Сердце остановилось за рулем: умер экс-тренер Валуева

Заслуженный тренер России Валерий Дербин, тренировавший бывшего известного боксера-тяжеловеса, ныне — политика, депутата Государственной думы Николая Валуева и его сына, скончался на 65-м году жизни.

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Как сообщает портал «78.ru»,

мужчина почувствовал себя плохо за рулем машины, из-за чего он врезался в другие автомобили на стоянке. Сотрудники ГИБДД установили: у Дербина остановилось сердце, признаков насильственной смерти выявлено не было.

«Совершивший ДТП водитель обнаружен мертвым в салоне автомобиля без видимых повреждений. По факту аварии ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе УИ ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Экс-боксер Николай Валуев уже поделился горечью утраты, поведав, что у него с заслуженным тренером России, мастером спорта по греко-римской борьбе и мастером спорта по борьбе самбо были очень близкие отношения.

«Он был моим близким другом. Несколько раз мы готовились вместе к боям, я ходил к нему на силовую общефизическую подготовку... Он еще и моего сына с детства тренировал», – рассказал парламентарий.

По словам Николая, его бывший наставник ушел из жизни очень рано.

«Он воспитал не одно поколение достойных спортсменов. В последние годы работал в легкоатлетической школе имени Алексеева. Его все очень любили — и дети, и взрослые. Он со многими работал. Жалко, что такие люди уходят. Сравнительно все-таки рано…»

— цитирует Валуева «Петербургский дневник».

Ранее произошел еще один трагический инцидент, связанный с миром спорта: 4 августа в Севастополе утонули две россиянки. Одна из погибших — 27-летняя уроженка Мурманска Элина Гисмеева, вице-чемпионка мира по кикбоксингу; вторая — 31-летняя чемпионка мира Фатима Жагупова. Обе кикбоксерши были мастерами спорта международного класса и первыми номерами национальной команды России.

«Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна — действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка», — приводил «Интерфакс» слова заместителя начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимира Беспалого.

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,

4 августа в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град и дул шквальный ветер со скоростью 20-25 м/с. Одна из девушек не испугалась природных капризов и прыгнула с пирса, который не был предназначен для купания. Вторая, несмотря на шторм, бросилась ее спасатьи.

События разворачивались прямо на глазах у спортсменов-мужчин, в той же компании приехавших на сборы в Крым. Они пытались вытащить девушек, но ни Жагупова, ни Гисмеева не сумели зацепиться за веревку — девушек накрыло волной.

«Фатима попыталась вытащить подругу, которая начала тонуть, и у нее не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с веревками, девушки не успели зацепиться… Вызвали сотрудников МЧС, они по приезду увидели только одно тело. Достать его не смогли, потому что был шторм. Утром море успокоилось. Сначала нашли Элину, через полчаса — Фатиму», — цитировал телеканал «360» Анну Поскребышеву, проживавшую с Жагуповой в одной комнате отеля.

Впоследствии для проведения поисковых работ привлекалось семь единиц техники, из них два плавсредства и 16 человек личного состава.

Позже в эфире РЕН-ТВ президент Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Украинцев дал оценку достижениям погибших спортсменок.

«Спортсменки сильные. Уровня мастеров спорта международного класса. Жагупова уже лет семь в сборной России — бессменный лидер сборной. Она недавно выиграла чемпионат России и является членом сборной. На настоящий момент она первый номер сборной по К-1»,

— отметил Украинцев, добавив, что у обеих атлеток на руках были билеты на самолет домой — спортсменки лишь решили «напоследок искупаться».