Сражение в США: топовая украинка обыгрывает Касаткину. LIVE

Наш матч — это 1/8 финала турнира в Сан-Хосе, но начнется он только по окончании напряженного трехсетового триллера прошедшей квалификацию японки Майо Хиби, 256-й ракетки планеты, с седьмой ракеткой соревнований и 30-й ракеткой мира гречанкой Марией Саккари. Японка выиграла первый сет со счетом 6:4, с таким же счетом уступила во втором, дав сопернице брейк в последнем, десятом гейме. После этого Саккари начала решающую партию с четырех выигранных геймов подряд, но в ответ японка сделала один обратный брейк в пятом. Правда, свою подачу начала теперь с 0:30.