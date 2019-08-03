UFC в Ньюарке: Лоулер против Ковингтона. LIVE

Пока все не в пользу Стосича. Второй раунд он совершенно точно проиграл, да еще и очко потерял. Тяжело дышит Дарко, и это очень грустно выглядит. Либо нокаут, либо ничего.
А со Стосича еще и очко снимают за второй удар в пах. Не вразумило сербского бойца предупреждение.
У Стосича прошел отличный проход в ноги, но нигериец с таким же успехом защитился, поднявшись уже спустя несколько секунд. А у Дарко уже кровь сочится — звоночек перед финальным раундом.
Хватило Дарко лишь на один раунд. Перестал кидать свои мощные лоукики и стал пятиться назад. Угол Кеннеди кричит своему спортсмену, что Стосич уже все.
Стосич десятикратный чемпион Сербии по дзюдо, но своих основных скиллов пока, к сожалению, не показывает. Под конец раунда Дарко пошел забивать соперника, но габариты — низкий рост и короткие руки — сыграли против него. Но первый раунд он забрал.
Открывают главный кард тяжеловесы Дарко Стосич и Кеннеди Нзечакву. Смотрим!
В главном бою вечера бывший чемпион UFC в полусреднем весе Робби Лоулер выйдет в клетку против Колби Ковингтона.
Добрый вечер! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции турнира UFC on ESPN 5, который проходит в Ньюарке (штат Нью-Джерси).