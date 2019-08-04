От херлинга до смерти Кеннеди: как убивает спорт

Херлинг

Британцы известны своей любовью к спортивным состязаниям. Особенно это касается ирландцев, которые придумали не один вид различных командных игр. Среди них оказался и херлинг, считающийся одним из самых старейших видов спорта во всем мире. Точная дата создания игры неизвестна, однако первые упоминания о ней появились еще в кельтском фольклоре более двух тысяч лет назад. Популярна она остается и по сей день. Так, в херлинг играют в Северной Америке, Новой Зеландии, Южной Африке и Аргентине.

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Само состязание представляет собой нечто, похожее на английское бенди, что более известно как русский хоккей с мячом, но на траве. Так, на прямоугольном поле соревнуются две команды по 15 игроков в каждой. Главная цель — забить небольшой мячик в ворота соперника. Суть же заключается в том, что игроки используют клюшки, руки, ноги и любые другие части тела. При этом нести мяч в руке не разрешается (максимум на четыре шага). Передавать снаряд партнеру по команде можно только ударом клюшкой, либо удерживать его самому на своей.

Экзотика заключается в том, что на поле у каждой команды расположены двое ворот. Одни обычные прямоугольные, как в футболе, вторые — регбийные. Потому игроки имеют возможность поразить как те ворота, так и другие.

Вместе с этим херлинг считается одним из самых травмоопасных видов, а ранее и вовсе нередки были случаи со смертельным исходом прямо по ходу игры. Особенно часто летальным исходом завершались встречи в первое время их проведения. Телесные повреждения от ударов клюшкой или же попадания мячом в голову неоднократно становились несовместимыми с жизнью, что в пятом веке побудило власти Ирландии принять закон, согласно которому люди, убившие своих соперников во время игры в херлинг, жестоко наказывались.

Травмоопасность едва не стоила херлингу существования — в 12 веке англичане, завоевавшие Ирландию, всерьез были намерены искоренить данный вид спорта, однако он был настолько популярен, что добиться этого в итоге не удалось.

В 1884 году для развития херлинга была создана Гэльская атлетическая ассоциация (GAA), которая также занималась сохранением и других национальных видов спорта. К херлингу было обращено повышенное внимание, благодаря чему сейчас игроки снабжены необходимым инвентарем, оберегающим людей от серьезных травм, а именно — шлем с забралом. Кроме того, в херлинге зафиксированы строгие правила, согласно которым категорически запрещается наносить какой-либо удар по сопернику. Будь то клюшкой по руке или простой толчок.

Флорентийский футбол

Футбол является самым распространенным и популярным видом спорта по всему миру и благодаря этому имеет массу разновидностей. Одной из них является так называемый флорентийский кальчо или по-простому — флорентийский футбол. Среди всех остальных разновидностей обычного футбола флорентийский известен своей жестокостью. Первое упоминание о нем запечатлено еще в 14 веке, однако официальные правила были созданы только в 1863 году. Все просто: прямоугольное поле, две команды по 27 игроков в каждой (15 из них — форварды) и отсутствие вратарей. Задача также предельно проста в понимании: необходимо всего лишь донести мяч до чужой зоны, как в регби.

Безумие заключается в том, что происходящее на поле напоминает не футбол, а настоящую битву.

Игрокам в борьбе за мяч разрешается применять любые приемы борьбы и кулачного боя, противника можно толкать и душить. В общем, нападающим необходимо донести мяч до чужой штрафной площади, защитникам же — не допустить этого любым способом. Правда, во флорентийском кальчо имеются и ограничения. Например, запрещено бить ногой по голове или атаковать одного игрока группой футболистов. В противном случае арбитры удаляют нарушителей с поля. Примечательно, что в данном виде спорта нет возможности провести замену. Если футболист получил травму, то он выбывает из игры, а его команда остается в меньшинстве до конца встречи, которая длится 50 минут.

Нередко во флорентийском футболе можно встретить профессиональных бойцов. Особенно учитывая тот факт, что профессиональных футболистов в данном виде спорта нет вовсе. Одним из самых известных является Марко Санти, бывший боец ММА, а также владелец одного из спортивных залов во Флоренции. В частности, он считается одним из тех, кто распространяет программу подготовки к флорентийскому кальчо.

«В момент игры ты совершенно забываешь про спорт, хотя здесь есть все: от бойни до дружбы. Флорентийское кальчо противоречит всем правилам современной жизни. Однако вся жестокость, которая присутствует на арене во время битвы, не уходит за ее пределы. Чтобы выжить здесь, необходимо владеть характером бойца. Ты обязан выжить все 50 минут матча», — говорил он.

Флорентийский футбол весьма популярен в Италии, однако бывают случаи, когда спорт выходит за грани дозволенного и перерастает в откровенную бойню, в рамках которой игроки попросту выплескивают свою агрессию на соперника.

Нередко случаются и эпизоды мести между несколькими футболистами, что в свою очередь несет угрозу жизни спортсменов.

Так, организаторы были вынуждены отменить финальный матч в 2014 году в связи с тем, что игроки обеих команд были настроены по отношению друг к другу настолько негативно, что встреча с большой долей вероятности могла перерасти в массовые беспорядки и кровопролитие.

