тройной подкруткой, а вот затем пошли ошибки. Немного разошлись на каскаде тройной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп, а на следующем прыжке Плешков и вовсе упал. Ну, и на тодесе Роман не решил, куда девать свободную руку.

14:05

Итак, начинаются выступления. Первыми свой номер показывают Алина Пепелева и Роман Плешков из Москвы.

14:02

Вышли на лед представители первой разминки.

close
14:00

Всего с произвольной программой сегодня выступят восемь пар, которые поделены на две группы.

13:55

Накануне фигуристы показали короткую программу. Сегодняшний же день закрывает контрольные предсезонные прокаты среди юниоров.

13:50

Прокаты стартуют в 14.00 по московскому времени.

13:45

Добрый день, любители фигурного катания! В Новогорске проходят контрольные прокаты юниоров. Сегодня произвольную программу покажут спортивные пары.