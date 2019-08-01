«Издевался над дочерью»: экс-чемпиона мира посадили за насилие

Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе и экс-обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Карлос Бальдомир был осужден по обвинению в изнасиловании собственной несовершеннолетней дочери. По информации издания World Boxing News, заседание, которое состоялось 31 июля в Санта-Фе (США, штат Нью-Мексико), завершилось для 47-летнего аргентинца безуспешно — боксера приговорили к 18-ти годам тюремного заключения.

Реклама

Спортсмен был арестован еще в октябре 2016 года после того, как заявление в полицию подала его бывшая супруга, давшая показания о насильственных действиях своего мужа в отношении их общей дочери. Отмечается, что Бальдомир неоднократного применял действия сексуального и насильственного характера против ребенка, которому на тот момент едва исполнилось восемь лет. Спустя год после ареста боксера прокуратура возбудила против него уголовное дело. Как отмечает известный портал BoxingScene, спортсмену грозило 20 лет тюрьмы.

По данным источника, присутствовавшего на заседании, Бальдомир во время слушаний вел себя крайне вызывающе. В частности, боксер регулярно оскорблял присутствовавших в суде, в том числе и представителей СМИ, и показывал им так называемый жест Эффенберга. Всего в суде присутствовали 14 свидетелей, давших показания против аргентинца. В свою очередь защита Бальдомира трижды запрашивала возможность отпустить спортсмена под залог, но каждая просьба была отклонена.

В результате расследования прокурор выступил с заявлением, что показания жертвы — дочери Бальдомира — оказались достоверными, и она «рассказала историю происшествия, не выдумав ее».

Отмечается, что случаи насилия над дочерью боксера с его стороны происходили неоднократно. При этом несколько раз, как заявил прокурор, жертва страдала от полученных ран.

«Против Бальдомира выдвинуты обвинения о возмутительных сексуальных надругательствах. Он несколько раз издевался над собственной родной дочерью в период, когда ей было от восьми до девяти лет. Все инциденты происходили в доме семьи боксера. При этом он позволял себе домогаться до ребенка даже в праздничные дни», — сообщил прокурор во время последнего заседания.

Бальдомир после этапирования в тюрьму будет иметь право подать прошение на условно-досрочное освобождение (УДО). Правда, сделать данный запрос он сможет только при достижении 60-летнего возраста, а именно — спустя 13 лет после нахождения в заключении.

В своей карьере Карлос Бальдомир провел 71 поединок, в которых одержал 49 побед (15 из них — нокаутом), а также потерпел 16 поражений. Еще шесть боев были сведены к ничейному результату. Дебютировал в профессиональном боксе аргентинец в 1993 году и на протяжении долгого времени выступал у себя на родине. Одним из самых знаковых поединков в истории Бальдомира стал бой против американца Забы Джуды, состоявшийся в январе 2006 года.

Та встреча носила титульный статус, на кону стоял чемпионский пояс по версии WBC, которым владел Джуда, проводивший уже вторую защиту титула. Причем Бальдомир планировал санкционировать встречу под эгидой двух других организаций — Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), — однако у аргентинца не было достаточно денег для участия в ней.

В итоге бой продлился все 12 раундов и завершился победой Карлоса единогласным решением судей со счетом 115:113, 115:112, 114:113.

Помимо того, что Джуда потерял свой пояс по версии WBC, Всемирная боксерская ассоциация также лишила его титула за поражение аргентинцу.

Свою первую защиту Бальдомир провел спустя полгода — в конце июля 2006-го. Его соперником стал канадский боксер Артуро Гатти. В середине девятого раунда аргентинец прижал своего оппонента к канатам и нанес по нему серию ударов и в итоге мощным левым хуком отправил Гатти в нокдаун. Дождавшись, пока соперник поднимется с настила, Бальдомир вновь провел атаку в голову, после чего канадец вновь упал. В результате в бой был вынужден вмешаться рефери, присудивший Карлосу досрочную победу техническим нокаутом.

Следующим соперником Бальдомира стал американец Флойд Мейвезер-младший. К данному поединку аргентинец оказался не готов — на протяжении всей встречи доминировал Мейвезер, в конечном итоге нанесший 330 точных ударов, что почти в 2,5 раза больше показателя Карлоса.

После 12-ти раундов судьи единогласным решением признали американца победителем — 120:108, 120:108, 118:110, — а Флойд-младший завоевал пояс WBC в полусреднем весе.

Впоследствии Бальдомир провел еще несколько поединков, в том числе уступив Вернону Форресту и Саулю Альваресу. В 2014 году аргентинец принял решение завершить профессиональную карьеру. После ухода из бокса Карлос работал тренером в спортивном зале, где, кстати, и был арестован сотрудниками полиции.