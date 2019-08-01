«Это просто аспирин»: Ягудин рассказал о наставничестве Тарасовой

Прославленный российский фигурист и чемпион Олимпийских игр — 2002 в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин поведал о тайнах своего сотрудничества c заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. На протяжении шести лет в начале своей взрослой карьеры Ягудин занимался в группе еще одного именитого специалиста Алексея Мишина, однако из-за разногласий с ним был вынужден покинуть каток Дворца спорта «Юбилейный» и уйти к Тарасовой. В результате работы под ее руководством фигурист стал чемпионом Игр-2002, а также четыре раза завоевывал золотые медали мировых первенств. Несмотря на триумфальную карьеру, некоторые технические проблемы Ягудин под крылом Тарасовой все-таки испытывал.

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Так, в эфире своей программы «Тает лед» на «Матч ТВ» он рассказал, что в какой-то момент подозревал наставника в распространении запрещенных веществ.

«Помню, как Тарасова обманула меня с допингом. У меня рука болит, четверной прыжок пропал, и я не понимаю, что мне делать. Я обратился к Тарасовой, а она говорит: «Держи таблетку». «Что это?» — «Леш, я работаю с очень умными людьми, бери, не спрашивай».

Когда я съел эту таблетку, то у меня все поперло. Через полчаса я почувствовал нереальное количество сил, восстановились четверные прыжки. Она мне давала несколько дней ее»,

— поделился Ягудин.

Однако подозрения фигуриста в том, что Татаьяна Тарасова позволяет своим ученикам употреблять допинг, оказались напрасными. Как в итоге выяснил Ягудин, он принял обычный аспирин — препарат для снижения чувства боли в суставах и голове — за вещество, которое способно давать спортсмену преимущество нечестным путем.

«Приезжаем на какой-то турнир. Спрашиваю у нее: «Татьяна Анатольевна, где оно?» — «Что?» — «Ну, вы мне допинг давали». Она отвечает: «Леш, ты же взрослый человек. Ты дебил, что ли? Это просто аспирин». А я был уверен, что это допинг», — сказал он.

Интересно, что за весь период работы под руководством Татьяны Тарасовой Алексей Ягудин действительно принимал то, что наносит вред здоровью профессионального спортсмена. В частности, сам фигурист еще в начале апреля этого года признался, что имел пристрастие к потреблению алкогольных напитков. Причем, как утверждал чемпион Солт-Лейк-Сити-2002, происходило это в большинстве случаев на праздничных банкетах.

«Я оптимист, у меня все хорошо. Никогда не снимал стресс алкоголем, потому что глобальных проблем у меня не было. Но от безумного счастья выпить я мог. У меня были момент, когда я прилично выпивал, особенно после отъезда из России в США. Там для меня были открыты все двери», — говорил Ягудин в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Примечательно, что за алкогольными пристрастиями фигуриста пристально следила именно Тарасова, которая нередко с усилием забирала его с торжественных мероприятий, где Алексей изрядно напивался. Кроме того, сам Ягудин признался, что «не имел понимания грани дозволенного». На фоне проблем с алкоголем возникали и трудности взаимоотношений с тренером. После того, как он присоединился к группе Тарасовой, как рассказывал фигурист, у него состоялась серьезная беседа с наставником, по итогам которой заслуженный тренер СССР поставила спортсмену ультиматум. Так, в случае, если бы Татьяна Анатольевна увидела Ягудина в состоянии алкогольного опьянения, то разорвала бы с ним соглашение о сотрудничестве.

«Были и случаи, когда Татьяна Тарасова за мной не уследила.

На первом же сборе с Татьяной Анатольевной она мне сказала: «Умоляю тебя, не пей, а то козленочком станешь, и я тебя выгоню». Сбор заканчивается, я не удержался, выпил — открываю глаза утром, а передо мной Татьяна Анатольевна: «Просила же тебя. Но чемодан я твой уже собрала, так что принимай душ и поехали», — вспоминал Ягудин.

Ближе к завершению карьеры фигурист принял решение ограничить себя в употреблении алкоголя из-за того, что стал чувствовать проблемы с восстановлением сил и неготовностью выполнять высокие физические нагрузки.

Алексей Ягудин в своей карьере трижды выигрывал первенства Европы, а также четыре раза становился чемпионом мира. На Олимпиаде-2002 в турнире мужского одиночного катания он занял первое место, опередив своего соотечественника и бывшего партнера по группе у Алексея Мишина Евгения Плющенко.

В 2003 году Ягудин объявил о завершении спортивной карьеры, после чего некоторое время выступал в шоу «Stars on Ice» и на профессиональных турнирах. На данный момент является экспертом и телекомментатором соревнований по фигурному катания.