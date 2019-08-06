«Боя с Усиком не хотим»: кто выйдет на бой против Поветкина

Российский супертяжеловес Александр Поветкин сразится с британским чемпионом Хьюи Фьюри в рамках лондонского вечера бокса, главным событием которого станет объединительный поединок украинского чемпиона в легком весе Василия Ломаченко и обладателя олимпийского золота Лондона-2012 Люка Кэмпбелла. Новый бой Поветкина, который должен стать 37-м в карьере «Русского Витязя», был анонсирован едва ли не за месяц до самого мероприятия. Однако, как заявил менеджер Поветкина Дмитрий Иванов, 39-летний россиянин провел полноценный сбор и был готов сразиться на июльском турнире в Англии, однако тогда новый соперник боксера еще не был объявлен.

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«На данный момент есть два спарринг-партнера. Рассматривали также кандидатуру Малика Скотта, но он не подтвердился, поэтому находимся в процессе поиска замены. В понедельник будет первый спарринг», — цитирует Иванова News.ru.

Также в команде Поветкина подчеркнули его готовность провести бой в Саудовской Аравии, однако и этот поединок не состоялся из-за разногласий перед другим известным менеджером Эдди Хирном. Что касается Фьюри, который известен как двоюродный брат экс-чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри, то Иванов охарактеризовал его как мощного соперника, однако выделил у него недостаток в комбинационной борьбе.

«На стороне Саши опыт, понимание, с кем он боксирует. Ему вообще без разницы, с кем боксировать, он хочет большие бои. Для Фьюри это вызов и трамплин в карьере. Саша пока не собирается заканчивать карьеру и хотел бы еще боксировать на высоком уровне», — заявил представитель «Русского Витязя».

Прокомментировал менеджер и информацию относительно возможного поединка Поветкина с бывшим абсолютным чемпионом мира из Украины Александром Усиком, который в июне перешел в супертяжелую весовую категорию. По словам Иванова,

команда россиянина выступает против поединка против украинца, потому что бой двух боксеров может иметь и политический подтекст, который в свою очередь способен спровоцировать локальный конфликт на основе негативных отношений двух стран в настоящее время.

«Это противостояние могут перевести в политическую плоскость. По этой причине я против этого поединка. Но со спортивной точки зрения это был бы классный бокс и интересное противостояние стилей. У Усика очень комбинационная манера и классная работа ног. Поветкин всегда хочет быть в центре ринга, поддавливать, поэтому у них получился бы красивый бой, интересный для всех. Этот бой можно было бы провести на любой площадке с хорошим финансовым успехом для промоутера», — подчеркнул Иванов.

Интересно, что сам Поветкин выражал готовность выйти на ринг против Усика. Так, после сентябрьского поражения от британца Энтони Джошуа за чемпионские пояса по версиям WBA Super, IBO, IBF и WBО, когда английский боксер одолел Александра в седьмом раунде, отправив того в тяжелый нокдаун, «Русский Витязь» планировал вернуться на ринг уже в апреле. Однако ему помешала тяжелая травма на локтях обеих рук. В ноябре Поветкин перенес операцию, а в начале 2019 года начал восстановительные тренировки.

«В бою с Джошуа травма Александра достигла своего пика. Когда у него были спарринги, он постоянно жаловался на свои локти, а потом врачи вытащили 33 осколка из одного локтя и 17 из другого и спросили: «А как ты вообще боксировал?» У меня ещё есть надежда на матч-реванш с Джошуа или бой с любым другим именитым соперником», — признался менеджер Поветкина.

Тогда же, как отмечали в его команде, российский боксер планировал выйти на ринг в апреле.

Среди его потенциальных соперников назывались британский супертяжеловес Диллиан Уайт, который также отмечал, что вел с Поветкиным личный диалог относительно боя, а также Александр Усик. Но ни той, ни второй встречи провести так и не удалось. Команда Уайта не ответила на предложение «Русского Витязя» на проведение боя, а Усик перешел в супертяжелый дивизион, отказавшись от своих чемпионских поясов.

В своей карьере Александр Поветкин провел 36 поединков, в которых одержал 34 победы, 24 из которых — нокаутом. Дважды россиянин проиграл: Энтони Джошуа, а также знаменитому украинскому тяжеловесу Владимиру Кличко.