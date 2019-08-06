Не спасла подругу: подробности гибели чемпионок по кикбоксингу

4 августа в Севастополе случилась трагедия. Две россиянки – чемпионка мира по кикбоксингу Фатима Жагупова и вице-чемпионка Элина Гисмеева – погибли, утонув в воде.

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Девушки решили поплавать, несмотря на штормовое предупреждение, в месте, не предназначенном для купания. По информации СМИ, Гисмеева нырнула в воду с пирса, но сразу стало понятно, что все может закончиться трагически и 27-летней уроженке Мурманска нужна помощь.

Жагупова бросилась спасать свою партнершу по сборной России, нырнув в воду вслед за ней, но и чемпионка мира по кикбоксингу не справилась с бушующей стихией.

Все это происходило на глазах у спортсменов-мужчин, находившихся в той же компании на сборах в Крыму. Они бросились спасать девушек и бросили им веревку, однако Жагупова и Гисмеева не сумели зацепиться за нее прежде, чем их накрыло волной. Выплыть из нее спортсменки уже не сумели.

«Фатима попыталась вытащить подругу, которая начала тонуть, и у нее не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с веревками, девушки не успели зацепиться, — цитирует телеканал «360» Анну Поскребышеву, проживавшую с Жагуповой в отеле в одной комнате. — Вызвали сотрудников МЧС, они по приезду увидели только одно тело. Достать его не смогли, потому что был шторм. Утром море успокоилось. Сначала нашли Элину, через полчаса – Фатиму».

При этом другая подруга семьи Жагуповых сообщила, что Фатима обычно старалась лишний раз не лезть в воду, так как не очень хорошо умела плавать. Очевидно, что в данном случае спортсменка просто решила, что у нее нет выбора, увидев, как тонет подруга.

«4 августа в бухте Омега, на территории яхт-клуба «Юг», несмотря на предупреждение о штормовой погоде по радио и телевидению, при купании утонули две девушки – жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Физически развитые девушки – одна действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая вице-чемпионка, — отмечал чиновник Александр Веселков сразу после трагедии, когда тела спортсменок достать из воды еще не удалось.

Также прошла информация, что Гисмеева могла удариться о пирс из-за сильных волн, когда нырнула в воду, в результате чего Жагупова и бросилась ее спасать. Об этом на совещании городского правительства Севастополя сообщил заместитель начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый.

«По предварительным данным, одна девушка, несмотря на волнение моря, прыгнула в воду. Ее ударило волной о пирс. Вторая бросилась на помощь, но вытащить девушку из воды не смогла. Самой выбраться на берег ей тоже не удалось, в итоге обе спортсменки утонули. Территория яхт-клуба, где произошло ЧП, для купания не предназначена и не оборудована соответствующим образом», — подчеркнул чиновник.

Элина Гисмеева являлась вице-чемпионкой мира по кикбоксингу, мастером спорта международного класса и первым номером сборной России в своей весовой категории. Также девушка работала в родном Мурманске детским тренером и, по словам знавших ее, «привила многим девочкам умение никогда не сдаваться».

Мурманчанка родилась в спортивной семье и продолжала спортивные традиции – ее отец Алмаз Гисмеев является девятикратным чемпионом мира по кикбоксингу.

Фатима Жагупова была еще более титулованным спортсменом. Она являлась многократной чемпионкой мира по кикбоксингу, обладательницей Кубка мира, чемпионкой Европы и многократной чемпионкой России.

Жагупова тоже была мастером спорта международного класса и первым номером национальной команды страны в своем весе, а в 2015 году за свой стиль и результаты была признана лучшей женщиной-бойцом чемпионата мира К-1.

Жагупова проживала в Москве и тоже работала тренером, преподавая не только основы кикбоксинга, но и бокс, тайский бокс и приемы самообороны.

«Спортсменки сильные. Уровня мастеров спорта международного класса. Жагупова уже лет семь в сборной России — бессменный лидер сборной. Она недавно выиграла чемпионат России и является членом сборной. На настоящий момент она первый номер сборной по К-1», — рассказал президент Федерации кикбоксинга России Владимир Украинцев.

Примечательно, что, по словам Украинцева, у обеих девушек на руках были билеты на самолет домой и спортсменки решили «искупаться напоследок».