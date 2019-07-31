Сражение в США: топовая украинка обыгрывает Касаткину. LIVE

А вот прием в аут — 30:30.
Совсем Элина на кураже — бьет в прыжке с форхенда. Правда, не попадает — 30:15.
Касаткина снова дает двойную — 0:30.
Свитолина начинает гейм на подаче Касаткиной с выигранного очка — 0:15.
Свитолина все время играет под левую, и заставляет ошибиться Касаткину и в розыгрыше со второй подачи — 4:1.
Шикарный прием Касаткиной, но Свитолина кое-как достала мяч и умудрилась еще и в самую линию попасть, к чему Дарья была неготова — 40:30.
Первая подача и прием в аут по длине — 30:30.
И еще двойная ошибка. Весело — 15:30.
А вот с первой подачи у Элины все хорошо — 15:15.
Свитолина тоже делает двойную — 0:15.
Свитолиной хватает и одного, причем оформил брейк трос! 3:1!
Еще двойная ошибка! 0:40 — тройной брейк-пойнт!
Двойная ошибка — 0:30.
Борьба со второй подачи Касаткиной, и именно она в итоге играет в аут — 0:15.
Очень долгий розыгрыш, самый длинный в этом матче, и после тактической борьбы Свитолина забила косой виннерс — 2:1!
Обмен ударами с задней линии после второй подачи Свитолиной, в котором ошибается россиянка — больше.
Снова Свитолина в атаке и у сетки, но играет неуверенно, и Касаткина ее обводит — опять ровно!
Свитолина с первой подачи летит к сетке и забивает в открытый корт — больше.
Касаткина ошибается с приема по длине — ровно.
Долгий розыгрыш, в котором в конце концов украинка ошибается с бэкхенда. Меньше, еще брейк-пойнт.
Долгий розыгрыш, в котором Касаткина в итоге срывает удар — 40:40! Три подряд брейк-пойнта отыграла Элина!
С первой подачи идет украинка к сетке и быстро отыгрывает второй брейк-пойнт — 30:40!
Опять не попадает Свитолина первым мячом, но забивает после приема Касаткиной второй подачи, забежав справа — 15:40.
В аут бьет Свитолина — 0:40! Тройной брейк-пойнт у Касаткиной!
Двойная ошибка от украинки — 0:30.
Свитолина атакует после приема Касаткиной, но бьет в сетку — 0:15.
Под ноль выигрывает свою подачу россиянка — 1:1.
И снова Касаткина дожимает — 40:0!
Хорошо начинает гейм Дарья. Форхенд обратным кроссом, исполненный идеально, заставляет соперницу допустить ошибку.
Касаткина и со второй подачи быстро разводит соперницу и мяч по углам — 15:0.
И завершает украинка гейм в свою пользу — 1:0.
Очень долгий и красивый розыгрыш со второй подачи Свитолиной, и украинка все же добивается своего, завершая все с лета у сетки — 40:30.
А вот ошибка от Свитолиной первым ударом после подачи — 30:30.
Первый в матче укороченный, но Касаткина догнала и обвела прямо в линию, что и подтвердил Hawk-eye — 30:15.
Стремительный виннерс с форхенда от Свитолиной прекращает достаточно долгий розыгрыш с ее второй подачи — 30:0.
Касаткина классно атаковала с подачи Свитолиной, но та нанесла обводящий удар с бэкхенда, доставая трудный мяч, а Дарья у сетки в сетку же с лета и сыграла — 15:0.
Очень неприятный прием от Свитолиной, и Касаткина не справляется, отправляя мяч в сетку. 3:6 — выиграв первые два гейма, Касаткина затем уступила в шести из семи следующих. Что-то надо менять. Интересно, что у соперниц стопроцентная реализация брейк-пойнтов пока. Но у Свитолиной их было три против одного у Дарьи.
Хорошая подача, но в розыгрыше Дарья срывает удар справа — 15:40. Двойной сет-пойнт у украинки.
