Контрольные прокаты фигуристов: произвольная программа пар. LIVE

Начали свой номер неплохо: с удачного выброса с тройной подкруткой, а вот затем пошли ошибки. Немного разошлись на каскаде тройной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп, а на следующем прыжке Плешков и вовсе упал. Ну, и на тодесе Роман не решил, куда девать свободную руку.