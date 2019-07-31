Время расписано: Глушакову разрешили видеться с детьми

Алиса Образцова, адвокат экс-супруги Дениса Глушакова — Дарьи, рассказала о том, какие условия общения со своими детьми для бывшего капитана московского «Спартака» установил суд.

По словам юриста, встречи предельно регламентированы: так, футболист имеет право видеться с дочерьми строго по первым и третьим неделям каждого месяца. Указаны даже дни и время — это вторник и четверг с 18 до 20 часов вечера.

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С того момента, как младшей дочери Глушакова исполнится три года, у него появится дополнительное право забирать детей к себе, но только по четным неделям с 18 часов пятницы до того же времени воскресенья. Это произойдет совсем скоро, учитывая, что свой третий день рождения девочка отметит уже в декабре этого года.

Кроме того, Глушаков сможет проводить продолжительное время с дочерьми во время январских праздников.

По решению суда, футболисту разрешено отмечать с детьми новогодние каникулы каждый четный год. Таким образом, полузащитник при наличии желания и возможностей может реализовать данное право уже в 2020 году. Вопрос заключается только в том, сможет ли он уместить это в свой плотный график профессиональной карьеры, ведь на этот период могут прийтись подготовительные сборы перед второй частью сезона в чемпионате России.

Также Глушаков имеет право провести с детьми один летний месяц в году, однако этот пункт выглядит самым спорным и сложным для решения, так как включает в себя необходимость наличия договоренности с матерью.

О том, как Денис и Дарья умеют договариваться, вся страна знает уже на протяжении года, а если кто забыл, то при желании можно прослушать записи аудиосообщений, которые экс-игрок сборной России отправлял тогда еще своей жене во время бракоразводного процесса.

При этом в условиях, которые установил суд, не сказано, какой именно месяц футболист и его дети могут провести вместе. Известно лишь, что, если договоренности между бывшими мужем и женой не будет, то время устанавливается с 15 июля по 15 августа.

Из других условий, установленных судом, важным является возможность отца присутствовать в течение трех часов на мероприятиях по случаю дня рождения каждого из детей, а также общаться с ними в собственный день рождения не менее четырех часов.

«Дарья никогда не препятствовала общению Глушакова с детьми. В ходе судебного заседания мы предоставили подтверждение фото- и видеокамер, установленных в квартире. Там отчетливо видны дата и время, когда Денис посещал детей.

В этом нет секрета — у него есть свой ключ, а охрана его пропускает. Он общается довольно регулярно по мере своего желания и возможностей, ведь сейчас он играет в грозненском «Ахмате», и есть логистические проблемы», — цитирует Образцову «Чемпионат.com».

Также адвокат отметила, что Глушаковы при составлении договоренности о графике встреч отца с детьми должны в обязательном порядке учитывать мнение девочек. Более того, по мере взросления детей зависимость расписания от их пожеланий будет только возрастать.

«Не так давно Денис и Дарья обсудили какие-то вопросы, и сегодня она сообщила, что не против любого графика: пусть он общается, сколько, когда и где хочет», — добавила представительница Глушаковой.

Напомним, в середине июля 2019 года футболиста и его супругу официально развели в суде, установив бывшему капитану московского «Спартака» алименты в размере 30% от его зарплаты, а также дополнительные 100 тысяч рублей в месяц на содержание бывшей жены.

При этом сам Денис подавал в суде заявление на то, чтобы дети проживали с ним, но ожидаемо проиграл процесс.

«Сегодня завершилась даже не часть, а основная сторона разбирательства, которая меня беспокоила, — это дети. Раздел имущества еще идет. Сегодня мы выиграли апелляцию по детям, другого решения суда я и не ожидала. Дети должны быть с матерью», — прокомментировала итоги того заседания Дарья.

Летом Глушаков расторг контракт со «Спартаком» по соглашению сторон и, успев разместить в своем инстаграме шуточное фото с подписью «Ищу работу», вскоре подписал договор по схеме 1+1 с «Ахматом».

К слову, переход в грозненский клуб он довольно экстравагантно анонсировал во время перепалки с женой, ставшей достоянием общественности. На аудиозаписи, попавшей в Сеть, звучали слова Глушакова о том, что он перейдет в «Ахмат» и будет играть якобы за 30 тысяч в месяц, чтобы не платить большие алименты.

По прошествии трех туров чемпионата Российской премьер-лиги в новом сезоне полузащитник так и не дебютировал за свой новый клуб, поскольку до сих пор залечивает травму, полученную на тренировке перед самым стартом сезона.