Утонувшие чемпионки: две спортсменки погибли в Крыму

4 августа в Крыму произошла трагедия — в Севастополе утонули две российские спортсменки, представительницы кикбоксинга. По сообщению «Вести-Севастополь», одной из погибших является 27-летняя уроженка Мурманска Элина Гисмеева. Мурманчанка – вице-чемпион мира по кикбоксингу. Вторая погибшая – 31-летняя Фатима Жагупова, чемпионка мира. Обе кикбоксерши были мастерами спорта международного класса и первыми номерами национальной команды России.

«Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения.

Одна — действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка», — цитирует «Интерфакс» замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства Севастополя Владимира Беспалого.

Реклама

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 августа в регионе прошли местами сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер со скоростью 20-25 м/с.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за того, что одна из девушек (предположительно Гисмеева) прыгнула с пирса, который не был предназначен для купания и не был оборудован соответствующим образом. Вторая (Жагупова) бросилась ее спасать, все это происходило во время сильного шторма, что и послужило причиной смерти. Поднять тела погибших долгое время не удавалось в связи с плохой погодой. По сообщению крымского МЧС, всего для проведения поисковых работ привлекалось семь единиц техники, из них два плавсредства и 16 человек личного состава.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал указание правоохранительным и следственным органам проверить действия руководителей яхт-клуба, где расположен пирс.

Смерть Гисмеевой прокомментировала ее подруга и коллега Елена.

«Элина была замечательным тренером и очень чутким человеком. Дети ее обожали, бежали на тренировки с радостью и интересом. Именно она научила моих девочек никогда не сдаваться»,

— цитирует собеседницу телеканал 360.

Президент Федерации кикбоксинга России (ФКР) Владимир Украинцев «РЕН-ТВ» рассказал о достижениях погибших спортсменок.

«Спортсменки сильные. Уровня мастеров спорта международного класса. Жагупова уже лет семь в сборной России — бессменный лидер сборной. Она недавно выиграла чемпионат России и является членом сборной. На настоящий момент она первый номер сборной по К-1», — прокомментировал инцидент Украинцев.

Примечательно, что по словам Украинцева, у обеих девушек на руках были билеты на самолет домой, и спортсменки решили «искупаться напоследок».

«Моему дедушке никогда не нравилось, что я занимаюсь спортом. Он повторяет: «Ты же девочка, зачем тебе это?» Но при этом всегда встречает меня после боев, очень переживает, спрашивает, все ли в порядке. Я никогда не чувствовала негатива от черкесов. Напротив, всегда поздравляют с победами. И это очень приятно. Не помню такого, чтобы кто-то обидно высказался в мой адрес. По крайней мере, в лицо», — рассказывала Жагупова после своей победы на чемпионате мира в 2018 году.

«Федерация кикбоксинга России выражает искренние соболезнования и оказывает помощь родным и близким погибших»,

— говорится в официальном сообществе организации в социальной сети «ВКонтакте».

За четыре дня до гибели Гисмеевой и Жагуповой, 31 июля, у мыса Фиолент на Яшмовом пляже в Крыму произошел еще один несчастный случай — утонула женщина. Позже ее тело удалось достать из воды и передать медикам.

Подобные инциденты не редкость и со спортсменами. 2 июля игрок женской сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили была найдена мертвой на дне итальянского озера Комо. Тело 24-летней девушки было обнаружено на глубине 204 м при помощи специального робота.

Капитан швейцарского клуба «Янг Бойз» вместе с подругой отплыла от берега на лодке, нырнула в озеро и больше не появилась на поверхности воды.