Контрольные прокаты фигуристов: произвольная программа пар. LIVE

Откровенно слабая программа, увы. Полина упала после первого же выброса, а на каскадах фигуристы сделали по «бабочке». Зато поддержка красивая получилась.
На очереди еще один питерский дуэт — Полина Костюкович и Дмитрий Ялин.
Оригинальная поддержка в начале и не менее оригинальная в конце. Впрочем, это, пожалуй, единственное, что могло удивить в номере Ксении и Валерия. На вращениях немного ошиблись.
Катаются под минусовку Пинк Флойд «Shine On You Crazy Diamond».
Все, решились проблемы. С произвольной программой выступают Ксения Ахантьева и Валерий Колесов из Санкт-Петербурга.
Какие-то технические проблемы пока решают организаторы. Следующая пара уже на льду, пока что разминается.
Начали свой номер неплохо: с удачного выброса с тройной подкруткой, а вот затем пошли ошибки. Немного разошлись на каскаде тройной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп, а на следующем прыжке Плешков и вовсе упал. Ну, и на тодесе Роман не решил, куда девать свободную руку.
Итак, начинаются выступления. Первыми свой номер показывают Алина Пепелева и Роман Плешков из Москвы.
Вышли на лед представители первой разминки.
Всего с произвольной программой сегодня выступят восемь пар, которые поделены на две группы.
Накануне фигуристы показали короткую программу. Сегодняшний же день закрывает контрольные предсезонные прокаты среди юниоров.
Прокаты стартуют в 14.00 по московскому времени.
Добрый день, любители фигурного катания! В Новогорске проходят контрольные прокаты юниоров. Сегодня произвольную программу покажут спортивные пары.