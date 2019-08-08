«Ред Булл» или новая команда: куда может перейти Квят

Карьера по синусоиде

Карьера российского пилота Даниила Квята в «Формуле-1» до сих пор развивалась по синусоиде. Уверенный дебют в «Торо Россо» и последовавший из-за ухода Себастьяна Феттеля в «Феррари» перевод в головную команду — «Ред Булл».

Реклама

Там в первый же год Квят набрал больше очков, чем Даниэль Риккардо и отметился первым подиумом в карьере. Однако затем все пошло хуже. В своем втором сезоне в «РБ» россиянин с легкой руки того же Феттеля заработал прозвище «Торпеда», а наличие в «Торо Россо» суперперспективного Макса Ферстаппена создало дополнительное давление.

В итоге всего лишь одним этапом позже второго подиума в карьере, руководство «энергетиков» провело рокировку и вернуло Квята в «Торо Россо», подняв Ферстаппена в главную команду системы.

Голландец выиграл первую же гонку за «Ред Булл», а Квят, раздавленный морально, выступал ни шатко, ни валко и лишился места в пелотоне еще до окончания сезона.

Тогда казалось, что карьера россиянина как пилота «Ф-1» загублена окончательно, но год в качестве пилота развития «Феррари», проведенный на симуляторе, сделал его спокойнее, мудрее и сильнее, а в системе «Ред Булл» опять освободилось место.

Теперь главную команду внезапно покинул Риккардо, а в напарники к Ферстаппену подняли проведшего один, хоть и достаточно уверенный сезон за «Торо Россо» Пьера Гасли.

При этом в системе австрийцев, всегда жестко реагировавшей на неудачи своих протеже, просто не осталось перспективных пилотов, а потому Кристиан Хорнер и Гельмут Марко приняли решение вернуть в «ТР» Квята.

И россиянин действительно показал, что он теперь в порядке. Он демонстрирует качественный и уверенный пилотаж, совершает обгоны, которые входят в топы лучших моментов этапов и — главное — набрал уже 27 очков, сумев взять при этом второй в истории «Торо Россо» подиум (первый был 11 лет назад у Феттеля).

Все это на фоне крайне неубедительных выступлений Гасли порождает огромное количество слухов. Как обычно, будущее Квята в «Ф-1» в данный момент окутано туманом, однако давненько за этим туманом не было таких волнующих перспектив.

«Ред Булл» уже после летней паузы

Авторитетный журналист RaceFans Дитер Ренкен заявил в своем онлайн-дневнике с Гран-при Венгрии, что выступление французского пилота «Ред Булл» Пьера Гасли ведет к тому, что «Ред Булл» заменит его на Квята после августовского перерыва.

Гасли действительно выступает крайне неудачно для представителя одной из трех команд и набрал только 63 балла, ни разу не финишировав на подиуме. Занимающий пятое место в общем зачете Шарль Леклер на «Феррари» набрал 132 очка, а партнер Гасли по «Ред Булл» Ферстаппен идет в общем зачете третьим со 181 баллом и одержал уже две победы в гонках.

Более того, после очередной неудачи на Гран-при Венгрии Гасли всего на пять баллов опережает Карлоса Сайнса на «Макларене», и из-за результатов француза австрийская команда провисает в борьбе с «Феррари» за второе место в Кубке конструкторов.

Правда, по версии Ренкена, Даниил заменит Пьера в кокпите главной команды не сразу после паузы, а на Гран-при Сингапура. Журналист пишет о том, что сначала гонщикам потребуется много работы на симуляторе, чтобы привыкнуть к новым условиям.

Правда, на деле, Гасли выступит в Монце и Спа-Франкошаме не из-за невозможности поработать на симуляторе «Торо Россо» во время паузы. Скорее всего, как бы в «Ред Булл» публично не говорили о том, что закончат сезон с действующим составом пилотов, последний в сезоне «европейский двойник» будет последним шансом для француза остаться призовым пилотом «РБ».

