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«Формула-1» в Венгрии: Квят принимает участие в гонке. LIVE

«Формула-1» — 2019. Этап 12. Гран-при Венгрии. ОНЛАЙН

В Венгрии проходит 12-й этап «Формулы-1». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, занявший третье место в Германии, вновь поборется за пьедестал. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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16:30

Боттас из-за вынужденного заезда на пит-стоп откатился на последнюю строчку. Впрочем, не надолго — Валттери обогнал Роберта Кубицу из «Уильямс» и едет 19-м.

16:28

Нико Хюлькенберг из «Рено» пока что удерживает десятую строчку. С ним борются Перес и Албон.

16:27

Квят все-таки сумел обогнать Рассела из «Уильямс». Вернул себе 13-ю позицию российский пилот «Торо Россо».

16:26

Третья и четвертая позиции разделены между одноклубниками по «Феррари» Леклером и Феттелем соответственно. Первую пятерку закрывает Карлос Сайнс из «Макларена».

16:25

Макс, к слову, продолжает лидировать. На девятом кругу Ферстаппен опережает Хэмилтона на 2,246 секунды.

16:24

1.21.293 — лучший круг показал Хэмилтон, едва-едва преодолев показатель Ферстаппена.

16:22

Даниил Квят одну позицию отыграл и вышел вперед Магнуссена. Но лидеру гонки россиянин уступает чуть более 30 секунд. Восьмой круг позади.

16:20

И все-таки приходит на питлэйн Боттас. 15 секунд понадобилось механикам, чтобы заменить финну переднее антикрыло.

16:19

Ожидают Боттаса его партнеры по команде на пит-стопе. Новое крыло уже готово, но Валттери с трассы пока не уходит.

16:17

После третьего круга продолжает лидировать Ферстаппен. Хэмилтон проигрывает нидерландскому гонщику две секунды.

16:16

Даниил Квят пока идет на 15-й позиции.

16:15

Боттас столкнулся с Хэмилтоном и повредил себе правое крыло.

16:14

Валттери Боттас из «Мерседеса», начавший гонку на втором месте, позиции сдал и опустился на четвертую строчку. Его опередили Хэмилтон и Леклер.

16:13

Поехали!

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16:12

Итак, гонщики на стартовых позициях. Считанные моменты до старта.

16:10

Пилоты отправились на прогревочный круг.

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16:08

Совсем скоро стартует гонка. Квят, как говорилось ранее, начнет заезд на 13-й позиции. Вместе с ним поедет Кевин Магнуссен из «Хааса».

16:07

Накануне в Будапеште прошли три свободных заезда, а также гонка-квалификация, которую Квят завершил на 13-й позиции.

16:06

Особое внимание, конечно же, приковано к российскому пилоту команды «Торо Россо» Даниилу Квяту. На прошлом этапе Гран-при в Германии он занял третье место, уступив только Максу Ферстаппену из «Ред Булла», а также Себастьяну Феттелю из «Феррари».

16:05

Гонка начнется в 16.10 по московскому времени.

16:00

Добрый день, уважаемые любители автоспорта! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Венгрии — 12-го этапа «Формулы-1».