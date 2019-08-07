Вызов из Англии: ЦСКА может продать Чалова

Нападающий московского ЦСКА и сборной России по футболу Федор Чалов может сменить клубную обстановку в это лето. В услугах 21-летнего форварда заинтересованы сразу несколько команд Английской премьер-лиги (АПЛ), а также другие клубы из топ-европейских чемпионатов. Самым активным среди всех СМИ называют «Кристал Пэлас». Как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, лондонцы обратились с очередным предложением к руководству красно-синих относительно трансфера молодого нападающего.

«Орлы» хотят приобрести Чалова за €25 млн.

Примечательно, что «Кристал Пэлас» обращается в ЦСКА с намерением выкупить лучшего бомбардира Российской премьер-лиги прошлого сезона уже не первый раз. Несколькими днями ранее лондонский клуб предложил за Чалова около €15 млн, однако руководство красно-синих посчитало данную сумму недостаточной за своего нападающего и ответило отказом.

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Агент Чалова Шандор Варга, комментируя предметный интерес англичан к своему клиенту, заявил, что уже встретился с представителями клуба по данному вопросу, однако о подробностях переговоров и шанса продать форварда в АПЛ распространяться не стал.

«Давайте подождем пару дней. ЦСКА может отказаться продавать Чалова и за €50 млн, и за €100 млн. Это их право, ничего тут не сделаешь.

Насколько адекватна та сумма, которую предлагает «Кристал Пэлас»? Считаю, что цены на футболистов вообще сильно завышены. Сколько раз видел, когда Арсену Венгеру предлагали игроков и по €100 млн, и по €150 млн. Не понимаю, почему так возросли цены на игроков. Качество футбола не так сильно увеличилось за последнее время, а их стоимость — в разы», — цитирует Варгу Sport24.

Интересно, что помимо «Кристал Пэлас» глаз на Чалова положили и другие топ-клубы Англии, среди которых числятся «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». По данным The Mirror, британцы оценивают российского нападающего примерно в €22 млн. Кроме того, у 21-летнего форварда имелось предложение и от лондонского «Вест Хэм Юнайтед», который был готов выложить чуть более €27 млн, однако в конечном итоге «молотобойцы» от данного варианта отказались.

Также ранее сообщалось и об интересе к Чалову со стороны других клубов Европы. В частности, речь идет о римском «Лацио», испанской «Севильи» и французском «Монако», где с лета 2018 года выступает бывший одноклубник россиянина Александр Головин. Сам же нападающий свой возможный трансфер из ЦСКА никак не комментирует, хотя по окончании прошлого сезона выражал желание попробовать свои силы в Европе.

«Хочу поиграть в Европе, это мечта. Я бы мог представить себе всю карьеру в ЦСКА. Но есть амбиции. Хочется почувствовать вкус европейского футбола. Судя по рассказам Головина, там даже команды, которые идут ниже, очень высокого уровня»,

— приводит слова Чалова «Чемпионат».

В ЦСКА же, к слову, расставаться со своим главным нападающим не намерены. По крайней мере, об этом говорил генеральный директор красно-синих Роман Бабаев, заявивший, что в ближайшее время Чалов не продается.

«Еще не пришло время куда-то отдавать Федора, мы не намерены это делать. Хочется сохранить команду в том виде, в каком она находится сейчас», — цитирует Бабаева Sport24.

Об этом же сообщал и главный тренер московского клуба Виктор Гончаренко, посоветовавший Чалову «сосредоточиться на выступлении за ЦСКА», однако при этом не исключил возможность продажи игрока за большую сумму.

Как утверждают источники, шанс расставания с форвардом уже в это лето, невелик. Однако если «Кристал Пэлас» даст за игрока не менее €25 млн, то не исключено, что Чалов все-таки уедет на туманный Альбион. Одним из факторов, который может послужить в пользу ЦСКА в обоих случаях — как удержать своего лучшего нападающего, так и заработать на нем большие деньги, — является трансферное окно, которое закроется в Англии уже 8 августа, что в свою очередь означает, что на совершение сделки у обеих сторон осталось менее суток.

Федор Чалов является воспитанником ЦСКА, за основной состав которого дебютировал в сентябре 2016 года. За красно-синих 21-летний форвард провел 90 матчей, забив 32 мяча и отдав 15 результативных передач. Вместе с ЦСКА Чалов выиграл Суперкубок России в 2018 году.