А вот теперь, как и просил тренер, подает в корпус Свитолиной, и та не справляется — 15:30.
И снова в аут играет Дарья — 0:30.
Расклеилась россиянка. Двойная ошибка — 0:15.
Касаткина играет в аут, а Свитолина берет свою подачу под ноль — 5:3.
Эйс — 40:0.
Не получается и оборону держать. Делала резаный удар, как советовал тренер, но попала в сетку. 30:0.
Наладила Элина первую подачу — Даша принимает в сетку. 15:0.
Даша вызвала тренера.
Очень неточная первая подача, вторым мячом в трос, но в корт. Переподача выходит качественной, но Свитолина агрессивна. Все заканчивается смэшем от сетки — 4:3! Украинка ведет с брейком, хотя поначалу с брейком проигрывала.
Опять вторая подача только проходит уже у Дарьи, Свитолина атакует, Касаткина держит оборону, но не до конца — в аут играет в итоге. 15:40, двойной брейк-пойнт у украинки.
Линейный судья не зафиксировал аут, но Касаткина остановила розыгрыш, и Hawk-eye подтвердил ее правоту — 15:30.
Свитолина била в непростой ситуации в открытый корт и попала! На всякий случай проверила Касаткина, но мяч был в корте — 0:30.
Касаткина у сетки, соперница дает шансы, но Даша ошибается — 0:15.
И снова первая подача, короткий розыгрыш, и Касаткина бьет в аут — 3:3.
А вот прошла первая, и Касаткина не смогла принять — больше.
И еще двойная у Свитолиной. Что происходит? 40:40! 14% попадает первым мячом!
Снова играют со второй подачи Свитолиной. Касаткина в привычной обороне тащила, а потом попыталась обострить с бэкхенда сама и попала в сетку — 40:30.
Двойная ошибка Свитолиной. 30:30, а могло бы быть два брейк-пойнта...
Трос принимает на себя подачу и отправляет мяч в аут. Вторым Свитолина подает вроде бы неплохо, но попадает под атаку Касаткиной, которая провела комбинацию и вышла на завершающий удар в открытый корт, но умудрилась отправить мяч в аут по длине — 30:15.
А теперь в аут в размене ударами бьет украинка — 15:15.
После второй подачи Свитолиной завязывается розыгрыш, но Касаткина довольно быстро отправляет мяч в сетку — 15:0.
Свитолина пошла к сетке, а Касаткина ее перекинула «свечой». Вынуждена была играть с лета, пятясь, украинка. Угодила в сетку — 2:3.
Второй мяч, но снова это не смущает Касаткину. В розыгрыше она несколько раз забегает под правую и в итоге форхендом забивает мяч в самый угол корта. Без шансов, хотя Свитолина и была в той точке — 40:30.
А вот теперь Дарья в самую середину сетки отправляет мяч резаным ударом — 30:30.
Молодец, Касаткина. Тревожно было в этом розыгрыше, но Дарья не остановилась и в итоге вынудила соперницу ошибиться — 30:15.
А теперь Касаткина забегает под правую после агрессивного приема Элины и забивает по линии в пустой корт сильно и точно — 15:15.
Свитолина поймала ритм и почувствовала игру. Быстро разбирается в розыгрыше со второй подачи россиянки — 0:15.
Подает Элина первым, идет к сетке и разводит соперницу вторым ударом по разным углам с мячом — 2:2.
В аут по длине играет Даша — 40:15.
Вот и с первой подачи Элины случился розыгрыш, достаточно долгий, и в итоге украинка классно пробила в угол — 30:15.
Интересно, первая подача у украинки вообще пройдет сегодня? Правда, Касаткина не самый сложный второй мяч принимает в сетку. Сама очень разочарована — 15:15.
Ошибается украинка с первого мяча, а со второй подачи Касаткина атакует и шикарно разыгрывает комбинацию — 0:15.
