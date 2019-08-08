Обман офицеров: Майк Тайсон признался в допинге

Легендарный боксер Майк Тайсон сделал громкое признание, в котором сообщил, что в своей карьере неоднократно нарушал антидопинговые правила. Для это один из самых узнаваемых спортсменов мира использовал чужие биоматериалы, а также накладные гениталии.

По словам Железного Майка (прозвище Тайсона – «Газета.Ru»), когда ему нужно было сдавать допинг-тест, то он изобрел способ обмана допинг-офицеров. Изобретение состояло в том, чтобы во время визита представителей антидопинговых агентств он брал мочу своих родственников, которой наполнял искусственный пенис.

Как подчеркнул боксер, допинг-офицерам ни разу не удалось его раскусить, поскольку непосредственно в момент сдачи анализа проверяющие деликатно отворачивались.

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«Сначала я использовал мочу своей жены. Однажды она сказала мне: «Когда результаты станут известны, они скажут тебе, что ты забеременел». Поэтому я подумал, что лучше использовать мочу своих детей. Как я ускользал от наблюдения допинг-офицеров? Все просто. Большинство мужчин чувствуют себя некомфортно, когда вы показываете им свой пенис. Поэтому когда я сдавал анализы, они чаще всего отворачивались», — приводит слова Тайсона ESPN.

53-летний боксер также пояснил, что обманывать был вынужден, поскольку нередко выходил на ринг в наркотическом опьянении. По его словам, он принимал наркотики перманентно с 11 лет, когда впервые попробовал кокаин. Кроме того, Железный Майк заявил, что его знаменитые укусы противников на ринге были чистым проявлением агрессии после принятия наркотиков.

Один из самых известных случаев – это произошедшее между Тайсоном и Эвандером Холифилдом 28 июня 1997 года в Лас-Вегасе в матч-реванше. Поединок закончился дисквалификацией Железного Майка в третьем раунде за укус соперника за ухо, а победу присудили Эвандеру. Вернуться на ринг Тайсону разрешили только спустя три года.

Напомним, что Тайсон на профессиональном ринге провел 58 поединков, одержав 50 побед, а также потерпев шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В частности, одним из главных достижений в карьере Майка стал пояс абсолютного чемпиона мира. В 2011 году американца включили в Международный зал славы бокса.

В последние годы Майк часто шокирует неоднозначными рассказами о своей молодости. Не так давно он признался, что еще в юношеском возрасте пользовался уважением среди несовершеннолетних преступников и мечтал стать бандитом.

В одном из интервью Майк рассказал, что в составе малолетних группировок он занимался как мелкими грабежами, так и нападениями с последствиями в виде заключения в учреждениях для трудных подростков. В одном из таких заведений юный спортсмен встретил на тот момент уже абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Мохаммеда Али, который приехал в колонию для общения с юными преступниками.

Тайсон уверяет, что именно тогда он задался целью стать боксером, хотя до этого, как говорил, «хотел насиловать и убивать людей».

С тюрьмой у Тайсона связано множество случаев. Несмотря на статус порядочного отца и мужа в настоящее время, в далеком 1992 году боксер был приговорен к шести годам лишения свободы за изнасилование участницы конкурса «Мисс Черная Америка» Дезире Вашингтон. Уже спустя шесть лет Майка приговорили к 3,5 месяца тюрьмы за избиение людей, чья машина столкнулась с его автомобилем, а в 2009 году осудили за употребление наркотиков и вождение в состоянии наркотического опьянения.

Сейчас Тайсон отошел от дел своей бурной молодости. Знаменитый спортсмен приобрел более 16 гектаров земли в штате Калифорния, а половину участка обустроил под плантацию марихуаны, а другую часть хотел отдать под строительство завода по переработке растения, магазин и школьное учреждение для производителей, где их будут обучать созданию новых сортов.

Кроме того, Железный Майк признается, что спустя годы понял свое предназначение – быть хорошим отцом и мужем. Вместе со своей супругой он воспитывает трех детей, которым, по его словам, старается уделять все свободное время.

«Я не хочу ничего, что может вызвать во мне ярость. Теперь никакой промышленной пищи, никакого мяса. Мне нужно быть хорошим человеком, хорошим отцом. Ведь намного труднее стать хорошим человеком, нежели хорошим боксером», — признавался боксер в интервью в шоу Опры Уинфри.