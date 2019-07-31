Шанс для всех: «Спартак» подписал чемпиона мира

31 июля в столице России случилось неординарное событие. И речь не о внезапном похолодании и дождях. Московский «Спартак», до сих пор занимавшийся исключительно тем, что уничтожал остатки чемпионского состава, сделал приобретение.

Реклама

Состав десятикратных чемпионов страны пополнил полузащитник Андре Шюррле. Бывший игрок сборной Германии, в составе которой он стал чемпионом мира в 2014 году, пришел на правах аренды, однако «Спартак» имеет опцию выкупа за €8 млн, если посчитает необходимым продлить сотрудничество.

Вопрос необходимости этого подписания на постоянной основе отнюдь не праздный, так как последние годы выступлений у некогда одного из самых ярких атакующих хавбеков Европы откровенно не задались, и в столицу России Шюррле приехал для того, чтобы реанимировать карьеру.

Ну и, конечно, еще для того, чтобы заработать: по информации СМИ, новичок «Спартака» получит за сезон солидные €3 млн евро и станет самым высокооплачиваемым на данный момент футболистом клуба.

В целом это выглядит вполне логично, поскольку Шюррле — действительно имя в мировом футболе. Он очень ярко ворвался в Бундеслигу в 2009 году в составе «Майнца» под руководством, между прочим, нынешнего главного тренера французского «ПСЖ» Томаса Тухеля.

В дебютном сезоне, по ходу которого ему исполнилось 20 лет, Андре отметился пятью голами в 33 матчах чемпионата Германии, а годом позже и вовсе забил 15 раз за то же количество проведенных игр.

Переход в «Байер» из Леверкузена стал предсказуемым повышением. Известно о нем было практически с начала второго сезона игрока в профессиональном футболе — клубы договорились о трансфере за €8 млн еще в сентябре 2010 года, о чем в «Майнце» наверняка потом пожалели, так как в конце сезона заработать на уже выступавшем в тот момент за национальную сборную футболисте можно было бы и побольше.

За «аспириновых» футболист, играя в любимой роли инвертированного вингера, располагающегося на левом фланге и смещающегося в центр для удара с правой ноги, действовал не менее уверенно и настрелял за два сезона 18 мячей за 65 матчей в Бундеслиге, а также провел 14 матчей в еврокубках, отметившись еще тремя взятиями ворот.

Трансфер в лондонский «Челси» стал логичным продолжением карьеры полузащитника, и поначалу в столице Англии все складывалось прекрасно.

В свой первый сезон на «Стэмфорд Бридж» Андре был основным футболистом и отметился восемью голами в 30-ти играх АПЛ, оформив в марте хет-трик в одном из многочисленных лондонских дерби с «Фулхэмом» (3:1).

Летом он съездил на чемпионат мира в Бразилию, где сборная Германии праздновала триумф, пройдясь катком по турниру, уничтожив в полуфинале хозяев мундиаля (7:1), а в финале расправившись в дополнительное время с Аргентиной благодаря точному удару Марио Гетце.

Золотым голевым пасом отметился в той игре именно Шюррле. Также он в плей-офф открыл счет в дополнительное время в игре 1/8 финала с Алжиром (2:1), а еще оформил дубль в полуфинале с бразильцами.

А вот по возвращении к клубному футболу начались проблемы со здоровьем. Вернее, они аукнулись игроку, так как с болями в животе он выступал уже на ЧМ-2014 и даже по ходу клубного сезона.

Удачно начав новый спортивный год в «Челси» под руководством пришедшего в клуб во второй раз Жозе Моуринью, Шюррле в октябре выбыл из строя, — как изначально было объявлено, из-за гриппа.

Однако на деле все оказалось куда хуже — игрок заболел сальмонеллезом (в организм через пищу, не прошедшую правильную термическую обработку, попала кишечная бактерия), потерял в короткий срок пять килограмм и заметно ослабел.

Вернувшись в строй, чемпион мира не был похож на себя, и уже зимой Моуринью предпочел расстаться с не приносящим нужной пользы футболистом, продав его за €32 млн в «Вольфсбург». При этом в конце сезона Шюррле получил золотую медаль чемпиона Англии, так как провел 14 матчей (и забил в них три мяча).

В стане «волков» дела тоже не пошли. Дитер Хекинг использовал Андре шире, чем тот привык, и по большей части на правом фланге. В итоге за полгода, проведя в команде 22 матча во всех турнирах, полузащитник отличился лишь один раз.

В своем единственном полноценном, следующем сезоне в «Вольфсбурге» Шюррле исправился, став лучшим бомбардиром команды в Бундеслиге, правда, всего с девятью забитыми мячами, но так и не завоевал любви болельщиков.

Трансфер в «Боруссию Дортмунд» к Тухелю казался выходом из положения, но тоже не стал таковым. Во-первых, выложенные «шмелями» €30 млн сделали игрока самым дорогим футболистом в истории страны по заплаченным за его переходы деньгам в сумме (€93 млн), что создало дополнительное давление.

Во-вторых же, он пропустил около 200 дней из-за различных повреждений, чего с ним раньше никогда не случалось. За два сезона в составе «Боруссии» Шюррле отметился в Бундеслиге статистикой 3+6 в 33 играх, что было явно недостаточно для того, чтобы трансфер не был признан провальным.

Последний сезон футболист провел в аренде в лондонском «Фулхэме» и, хотя отметился шестью голами в 24 играх, не смог спасти «дачников» от понижения в классе. В «Боруссии» на игрока больше не рассчитывали, а потому в договоре со «Спартаком» прописана относительно невысокая сумма отступных, к тому же не являющаяся обязательной.

Попытки в последний момент вмешаться в сделку, вроде бы предпринятые турецким «Бешикташем» (если фанатичная местная пресса не выдала желаемое за действительное), не увенчались успехом, и возрождать свою карьеру немец будет на пепелище московского «Спартака».

Пока трудно предположить, как у Шюррле сложится в России, но ему только 28 лет, он полон мотивации и амбиций, а его статистика за сборную Германии, куда он мечтает вернуться, действительно впечатляет: «22+7» в 57 проведенных за Бундестим играх.

Кроме того, адаптации футболиста в нашей стране должна помочь его девушка, уроженка Казахстана Анна Шарипова, так что вряд ли стоит говорить о том, что хавбек приехал сюда только за деньгами.

Остается дождаться его игры и посмотреть, по силам ли для чемпиона мира задача реанимировать не только собственную карьеру, но и свою новую команду, а также спасти ее главного тренера Олега Кононова от, кажется, неминуемой отставки в ближайшем будущем.