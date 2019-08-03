«Формула-1» в Венгрии: Квят принимает участие в гонке. LIVE

Боттас из-за вынужденного заезда на пит-стоп откатился на последнюю строчку. Впрочем, не надолго — Валттери обогнал Роберта Кубицу из «Уильямс» и едет 19-м.
Нико Хюлькенберг из «Рено» пока что удерживает десятую строчку. С ним борются Перес и Албон.
Квят все-таки сумел обогнать Рассела из «Уильямс». Вернул себе 13-ю позицию российский пилот «Торо Россо».
Третья и четвертая позиции разделены между одноклубниками по «Феррари» Леклером и Феттелем соответственно. Первую пятерку закрывает Карлос Сайнс из «Макларена».
Макс, к слову, продолжает лидировать. На девятом кругу Ферстаппен опережает Хэмилтона на 2,246 секунды.
1.21.293 — лучший круг показал Хэмилтон, едва-едва преодолев показатель Ферстаппена.
Даниил Квят одну позицию отыграл и вышел вперед Магнуссена. Но лидеру гонки россиянин уступает чуть более 30 секунд. Восьмой круг позади.
И все-таки приходит на питлэйн Боттас. 15 секунд понадобилось механикам, чтобы заменить финну переднее антикрыло.
Ожидают Боттаса его партнеры по команде на пит-стопе. Новое крыло уже готово, но Валттери с трассы пока не уходит.
После третьего круга продолжает лидировать Ферстаппен. Хэмилтон проигрывает нидерландскому гонщику две секунды.
Даниил Квят пока идет на 15-й позиции.
Боттас столкнулся с Хэмилтоном и повредил себе правое крыло.
Валттери Боттас из «Мерседеса», начавший гонку на втором месте, позиции сдал и опустился на четвертую строчку. Его опередили Хэмилтон и Леклер.
Поехали!
Итак, гонщики на стартовых позициях. Считанные моменты до старта.
Пилоты отправились на прогревочный круг.
Совсем скоро стартует гонка. Квят, как говорилось ранее, начнет заезд на 13-й позиции. Вместе с ним поедет Кевин Магнуссен из «Хааса».
Накануне в Будапеште прошли три свободных заезда, а также гонка-квалификация, которую Квят завершил на 13-й позиции.
Особое внимание, конечно же, приковано к российскому пилоту команды «Торо Россо» Даниилу Квяту. На прошлом этапе Гран-при в Германии он занял третье место, уступив только Максу Ферстаппену из «Ред Булла», а также Себастьяну Феттелю из «Феррари».
Гонка начнется в 16.10 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители автоспорта! «Газета.Ru» начинает текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Венгрии — 12-го этапа «Формулы-1».