Если Гасли не сделает качественного скачка в плане квалификационного и гоночного темпа, а также не наберет приличного количества очков, его песня будет спета, ведь все знают о том, насколько доктор Марко скор на расправу.

Рокировка после сезона

Вот только неизвестно, будет ли для самого Квята наилучшим вариантом перейти в «Ред Булл» уже по ходу нынешнего сезона.

В последние годы австрийская конюшня неоднократно спешила с подъемом пилотов в своей иерархии, начиная с промоушена самого Квята, когда тот был значительно моложе, чем сейчас, но сработало только повышение Ферстаппена.

Да, нынешний Квят выглядит действительно очень повзрослевшим гонщиком, но в «Ред Булл» давление куда выше, нежели в «Торо Россо», а если Даниил вдруг не сможет с ходу показать солидных результатов, оно возрастет многократно.

Пожалуй, для самого россиянина оптимальным вариантом будет остаться в «Торо Россо», где он чувствует себя великолепно, до конца сезона и уже зимой оформить свой перевод в «Ред Булл».

Тогда россиянин сможет в спокойной обстановке подготовиться к борьбе на топ-уровне и настроиться на нее.

Првда, от Квята в принятии решения все равно мало что зависит. Шанс вернуться в «РБ» — это то, о чем нельзя раздумывать. Если ему поступит такое предложение он просто обязан будет его принять, независимо от сроков перехода.

Остаться в «Торо Россо» еще на сезон

Глава «Торо Россо» Франц Тост несколько раз по ходу нынешнего сезона говорил, что надеется сохранить пару своих пилотов и на 2020 год. Это вполне логично, учитывая отличные выступления Квята и яркий дебют в «королевских автогонках» его тайского партнера по команде Алекса Албона.

Правда, в последнее время Тост говорил и о том, что Квят позврослел и заслуживает второго шанса в «Ред Булл», но нельзя исключать варианта, при котором российский гонщик действительно и в следующем сезоне продолжит гоняться за «телят».

Для самого Квята этот вариант будет наименее удачным, потому что будет означать тупик в системе австрийской команды. Если россиянина не переведут наверх после такого сезона Гасли и собственных успехов, то не переведут уже никогда.

Теоретически, руководство может сделать выбор в пользу Албона, но вообще-то гонщику из Таиланда рановато садиться в болид команды из топ-3 и стоит пообвыкнуться в «Ф-1».

Другое дело, что сейчас курсируют слухи о возвращении в «большие призы» испанца Фернандо Алонсо, который и сам будет заинтересован в выступлениях за «быков», и те вполне могут предложить ему контракт на 2020 год.

Раньше говорили еще о возможном переходе в «РБ» Нико Хюлькенберга из «Рено», но быстрый немец, еще ни разу в карьере так и не зашедший на подиум, в последних гонках разочаровывает даже свою команду, так что вряд ли может рассчитывать на приглашение.

Новый вызов

Самым же интригующим вариантом является переход Квята в новую команду, чего исключать также нельзя. Если российского пилота не увидят в головной команде боссы «Ред Булл», то сильный сезон в его исполнении может привлечь другие команды.

Например, теперь довольно шатким выглядит положение Хюлькенберга в «Рено», причем боссы команды прямо говорят, что рассматривают варианты с его заменой в чемпионате-2020.

Истекает контракт у французского пилота «Хааса» Ромена Грожана, который уже трижды в нынешнем сезоне столкнулся со своим напраником Кевином Магнуссеном, приведя в ярость руководство американской конюшни.

«Рено» и «Хаас» выглядят двумя самыми реальными и достаточно перспективными вариантами для российского гонщика, не считая «Ред Булл» и «Торо Россо», но возникнуть на горизонте в стремительном и не всегда рациональном мире «Ф-1» может вообще все что угодно. Осталось только дождаться.