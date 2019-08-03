«Формула-1» в Венгрии: Квят принимает участие в гонке. LIVE

Особое внимание, конечно же, приковано к российскому пилоту команды «Торо Россо» Даниилу Квяту. На прошлом этапе Гран-при в Германии он занял третье место, уступив только Максу Ферстаппену из «Ред Булла», а также Себастьяну Феттелю из «Феррари».