Американский футбол на лыжах

Спорт в США известен тем, что кардинально отличается от того, что популярно в Европе. Особенно это касается футбола. Главное различие среди американцев по сравнению с остальным миром заключается в том, что они разделяют классический футбол на национальный и так называемый соккер. Чтобы не вносить путаницу, американскому футболу дали соответствующее название. К слову, американский футбол является одним из самых популярных в Западном полушарии, а также одним из самых прибыльных в финансовом плане.

В северной части США также особой популярностью пользуется лыжный спорт. В особенности — горнолыжный. Но на этом американцы не остановились и решили внести некое разнообразие между летними и зимними видами спорта, объединив их. Так, это коснулось конкретно футбола — американского, — а также горных лыж. Отсюда пошел некий гибрид, ставший американским футболом на лыжах, когда спортсмены, спускаясь по горному склону, перекидывают друг другу мяч.

Данная разновидность не является популярной среди местных жителей, однако оказалась любимой среди семейства Кеннеди. Впрочем, она же стала роковой.

Так, сын бывшего американского прокурора, а также сенатора от штата Нью-Йорк Роберта Кеннеди Майкл скончался во время игры в футбол на лыжах.

39-летний американец спускался по склону без шлема и, не справившись с лыжами, врезался в дерево. От полученных травм Майкл Кеннеди умер не месте.

Черлидинг

Еще одно развлечение, максимально распространенное в США (особенно в школах и университетах), а также ставшее видом спорта. Изначально черлидинг был создан для поднятия духа и соответствующего настроя спортсменов перед матчем. Так, группа девушек показывала танец за пределами поля с целью воодушевить игроков своей команды на победу. Впоследствии черлидинг превратился в настоящее соревнование, в ходе которого черлидерши (а нередко и черлидеры) состязаются как в оригинальности показанного номера, так и в его сложности. В данном виде спорта особое значение имеют физические данные участников, а также их квалификация в спортивной гимнастике, что также влияет на сложность выступления.

Черлидинг распространен по всему миру. В том числе и в России. Например, в нашей стране в 2005 году прошел чемпионат Европы по состязаниям профессиональных болельщиков. Однако вместе со своей известностью черлидинг обладает и повышенной травмоопасностью.

По официальным данным, ежегодно тяжелые повреждения получают более 20 тысяч спортсменок. Нередко травмы оказываются серьезными: от открытых переломов до разрыва связок.

Особую опасность несет отсутствие какой-либо амуниции. Чаще всего черлидеры выступают в топах и коротких юбках с гольфами, не имея при себе никаких средств защиты. Например, в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге 6-летняя черлидерша неудачно упала на площадку, получив тяжелую черепно-мозговую травму. Спортсменка была госпитализирована, а врачи провели ей сложную операцию на открытой ране.

Коррида

Бой человека с быком имеет широкую известность по всему миру, но наиболее популярен в Испании. Коррида, торада, энсьерро — все это разновидности одного из самых экстремальных и опасных видов спорта, когда человек в прямом смысле слова сражается против свирепого быка.

Наибольшую известность, конечно же, имеет коррида. В ней участвуют сразу несколько персон: главный участник поединка с быком — матадор, а также пикадор, который специальной пикой наносит удары по корпусу быку, чтобы ослабить его, и тореро, дразнящий животное красным платком. Именно тореро проводит несколько эпизодов, похожих на те, что показываются в цирке, откровенно выступая с быком. В конце же корриды матадор должен нанести быку несколько ударов шпагой, чтобы убить его.

В последние годы защитники животных активно выступают против проведения подобных мероприятий. Так, с 2012 года коррида официально запрещена на территории Каталонии. Но интересно и другое.

Бои с быками зачастую несут высокую угрозу здоровью и жизни людей, которые в них участвуют. В той же корриде погибают десятки матадоров. Например, в Испании в июле 2016 года от ранений, полученных от быка, скончался Виктор Баррио. До сих пор он является последним матадором, погибшим на арене.

Джай-Алай

Одним из самых необычных и редких видов спорта является Джай-Алай. Впервые об этой игре, зародившейся в Испании, стало известно в конце 18-го века. В ходе колонизации она перенеслась в Америку. Игра заключалась в том, чтобы на небольшой площадке, окруженной тремя стенами высотой более чем 12 метров, бросить мяч таким образом, чтобы он отскочил от стены, расположенной на стороне команды соперника, в пол к своему одноклубнику. В случае, если мяч ударился о землю более одного раза или же улетел за пределы площадки, а игрок команды не сумел его поймать, то команда автоматически выбывает из соревнований. У каждого спортсмена имеется специальная перчатка, которая чем-то напоминает «ловушку» у вратарей в хоккее.

Редкость Джай-Алай связана с тем, что данный вид спорта является крайне травмоопасным. В конце 20-го века увлечение этой игрой стремительно пошло на убыль. Всему виной тот факт, что резиновый мяч, которым играют команды, во время каждого броска набирает скорость до 300 километров в час. Соответственно, если игрок не сумел поймать мяч в перчатку, то он рискует получить перелом конечностей. Кроме того, спортсмены не застрахованы от попадания снарядом в голову, что также может повлечь за собой серьезные последствия, в том числе и смерть.

В настоящее время Джай-Алай является крайне редким видом состязаний, однако его участники используют максимум возможного инвентаря, чтобы уберечь себя от травм. Сюда включены как шлемы, так и налокотники и наколенники.