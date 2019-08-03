UFC в Ньюарке: Лоулер против Ковингтона. LIVE

Стосич десятикратный чемпион Сербии по дзюдо, но своих основных скиллов пока, к сожалению, не показывает. Под конец раунда Дарко пошел забивать соперника, но габариты — низкий рост и короткие руки — сыграли против него. Но первый раунд он забрал.