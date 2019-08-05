По состоянию здоровья: Трефилов ушел из сборной России

Главный тренер женской сборной России Евгений Трефилов после многолетней работы с командой покинул свой пост. Как говорится на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР), после продолжительной беседы с президентом организации Сергеем Шишкаревым было принято совместное решение о том, что специалист завершит карьеру в сборной по состоянию здоровья. Отмечается, что Трефилов займет место вице-президента ФГР.

«Шишкарев, оценив обстоятельства и приняв во внимание богатейший опыт Евгения Васильевича, предложил ему занять пост вице-президента Федерации гандбола России. В этом качестве Трефилов будет курировать всю систему женских сборных России»,

— говорится на официальном сайте ФГР.

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Сам тренер подтвердил, что его уход из команды связан со здоровьем. По словам тренера, ему пора позаботиться о себе.

«Сборной России отдано много лет и сил. Наверное, наступило время завершать работу в национальной команде. Так сложилось. Понимаю, что нужно восстанавливать здоровье. Но из гандбола я не ухожу. Буду работать дальше, передавать свой опыт и делать все для блага женского гандбола», — сказал специалист.

Напомним, что Трефилов работает тренером в женском гандболе с 1984 года. Начал специалист карьеру в «Кубани», которую возглавлял до 1990-го года, после чего работал в разных клубах, но дважды возвращался в Краснодар – на сезон-2013/14 и в 2016 году, и остается в клубе до сих пор.

С 1993 года он работал и в структуре национальной сборной России. До 1999-го Трефилов был ассистентом в национальной команде, а также какое-то время возглавлял юниорскую сборную.

Став главным тренером сборной России в 1999 году, специалист бессменно находился на этом посту до 2012-го, а после отставки вернулся в команду уже спустя год. Кроме того, тренер совмещает посты наставника в сборной и «Кубани».

С именем Трефилова связаны главные успехи главной команды страны – четыре золота чемпионатов мира, серебро Олимпиады в Пекине в 2008 году и легендарная победа на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Олимпийская чемпионка Анна Сень, тренировавшаяся под руководством Трефилова, выразила сожаления по поводу его ухода из сборной.

«Новость о расставании Евгения Васильевича со сборной стала для меня тяжелой. Все-таки проработала с ним порядка десяти лет – и в сборной, и в клубе. Много что вместе выигрывали. Очень люблю и уважаю этого тренера. Если бы не он, наверное, не достигла бы того, чего достигла, и точно не получила бы тех эмоций, которые он дарил», — приводит слова Сень «Команда России».

«Трефилов очень харизматичный, и у него есть свои «фишечки».

Когда была моложе, испытывала на себе его меры перевоспитания, но после различных побед, в том числе на Олимпийских играх, уже нет. Они применяются к тем, кому 18-19 лет. Кто выдерживает, тот остается.

В феврале этого года 63-летний Трефилов был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем, а в марте перенес операцию. Долгая реабилитация в санатории в Краснодарском крае исключила его присутствие на матчах. После ухода из сборной специалист продолжит работу с «Кубанью» — сейчас Трефилов находится в расположении команды.

Слова благодарности тренеру за работу в сборной выразил председатель попечительского совета ФГР Дмитрий Рогозин. Он отметил, что высшим достижением специалиста со сборной остается золото Олимпиады в Рио.

«От имени попечительского совета Федерации гандбола России низкий поклон Евгению Васильевичу Трефилову за то, что он сделал для нашего женского гандбола, за то, что вместе с нашими девушками подарил нам победу на Олимпиаде в Рио!» — написал Рогозин на своей странице в твиттере.

Уже известно, что сменщиком Трефилова на посту главного тренера сборной станет испанец Амброс Мартин, работающий в российском клубе «Ростов-Дон».

На протяжении четырех лет он признавался тренером года в Лиге чемпионов среди женщин. 51-летний специалист в прошлом году сделал своеобразный золотой требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России.