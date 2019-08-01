«Давит ответственность»: Хабиб о бое с Порье

Действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов поделился своими ожиданиями перед второй защитой титула. На турнире UFC 242 в Абу-Даби, который состоится 7 сентября, 30-летнему россиянину предстоит провести бой против временного чемпиона промоушена в легком весе из США Дастина Порье. По словам Хабиба, он настроен добиться очередной победы, которая может стать уже 28-й в его карьере. Дагестанский Орел не проигрывал ни разу.

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«У меня есть большая мотивация, и мне необязательно для этого обмениваться оскорблениями с противником. Мотивация должна быть спортивной, и она у меня есть. Неважно, где я дерусь — на турнире или в тренажерном зале, — я всегда мотивирован на победу. Ведь мне не 50 лет, чтобы быть иметь проблемы с желанием выиграть», — цитирует Нурмагомедова RT Sports.

При этом Хабиб выделил вещи, которые оказывают на него психологическое давление, что в свою очередь может помешать ему добиться успеха. В частности, он обратил внимание на своих товарищей по команде, которые также выступят на турнире в Абу-Даби. Среди них, например, российский боец Ислам Махачев. Ему предстоит сразиться с Дави Рамосом из Бразилии. По словам Нурмагомедова, он сильно переживает за своих партнеров и в случае их поражения может сбиться с настроя на свой поединок. В то же время триумф друзей Орла должен воодушевить его на очередную защиту титула.

«Бои моих товарищей могут отвлечь меня. Когда твои друзья и близкие дерутся в одном карде с тобой – это отвлекает. Надеюсь, что они дадут мне позитивную энергию перед боем. Я расстроюсь, если они проиграют. Главное для них – мотивировать меня на победу. Мы надеемся только на нее»,

– отметил Нурмагомедов.

6 июля Хабиб вернулся в Лас-Вегас, где провел пока что последний свой поединок, когда в октябре 2018 года одержал досрочную победу над ирландцем Конором Макгрегором, а затем спровоцировал массовую драку на арене T-Mobile, выпрыгнув за пределы октагона, чтобы выяснить отношения с представителями команды своего оппонента. На этот же раз Нурмагомедов выглядел предельно спокойным и сосредоточенным. В главном городе штата Невада он принял участие в пресс-конференции перед турниром UFC 242, а также в дуэли взглядов вместе с Порье. Стороны несколько раз пожали друг другу руки, обойдясь без единой словесной реплики. Позднее американский боец подчеркнул, что вокруг его поединка с действующим чемпионом дивизиона «очень тихо».

«Мне дважды приходилось появляться на пресс-конференциях перед боем с Хабибом. Сначала Лондон, потом Лас-Вегас. И я не чувствую давления, не чувствую шумихи перед этим решающим боем. Хабиб вел себя так, как и должен вести чемпион. Сосредоточенно, уверенно. Во время дуэли взглядов был максимально спокоен. Но, знаете, я не выношу из этого много. Некоторые кричат и лезут драться, а в октагоне не могут показать ничего. И наоборот, те, кто смотрит в глаза со страхом, в клетке могут оказаться непобедимыми богами», — заявил Порье.

Шанс стать новым чемпионом UFC в легком весе американец получил благодаря победе над своим соотечественником Максом Холлоуэем на 236-м номерном турнире промоушена в апреле этого года. Тогда Порье одолел Холлоуэя единогласным решением судей и стал обладателем временного пояса в легком дивизионе.

Хабиб Нурмагомедов в свою очередь стал чемпионом UFC в своей весовой категории в апреле прошлого года. Изначально Орел должен был драться с американцем Тони Фергюсоном, поединки против которого до этого трижды срывались по медицинским показателям обоих спортсменов. Не состоялся бой и в четвертый раз. Менее чем за неделю до турнира Фергюсон серьезно травмировал свое колено и был вынужден сняться с соревнований. Вместо него на бой был вызван Холлоуэй, однако «Благословенный» не сумел подготовиться к поединку за короткий период. Во время экстренной сгонки веса Максу стало плохо, и врачи настоятельно порекомендовали ему отказаться от участия в турнире.

В результате соперником Нурмагомедова стал еще один американский боец — Эл Яквинта. На протяжении всего боя россиянин полностью доминировал над оппонентом и единогласным решением судей был признан победителем поединка, впервые в своей карьере завоевав чемпионский пояс.

Первую и пока единственную защиту титула Хабиб провел спустя полгода и сразился с Конором Макгрегором, одержав над экс-чемпионом легкого и полулегкого дивизионов досрочную победу.

В четвертом раунде Орел утащил соперника на настил и после серии ударом сумел провести захват шеи Макгрегора сзади, а затем применил болевой прием, заставив оппонента сдаться. Поединок Хабиба с «Ноториусом» оказался во всех смыслах историческим, а также побил рекорд UFC по количеству просмотров. За право посмотреть бой россиянина с ирландцем заплатили около 2,4 млн человек по всему миру, что в итоге вошло в топ-4 наиболее продаваемых событий в истории единоборств.