Мощнейший прием, и Касаткина бессильна. Обратный брейк точно так же под ноль — 1:2.
Везет Свитолиной сейчас — трос после ее удара в розыгрыше переваливает мяч на сторону Касаткиной. 0:4 — теперь тройной брейк-пойнт у украинки.
В розыгрыше Элина идет к сетке и в итоге угадывает направление удара россиянки, забивая с лета — 0:30.
Теперь подарок в виде двойной ошибки сопернице делает Дарья — 0:15.
Апофеозом начала матча становится двойная ошибка Элины — 0:2!
Никак Элина не может попасть первым мячом, и на этот раз Касаткина сумасшедший бэкхенд по линии выдала в розыгрыше, что отправило Свитолину в глухую оборону, из которой та так и не выбралась. Виннерс Дарьи — 0:40! Тройной брейк-пойнт!
Опять игра завязывается со второго мяча, теперь уже Элина осторожничает, а Дарья даже почти атакует, но в итоге украинка сама переходит в наступление и тут же бьет в аут — 0:30.
Свитолина не подает первым мячом, а со второго после приема Дарьи допускает четвертую ошибку подряд, срывая удар и даже не добивая до сетки — 0:15.
И снова Касаткина провоцирует ошибку соперницы — 0:1.
Просто приглашает со своей подачи Касаткина украинку атаковать, та атакует, но вторым ударом посылает мяч в сетку — 40:15.
И с первой подачи Касаткиной, не отличающейся особой силой, завязывается долгий розыгрыш. Свитолина атакует, но в итоге немного бьет в аут по косой — 30:15.
Со второго мяча подает Касаткина, опять завязывается длинный розыгрыш, но на этот раз Элина срывает удар — 15:15.
Долгий розыгрыш первого же мяча. Соперницы обменивались ударами с задней линии, постепенно Касаткина уходила в оборону, а Свитолина двигалась к хавкорту, и дело закончилось ее виннерсом — 0:15.
Первой на подаче будет Дарья Касаткина.
Свитолина является седьмой ракеткой мира, Касаткина некогда стояла рядом с топ-10, но сейчас 40-я.
В первом круге Свитолина не играла, так как посеяна в Сан-Хосе под первым номером, в то время как Касаткина расправилась с крепкой румынкой Микаэлой Бузарнеску — 6:2, 6:2.
Матч Хиби и Саккари был важен для нас еще и потому, что гречанка теперь будет соперницей победительницы российско-украинской дуэли.
Веселый женский теннис, как он есть. Последние пять геймов в матче Хиби — Саккари закончились брейками. При счете 3:0 в свою пользу гречанка, как вы знаете, сделала второй брейк в партии, но затем ей ответила соперница. Дальше снова брейк Саккари, и снова обратный брейк японки. Вот только на своей подаче Майо уступила под ноль. Саккари взяла игру с первого же матчбола — 4:6, 6:4, 6:2.
Что касается нашего матча, то Касаткина и Свитолина встречались четыре раза, и во всех четырех случаях выигрывала украинка. Интересно, что в трех матчах имел место сет с «баранкой», но последний раз ее сопернице вешала Дарья, просто затем она проиграла две партии подряд.
Наш матч — это 1/8 финала турнира в Сан-Хосе, но начнется он только по окончании напряженного трехсетового триллера прошедшей квалификацию японки Майо Хиби, 256-й ракетки планеты, с седьмой ракеткой соревнований и 30-й ракеткой мира гречанкой Марией Саккари. Японка выиграла первый сет со счетом 6:4, с таким же счетом уступила во втором, дав сопернице брейк в последнем, десятом гейме. После этого Саккари начала решающую партию с четырех выигранных геймов подряд, но в ответ японка сделала один обратный брейк в пятом. Правда, свою подачу начала теперь с 0:30.
Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции матча 2-го круга турнира в Сан-Хосе между топовой украинкой Элиной Свитолиной и главной надеждой России Дарьей Касаткиной.