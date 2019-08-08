Восемь лучших: юниорские пары представили короткую программу

Вот такими получились контрольные прокаты юниорских пар, представлявших сегодня короткую программу. Завтра же они закончат серию прокатов произвольными выступлениями. Ну а мы на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами и до новых встреч.
Неспешная музыка, вкрадчивый прокат со своим стилем, но падение Дианы на параллельном прыжке расстроило. В остальном ребята все сделали, как запланировали.
Ну а на льду закрывающий вторую разминку московский дуэт Диана Мухаметзянова и Илья Миронов.
Пока немного не хватает паре сложности исполнения элементов, где-то и рассинхрон небольшой имел место во вращениях, к тому же выбор музыки кажется неоднозначным — не хватает мелодики, одним ритмом невозможно взять. Но перспективы все равно видны.
Екатерина Петушков и Евгений Маликов на льду. Они тоже из Питера.
Очень зажигательное и яркое катание в исполнении ребят. Хорошо чувствуют друг друга партнеры, а ошибок не допустили, ограничившись парой помарок.
Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов, еще один питерский дуэт, на льду.
Хорошее выступление ребят, особенно не к чему придраться, а в сложности еще прибавят.
Анна Щеглова и Илья Калашников из Санкт-Петербурга открывают выступления во второй разминке.
Пары из второй разминки начинают готовиться.
Вроде бы такое неплохое выступление не самой пока что известной пары, но впечатление испортила ошибка партнера, неожиданно запнувшегося во время исполнения не самой сложной дорожки шагов. В остальном все было чисто, хоть и не хай-уровень пока.
Алина Пепелева и Роман Плешков из Москвы на льду.
Здесь тоже не все гладко прошло. С помарочкой партнерша приземлилась с выброса. Но вообще яркая и энергичная программа. Доработаю, и все будет хорошо.
А свою короткую программу показывают Полина Костюкович и Дмитрий Ялин из Питера.
Татьяна Анатольевна Тарасова на месте.
Ребята, к сожалению, не обошлись без серьезной ошибки — партнер упал на первом же параллельном прыжке. В остальном все было неплохо, но, естественно, расстроены прокатом.
Ксения Ахантьева и Валерий Колесов из Санкт-Петербурга выступают следующими.
Бодрая, очень энергичная программа в исполнении ребят. Выбросы, поддержки исполнены чисто, прыжки — с небольшими помарками при выезде. Еще есть над чем работать, но для начала августа смотрится очень неплохо.
Итак, первыми свой прокат покажут Аполинария Панфилова и Дмитрий Рылов из Пермского края.
В Новогорске уже идет разминка.
На сайте Федерации фигурного катания России появилось интервью технического специалиста ISU Александра Кузнецова, который сказал много лестного в адрес наших юниоров по итогам трех видов контрольных прокатов.
«Наши юниоры стали кататься более качественно, зрело. В предыдущем сезоне были замечания, касающиеся незрелости катания. Сейчас мы видим, что большинство спортсменов переступили барьер детского катания и показывают хорошее владение коньком.
Многие спортсмены показали такой уровень, который иногда даже не доступен взрослым фигуристам. Это касается и элементов, и связок. В первую очередь это касается девушек, которые уделяли внимание каждому жесту, каждому движению.
Это очень хороший знак на будущее, потому что мы часто рассуждаем, что взрослые спортсмены несравнимо лучше катаются, а юниоры несравнимо лучше делают элементы, особенно прыжковые. Сейчас я такого не могу сказать, потому что юниоры тоже показывают очень зрелое катание.
Я не согласен с позицией того, что маленькие дети не могут кататься так, как взрослые. Некоторые дети катаются лучше, чем взрослые. Лет 10-15 назад большинство взрослых фигуристов так не катались.
Уровень катания девочек впечатлил больше. Катание некоторых юниорок я воспринимаю как катание мечты. Когда я был тренером, мне казалось, что такой уровень технической и хореографической подготовки не доступен. А сейчас я вижу это вживую, и это удивительно. Юниорки показывают катание будущего, это то, что будет тенденцией мирового фигурного катания в ближайшие 4 года или даже 8 лет.
К сожалению, в Новогорске было немного девочек, но они показали всю гамму красоты женского фигурного катания, сделали фантастические элементы и сдобрили это великолепным художественным мастерством.
Конечно, не все эти дети дорастут до состояния взрослых спортсменов по независящим от них причинам, но есть надежда на то, что определенное количество детей встанут на позиции наших фигуристов и фигуристок во взрослых.
Это касается не только великолепной Камилы Валиевой, но и еще 3-4 девочек. Отрадно, что они представляют разные тренерские школы, действуют в разных направлениях, но все показывают отличное фигурное катание», — приводит слова Кузнецова пресс-служба ФФКР.
В Новогорске проходят предсезонные контрольные прокаты юниоров в фигурном катании. Спортивные пары показывают короткую программу. «Газета.Ru» следит за развитием событий вместе с вами.