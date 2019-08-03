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UFC в Ньюарке: Лоулер против Ковингтона. LIVE

Турнир UFC on ESPN. Ковингтон — Лоулер. ОНЛАЙН

В Ньюарке (штат Нью-Джерси) проходит турнир UFC on ESPN 5, в главном поединке которого бывший чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер выйдет в клетку против Колби Ковингтона. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию боев главного карда.
Трансляция
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22:08

Пока все не в пользу Стосича. Второй раунд он совершенно точно проиграл, да еще и очко потерял. Тяжело дышит Дарко, и это очень грустно выглядит. Либо нокаут, либо ничего.

22:05

А со Стосича еще и очко снимают за второй удар в пах. Не вразумило сербского бойца предупреждение.

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22:03

У Стосича прошел отличный проход в ноги, но нигериец с таким же успехом защитился, поднявшись уже спустя несколько секунд. А у Дарко уже кровь сочится — звоночек перед финальным раундом.

22:02

Хватило Дарко лишь на один раунд. Перестал кидать свои мощные лоукики и стал пятиться назад. Угол Кеннеди кричит своему спортсмену, что Стосич уже все.

21:58

Стосич десятикратный чемпион Сербии по дзюдо, но своих основных скиллов пока, к сожалению, не показывает. Под конец раунда Дарко пошел забивать соперника, но габариты — низкий рост и короткие руки — сыграли против него. Но первый раунд он забрал.

21:55

Открывают главный кард тяжеловесы Дарко Стосич и Кеннеди Нзечакву. Смотрим!

21:55

В главном бою вечера бывший чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер выйдет в клетку против Колби Ковингтона.

21:50

Добрый вечер! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции турнира UFC on ESPN 5, который проходит в Ньюарке (штат Нью-Джерси).