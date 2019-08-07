Переговоры по Гризманну: «Атлетико» требует компенсацию

Мадридский «Атлетико» готов предоставить доказательства преждевременных переговоров бывшего нападающего клуба Антуана Гризманна с «Барселоной».

Как сообщает El Mundo, в распоряжении руководства «матрасников» имеется письмо, отосланное юристом француза Севаном Карианом футболисту в марте 2019 года. В нем указываются данные по условиям соглашения каталонского клуба с Гризманном, а также суммы комиссионных для всех вовлеченных лиц. Отмечается, что инициатором переговоров был сам футболист.

Стоит отметить, что контракт Гризманна с мадридцами был рассчитан до 2023 года: согласно его условиям, 1 июля отступные за форварда снизились с €200 млн до €120 млн.

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Антуан был поистине важен для команды Диего Симеоне. Он выступал за «Атлетико» с 2014 года, выиграл с клубом Суперкубок Испании (2014), Лигу Европы (2017/18) и Суперкубок УЕФА (2018). В сезоне-2018/2019 чемпионата Испании форвард отыграл 37 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал девять результативных передач. Конечно, «Атлетико» во что бы то ни стало хотел удержать показывающего стабильные выступления лидера — это и привело к обострению отношений футболиста с руководством клуба.

«Пять лет были невероятными. Я выиграл свои первые важные трофеи. Были невероятные моменты, которые я всегда буду помнить. Правда в том, что вы останетесь в моем сердце. Игроку нелегко получить такую любовь, и поэтому я хотел, чтобы вы были первыми, кто узнает об этом после тренера и клуба. Спасибо за все … Это были пять удивительных лет, в течение которых я отдавал всего себя на поле», — отмечал Антуан в мае.

Но уже спустя месяц чемпион мира – 2018 поставил вопрос ребром: француз в ультимативной форме требовал от команды продать его «Барселоне» и даже отказался тренироваться в рамках предсезонной подготовки «Атлетико».

Такого рода шантаж клуба – далеко не новое явление в современном футболе. Как в этом контексте не вспомнить историю перехода в «Барселону» и дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. После встречи с представителями каталонцев Дембеле сначала удалил из аккаунтов в твиттере и инстаграме информацию про «шмелей», а потом и вовсе пропустил тренировку немецкого клуба, все-таки добившись своего трансфера.

Однако неправыми тяжело назвать и руководителей «Атлетико», которые в официальном заявлении подчеркнули не самую правильную политику ведения дел со стороны принципиальных соперников из Каталонии и самого Антуана.

«14 мая Гризманн проинформировал руководство «Атлетико» о решении покинуть клуб по окончании сезона. Через несколько дней нам стало известно, что «Барселона» обо всем договорилась с Антуаном еще в марте, когда наша команда играла с «Ювентусом» в плей-офф Лиги чемпионов»,

— говорилось в обращении клуба.

Что интересно, летом прошлого года «Барселона» уже направляла «матрасникам» предложение о покупке французского нападающего. Но тогда в переговоры вмешался… сам Гризманн. Игрок заявил, что не хочет делить роль лидера команды с пятикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси.

«Было очень тяжело отказаться от перехода в «Барсу». Из клуба звонили, писали и хотели подписать меня. Но по другую сторону у меня был клуб, где я уже был, где игра строится вокруг меня, где меня считают важным игроком.

В итоге на меня повлияло то, как мои одноклубники и особенно тренер повели себя после той игры, когда меня освистали болельщики. Симеоне неожиданно приехал ко мне домой, успокоил меня, поговорил со мной и показал свою веру в меня. Возможно, на подсознательном уровне сыграло свою роль и нежелание быть лейтенантом Месси. Это было действительно тяжелое время. Особенно для моей жены. Иногда я будил ее в три часа ночи, чтобы обсудить свое будущее»,

— признавался в эфире Canal+ Гризманн, спустя год изменивший свое решение.

«Барселона» объявила о переходе звездного нападающего 12 июля. Сумма трансфера составила €120 млн, а сумма отступных — €800 млн.

Антуан уже провел три матча за новый клуб: француз отыграл по 45 минут против «Челси» и «Виссел Кобе» сыграл, а также 79 минут против «Арсенала», и пока не смог отметиться результативными действиями.